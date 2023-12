Ở bên Song Kang và Cha Eun Woo nhưng nghèo hay ngược lại, Knet chọn thế nào?

HHT - Trong cuộc khảo sát giữa một chàng trai giàu có nhưng không đẹp trai hay là Cha Eun Woo và Song Kang nhưng nghèo, câu trả lời của Knet khiến cộng đồng mạng vừa phì cười lại vừa nhất mực đồng tình.

Mới đây, một cuộc bầu chọn trên diễn đàn bàn luận của Hàn Quốc theqoo đã khiến cộng đồng mạng "đau đầu". Cụ thể, khảo sát nhằm tìm ra mẫu bạn trai lý tưởng đối với chị em phụ nữ Hàn Quốc, hai lựa chọn được đưa ra là: "Không đẹp trai nhưng sở hữu một tòa nhà trị giá 8 tỷ won và đang ở trong một căn hộ có giá 2 tỷ won và có view sông Hàn" và "Song Kang và Cha Eun Woo nhưng lại đang ở nhà thuê và không có tiền".

Bình chọn Song Kang và Cha Eun Woo bất ngờ thu về đến gần 92,1% phiếu bầu, con số hoàn toàn áp đảo lựa chọn "xí trai nhưng giàu có".

Về kết quả áp đảo này, cư dân mạng giải thích vì tiền có thể cố gắng kiếm được, nhưng đẹp trai là thiên phú và rất khó để sở hữu. Ngoài ra, Hàn Quốc là đất nước quy tụ nhiều người nổi tiếng với nhan sắc đỉnh cao, nên người có ngoại hình ưa nhìn sẽ rất dễ nổi tiếng bằng cách làm người mẫu, diễn viên... Vì vậy, những người đẹp trai tại Hàn Quốc cũng sẽ có nhiều cơ hội trở nên giàu có và kiếm được 8 tỷ won (hơn 147 tỷ đồng).

Không chỉ vậy, một số ý kiến còn cho rằng, ngắm nhìn gương mặt của Cha Eun Woo và Song Kang mỗi ngày có thể giúp họ cảm thấy lòng thanh thản hơn, và cũng có thể làm việc năng suất hơn để... trả tiền nhà thay các nam thần khiến netizen "cười xỉu".

Cha Eun Woo là thành viên nhóm nhạc ASTRO. Anh chàng được khán giả ưu ái gọi với biệt danh "thiên tài gương mặt" nhờ nhan sắc vô thực. Màn "đá chéo sân" sang phim ảnh của chàng idol dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng vẫn ghi dấu với loạt tác phẩm tiêu biểu như True Beauty, My ID Is Gangnam Beauty...

Trong khi đó, Song Kang nổi lên sau vai nam chính si tình Hwang Sun Oh của Love Alarm và nhanh chóng gây sốt bởi nhan sắc xứng đáng "on top". Từ đó, sự nghiệp diễn xuất của anh chàng ngày càng thăng hạng với thành công của Sweet Home, Nevertheless, Forecasting Love and Weather...Nhưng cũng chung số phận với Cha Eun Woo, khán giả cho rằng nhan sắc đã "gánh" diễn xuất của anh.