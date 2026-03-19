Các nhà sáng tạo nội dung bật mí cách học IELTS để đạt điểm cao mà vẫn chill

HHT - Nếu đang xem IELTS là một “thế lực đáng sợ” với những chồng tài liệu dày cộp hay những giờ ôn luyện căng như dây đàn thì đã đến lúc F5 lại tư duy rồi nha! Từ việc lướt TikTok học từ vựng bắt trend đến việc luyện nói “vuýp” như đang nghe podcast, 3 tọa độ dưới đây sẽ giúp bồ nhận ra hành trình chinh phục band điểm cao cũng có thể thú vị hệt như đang trải nghiệm một sở thích mới.

Roomie Study tiết lộ hành trang học IELTS dài hạn cho Gen Z

Nếu bạn mê học tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy và hình ảnh trực quan thì @Roomie.Study là một “tọa độ quen thuộc” với hơn 600.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Roomie Study ghi điểm khi đưa sự dễ chịu vào bài học thông qua tranh vẽ, voiceover tạo hiệu ứng ASMR và những khoảnh khắc pha trò vừa đủ để video không trở thành kênh đưa tin khô khan.

Đứng sau thành công của Roomie Study là founder Võ Thục Phương. Không bắt đầu hành trình của mình với lợi thế thiên bẩm mà chinh phục ngôn ngữ bằng sự kỉ luật và trải nghiệm thực tế - điều đó đã đưa Thục Phương trở thành cựu học sinh Chuyên Anh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), đạt band điểm IELTS 8.0 và là gương mặt trẻ được Hội đồng Anh tài trợ 100% tham gia Hội nghị quốc tế dành cho các nhà báo trẻ Future News Worldwide 2019.

Khi đưa các sự kiện đang được quan tâm trên mạng xã hội vào bài học, Roomie Study có những nguyên tắc rõ ràng. Thục Phương ưu tiên những chủ đề có khả năng nâng cao nhận thức, mang lại hệ thống từ vựng giá trị, mở ra thảo luận học thuật về văn học hay các vấn đề xã hội... Quan trọng hơn, nội dung mang góc nhìn cá nhân của người làm kênh cũng là signature không thể thay thế.

Roomie Study không định vị là một kênh “chỉ nói về IELTS”. Đây là không gian học tiếng Anh nói chung, trong đó IELTS chỉ là một mảng nội dung. Chính cách nhìn rộng mở này giúp Roomie Study không bị đóng khung vào luyện thi mà trở thành nơi người học có thể quay lại lâu dài để học, hỏi, chia sẻ và đồng hành.

Để giữ chân các khán giả Gen Z, yếu tố được Roomie Study đặt lên hàng đầu là chất lượng kiến thức. “Trình độ tiếng Anh của Gen Z ngày càng cao, kéo theo nhu cầu tiếp cận những nội dung khó hơn và bám sát thời sự. Nếu trước đây nội dung “mất gốc” dễ thu hút thì hiện tại, những video nhiều từ vựng học thuật, có chiều sâu lại được quan tâm nhiều hơn” - Thục Phương bật mí.

Bên cạnh một lộ trình học bài bản, việc hình thành tư duy đúng đắn cũng là chìa khóa quan trọng. Thay vì FOMO chạy theo thành tích, bạn có thể dựa vào khuyến nghị học tập của Cambridge - đơn vị ra đề IELTS, để hiểu rõ mình cần bao nhiêu thời gian ôn luyện cho từng band điểm.

Nghiên cứu của Cambridge tính toán lượng thời gian cần thiết để học và nâng band điểm

Cùng mở khóa những bí kíp tỉnh táo mà Roomie Study muốn nhắn nhủ đến bạn:

Tỉnh táo khi đặt mục tiêu: Việc đặt band điểm quá xa so với trình độ hiện tại chỉ khiến bạn tự tạo áp lực không cần thiết. Ước mơ là điều tích cực nhưng hiểu rõ vị trí của mình mới là bệ phóng để đi đường dài. Tỉnh táo trước các luồng thông tin trên Internet: Những bài post có tiêu đề “học sinh lớp 6 đạt IELTS 9.0” dễ khiến chúng mình so sánh và tự phủ nhận bản thân, trong khi mỗi người có xuất phát điểm, điều kiện và lộ trình khác nhau. Tỉnh táo trong từng quyết định khi học và khi thi: Bạn có thể thủ sẵn một cuốn sổ từ vựng, sách tiếng Anh trong túi để tận dụng thời gian chết khi đợi tàu xe, chờ gọi món. Thục Phương chia sẻ: “Trong một lần thi IELTS, mình đăng ký thi Speaking vào đầu giờ chiều vì nghĩ bản thân có thể thi 3 kỹ năng buổi sáng, ngủ trưa rồi vào thi Speaking vẫn ổn. Nhưng sau buổi thi sáng, mình không thể nào ngủ trưa được nên kết quả phần Speaking không như mong đợi. Những lần thi sau, mình chủ động chọn khung giờ muộn hơn khoảng 16h30-17h, đúng thời điểm cơ thể đã hồi phục. Dù đơn vị tổ chức muốn đẩy lịch sớm để giám khảo về sớm hơn, mình vẫn kiên quyết từ chối”. Hãy hiểu rõ cơ thể mình cần gì, giữ vững quan điểm và chịu trách nhiệm cho kết quả của bản thân nhé!

Độc lạ phòng thi Speaking qua màn hình nhỏ của IELTS Advantage

Nếu bồ từng mở video luyện Speaking rồi tắt sau 5 phút vì quá căng, IELTS Advantage có thể là ngoại lệ. Các series trên kênh IELTS Advantage ghi điểm với sự xuất hiện của host Chris Pell - thầy giáo người Ireland, làm giám khảo và các nhân vật còn lại vào vai thí sinh. Phần Speaking cực chill hệt như khi nghe podcast trên Spotify sẽ làm bạn “đổ” ngay từ phút đầu tiên.

Thầy Chris Pell (Nguồn: IG @ ielts_advantage)

Trong bối cảnh kỳ thi IELTS đang dần mở rộng hình thức thi Speaking qua video call trực tuyến bên cạnh phương thức thi nói trực tiếp (face to face) truyền thống, cách học này càng trở nên phù hợp. Speaking online giúp giảm bớt áp lực tâm lý, đặc biệt với mấy bồ dễ căng thẳng khi tương tác trực tiếp với giám khảo.

Kiến thức được truyền tải qua hình thức thi giả lập nhưng vẫn siêu chill như khi bạn nghe podcast (Nguồn: @ielts_advantage)

Đây cũng là lợi thế với Gen Z đã quen luyện Speaking qua chatbot AI hoặc hệ thống luyện nói trên website như DOL Academy, Prep. Việc thường xuyên nói trước màn hình, nghe phản hồi qua tai nghe và điều chỉnh tốc độ nói giúp chúng mình thích nghi nhanh hơn với hình thức thi mới.

Nội dung về Speaking trên kênh IELTS Advantage ( Nguồn: @ielts_advantage)

Hệ sinh thái nội dung trên TikTok, YouTube của IELTS Advantage đều xoay quanh một đích đến: Giúp người học hiểu bản chất bài thi thay vì học theo lối ghi nhớ máy móc và làm rõ sự khác biệt giữa các mức band điểm. Ở band 5.0, chúng mình thường trả lời ngắn, ý tưởng đơn giản, lặp lại từ vựng và lỗi ngữ pháp xuất hiện khá thường xuyên. Trong khi đó, các chiến thần band 9.0 không chỉ nói dài hơn mà còn tự nhiên, trôi chảy, mạch lạc hơn, mở rộng ý bằng ví dụ cá nhân và sử dụng cấu trúc câu linh hoạt.

Giao diện tối giản của website IELTS Advantage (Nguồn: ieltsadvantage)

Bên cạnh nội dung trên mạng xã hội, IELTS Advantage còn có kho tài liệu siêu to khổng lồ trên website. Từng dạng bài theo mục tiêu điểm số không chỉ trả lời câu hỏi “làm gì”, mà còn giải thích rõ “vì sao cần làm như vậy”, tạo nền tảng tư duy bền vững cho quá trình nâng band. Nhờ đó, chúng mình không bị ngợp bởi thuật ngữ học thuật mà vẫn nắm được chiến lược làm bài hiệu quả.