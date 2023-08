Ô tô lộn nhào xuống lỗ hổng do sập cầu, cho thấy hậu quả của mưa lũ ở Trung Quốc

HHT - Một camera hành trình trên xe ô tô ở Trung Quốc đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi ô tô phía trước nên lao thẳng xuống một lỗ hổng lớn ở ngay trên cầu. Lý do là vì đoạn cầu đó đã bị sập do đợt mưa kỷ lục gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành của Trung Quốc.

Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) và các vùng lân cận trong những ngày qua đã phải hứng chịu đợt mưa kỷ lục. Đến hôm qua (4/8), hàng ngàn người vẫn phải đi sơ tán vì lo sợ những dòng sông dâng cao, theo trang AP. Còn ở những vùng ngoại ô Bắc Kinh và các tỉnh thành bên cạnh, các đội cứu hộ cùng người dân đang cố dọn dẹp sau khi mưa to và nước lụt phá hỏng các con đường, gây mất điện và hư hại nhiều nhà cửa.

Trong tình hình thời tiết xấu, rất nhiều người tham gia giao thông cũng bị ảnh hưởng, thậm chí gặp tai nạn nguy hiểm. Một video do camera hành trình của ô tô ghi lại mới được đăng lên mạng cho thấy một chiếc ô tô (khác) đã gặp nạn khi đang đi trên cầu ở Thượng Chí (Hắc Long Giang, Trung Quốc), nhìn thực sự đáng sợ.

Đây là video:

Trong video, một chiếc SUV trắng đã đi nhanh vượt lên chiếc ô tô với camera hành trình đang hoạt động. Do đi nhanh nên tài xế không nhận ra rằng phía trước có một lỗ hổng lớn, do mưa to và lũ lụt đã làm sập một phần của cây cầu. Hậu quả là chiếc SUV đã lao thẳng xuống lỗ hổng đó, thậm chí còn va vào phía bên kia của cái hố trước khi đổ lăn ra ở bên dưới. Nhiều người ở gần đó vội vã chạy tới giúp.

Nhìn xuống lỗ hổng có thể thấy nó là cái hố khá sâu, bên dưới là dòng sông đang chảy, và còn một chiếc ô tô khác đang ở dưới cái hố đầy bùn, chứng tỏ đã có một xe gặp tai nạn trước đó.

Cũng may là vụ tai nạn này không gây thương vong. Tài xế trên chiếc SUV trắng sau đó đã được người đi đường giúp kéo lên, theo ABCNews.

Đến ngày hôm qua (4/8), các nhà chức trách ở tỉnh Hắc Long Giang vẫn cảnh báo người dân về tình hình thời tiết rất xấu, một số khu vực có thể có lượng mưa hơn 100 mm chỉ trong vài giờ.