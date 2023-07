Olivia Rodrigo thú nhận đã “ăn trộm” hai thứ từ phim trường “High School Musical”

HHT - Trước khi rời khỏi series “High School Musical: The Musical: The Series”, Olivia Rodrigo thú nhận mình đã “thó” hai món đồ từ phim trường.

High School Musical: The Musical: The Series (HSMTMTS) là chuỗi phim dài tập được phát triển dựa trên bộ ba phim điện ảnh đình đám High School Musical. Theo đó, bộ phim kể rằng ngôi trường các nhân vật chính đang học là địa điểm quay của High School Musical. Được truyền cảm hứng, các học sinh ở đây đã lập ra câu lạc bộ nhạc kịch trường trung học như trong phim và phát triển nó.

Hiện tại, season 4 của High School Musical: The Musical: The Series đang tiến hành ghi hình nhưng không có Olivia Rodrigo. Ở ba mùa phim trước, Olivia Rodrigo thủ vai Nini, cô nữ sinh có tài năng sáng tác nhạc. Nini là nhân vật nữ chính của mùa 1, có tuyến tình cảm với nam chính do Joshua Bassett thủ vai, nhưng vai trò được thu hẹp dần ở hai mùa phim sau, cuối cùng không trở lại trong mùa phim cuối cùng.

Dù không quay trở lại trong mùa phim cuối của High School Musical: The Musical: The Series, Olivia Rodrigo vẫn có nhiều kỷ niệm vui trong quá trình quay phim để giờ đây kể lại. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cô thú nhận rằng mình đã “chôm” hai món đồ từ phim trường HSMTMTS.

Cụ thể, Olivia Rodrigo đã “thó” một chiếc áo bóng chày có biểu tượng Wildcats - linh vật của trường trung học East High, nơi các nhân vật chính đang theo học. Lời “thú tội” của Olivia khiến các fan thấy thú vị thay vì có cảm xúc nào tiêu cực, bởi cô không phải là ngôi sao duy nhất “trộm” đồ trên phim trường về làm của riêng, đặc biệt là trang phục hay phụ kiện của nhân vật mình đóng.

Năm ngoái, Sydney Sweeney cũng thừa nhận thường xuyên lấy trộm quần jean từ phim trường Euphoria, hay Shay Mitchell cũng mang về nhà một số trang phục từ Pretty Little Liars. Thêm nữa, các fan đều đồng ý rằng chiếc áo khoác bóng chày Wildcats thực sự “xứng đáng” để bị trộm.

Nhưng đó không phải là món đồ duy nhất mà Olivia Rodrigo “thó” được. Cô tiết lộ mình đã lấy thêm tấm lót ghế trên phim trường có tên cô ở mặt sau về nhà. Dù khả năng hữu dụng thấp nhưng món đồ này lại có giá trị cao về tình cảm và kỷ niệm.

Với mùa 4 chuẩn bị ra mắt, các nhân vật của High School Musical: The Musical: The Series đã sẵn sàng viết cái kết của mình. Riêng Olivia Rodrigo, dù không trở lại với loạt phim, cô cũng đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới khi vừa phát hành album thứ hai mang tên Guts.