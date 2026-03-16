Vụ bạo lực học đường ở trường THPT Ngô Gia Tự: Nữ sinh lạm dụng AI để bắt nạt bạn

HHTO - Những ngày qua, vụ việc bạo lực học đường trên môi trường mạng xảy ra tại Trường THPT Ngô Gia Tự (Hà Nội) thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Hai nữ sinh lớp 11 bị xác định đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép hình ảnh, chế giễu ngoại hình một bạn cùng lớp rồi đăng lên mạng xã hội, khiến video lan truyền mạnh với hàng triệu lượt xem.

Từ clip quay bạn học đến video chế giễu bằng AI lan truyền trên mạng

Theo thông tin từ trường THPT Ngô Gia Tự (Hà Nội), sự việc bắt đầu vào tối 10/3 khi hai nữ sinh lớp 11A5 là N.T.T.T. và N.T.M. quay lại hình ảnh một bạn nữ cùng lớp trong lúc đang ngồi học.

Ban đầu, đoạn video chỉ ghi lại hình ảnh bình thường của bạn học. Tuy nhiên, sau đó hai nữ sinh này đã sử dụng công cụ AI để cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh từ đoạn clip trên, tạo ra các video mang nội dung chế giễu ngoại hình của bạn.

Sự việc gây xôn xao mạng xã hội.

Những video này được đăng tải lên mạng xã hội, trong đó có nền tảng Threads và TikTok. Chỉ trong thời gian ngắn, một video đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem, cùng hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận.

Trong phần bình luận, nhiều tài khoản mạng xã hội tham gia trêu chọc, bình phẩm về ngoại hình của nhân vật trong video. Việc nội dung chế giễu lan truyền nhanh chóng đã khiến vụ việc được xem là một dạng bắt nạt tập thể trên môi trường mạng.

Giáo viên phát hiện, yêu cầu gỡ video nhưng sự việc vẫn tiếp tục lan rộng

Sau khi phát hiện vụ việc, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A5 đã yêu cầu các học sinh liên quan gỡ bỏ video và nhắc nhở về hành vi đăng tải nội dung gây ảnh hưởng đến bạn học. Tuy nhiên, theo thông tin từ phía nhà trường, sau khi bị nhắc nhở, các video chế giễu vẫn tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội với các phiên bản chỉnh sửa khác. Điều này khiến nội dung lan truyền rộng hơn và thu hút sự chú ý của nhiều người dùng mạng.

Sự việc sau đó được phản ánh tới Ban giám hiệu Trường THPT Ngô Gia Tự để tiến hành xác minh và làm rõ. Trường THPT Ngô Gia Tự cũng đã đình chỉ công tác chủ nhiệm của cô giáo này, chuyển sang một giáo viên khác.

Trường THPT Ngô Gia Tự - nơi xảy ra sự việc.

Hai học sinh viết kiểm điểm, gia đình xin cho thôi học

Sau khi làm việc với các học sinh liên quan cùng phụ huynh, ban giám hiệu nhà trường xác định hai nữ sinh N.T.T.T. và N.T.M. là những người đăng tải và lan truyền các video chế giễu bạn cùng lớp. Do đó, nhà trường thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất theo Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT: Yêu cầu hai học sinh công khai xin lỗi bạn học, viết bản tự kiểm điểm và phê bình trước lớp.

Sau đó, gia đình của hai nữ sinh đã làm đơn xin cho con thôi học tại Trường THPT Ngô Gia Tự. Nhà trường đã báo cáo sự việc tới các cơ quan quản lý giáo dục và phối hợp với phụ huynh để xử lý vụ việc.

Trong trường hợp gia đình học sinh bị bạo lực không chấp nhận lời xin lỗi, hoặc cảm thấy không thỏa đáng và có yêu cầu, nhà trường sẽ chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an xử lý.

Đồng thời, nhà trường cũng tiến hành các biện pháp ổn định tình hình lớp học, hỗ trợ tâm lý đối với học sinh bị ảnh hưởng.

Vụ việc tại Trường THPT Ngô Gia Tự tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo lực học đường trên môi trường mạng, khi việc lạm dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể khiến những nội dung chế giễu lan truyền nhanh chóng, gây tổn thương tâm lý cho nạn nhân và để lại nhiều hệ lụy trong môi trường học đường.