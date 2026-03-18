"Gỡ rối" cùng sĩ tử 2K8: Học Luật có phải chỉ để sau này trở thành luật sư?

HHTO - Sinh viên Luật thường gắn với hình ảnh những cuốn giáo trình dày phải học thuộc lòng, hay những môn học nặng lý thuyết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy bức tranh của ngành Luật đa dạng và năng động hơn nhiều so với những định kiến quen thuộc.

Không chỉ là “học thuộc” điều luật

Một trong những định kiến phổ biến nhất là sinh viên Luật chỉ cần ghi nhớ các văn bản pháp lý. Tuy nhiên, theo nhiều người trong ngành, việc học Luật không dừng lại ở việc nhớ luật mà quan trọng hơn là khả năng phân tích và áp dụng.

Bạn Nguyễn Trường Vỹ, sinh viên năm 3 khoa Luật, Học viện Ngân hàng, cho biết việc ghi nhớ điều luật chỉ là bước khởi đầu. “Mình nghĩ đây là một hiểu lầm khá phổ biến. Đúng là học Luật sẽ phải đọc và nhớ khá nhiều quy định, điều khoản. Nhưng nếu chỉ học thuộc thì thực ra không giải quyết được nhiều vấn đề. Quan trọng hơn là phải hiểu bản chất của quy định đó và biết cách áp dụng vào từng tình huống cụ thể.”

Vỹ còn nhấn mạnh rằng trong quá trình học tập, ngoài học tập lý thuyết đơn thuần, việc rèn kỹ năng phân tích, tư duy logic và tranh luận là điều cần thiết, và điều này có thể thông qua những hoạt động trải nghiệm thực tế. “Đối với mình, học Luật không chỉ là “thuộc luật”, mà là hiểu luật và biết cách dùng luật,” Vỹ bổ sung.

Phiên tòa giả định là một trong những hoạt động thực tế mà sinh viên Luật thường xuyên tiếp xúc. Nguồn: Institute of International & Comparative Law - UEL

Từ góc độ đào tạo, các chuyên gia cũng cho rằng quan điểm này chưa chính xác. ThS. Mai Hoàng Phước, giảng viên khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG HCM cũng thường xuyên nhận được những câu hỏi tương tự trong quá trình tư vấn tuyển sinh. “Thực tế, trong quá trình học tập, tư duy quan trọng hơn trí nhớ. Tức là việc học Luật hiện đại không phải là biến mình thành một "quyển luật sống". Quan trọng là phải biết quy định đó nằm ở đâu, hiểu bản chất tại sao nó ra đời và biết cách áp dụng nó vào tình huống thực tế.”

ThS. Mai Hoàng Phước trong hoạt động thuộc chuỗi Ngày hội tư vấn - hướng nghiệp cho các thí sinh. Nguồn: Trường Đại học Kinh tế - Luật

ThS. Mai Hoàng Phước cũng bổ sung, thay vì cố học thuộc, hãy tự đặt câu hỏi "Tại sao?". Một khi hiểu được logic đằng sau mỗi điều luật, các bạn sẽ ghi nhớ nó một cách tự nhiên mà không cần khiên cưỡng. Ngoài ra, rèn luyện kỹ năng đọc và viết là yếu tố không thể bỏ qua.

Học Luật không chỉ để thành luật sư

Một định kiến khác thường gặp khi nhắc đến ngành Luật là “học Luật chỉ để làm luật sư”. Thực tế, luật sư chỉ là một trong nhiều hướng nghề nghiệp mà sinh viên ngành này có thể theo đuổi sau khi tốt nghiệp.

Đề cập đến vấn đề này, ThS. Mai Hoàng Phước nhấn mạnh rằng cơ hội nghề nghiệp của sinh viên luật cực kỳ rộng mở. “Hiện nay, các bạn theo đuổi ngành luật có thể theo đuổi nhiều hướng đi khác nhau. Những lựa chọn bao gồm khối cơ quan nhà nước (như thẩm phán, kiểm sát viên, thư ký tòa án...), khối doanh nghiệp, khối dịch vụ pháp lý (điển hình như luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, chuyên viên tư vấn đầu tư...), hoặc các bạn có thể theo định hướng giảng dạy và nghiên cứu.”

Trong quá trình tìm hiểu ngành học tương lai, nhiều sĩ tử khó tránh khỏi tâm lý hoang mang vì tiếp cận nhiều nguồn tin đan xen. Theo các giảng viên, việc hiểu rõ các hướng nghề nghiệp ngay từ đầu sẽ giúp thí sinh có cái nhìn đầy đủ hơn về ngành Luật, đồng thời giúp thí sinh chủ động xây dựng lộ trình học tập phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của mình.