Ơn giời Kim So Hyun đây rồi: Trở lại với phim mới của đạo diễn “Vẻ Đẹp Tiềm Ẩn”

HHT - Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Kim So Hyun trở lại màn ảnh nhỏ với phim truyền hình mới mang tên “Is It A Coincidence?”.

Sau thành công của Love Alarm 2 và Sông Đón Trăng Lên (River Where The Moon Rises), Kim So Hyun đã vắng mặt trên màn ảnh khá lâu, đặc biệt là với một nữ diễn viên trẻ như cô. Kể từ tháng 4/2021 đến nay, đã hơn một năm, Kim So Hyun không có phim mới nào lên sóng. Các fan sốt ruột, thắc mắc công ty quản lý đang làm gì với sự nghiệp của Kim So Hyun.

May mắn thay, cuối cùng ngày được gặp lại Kim So Hyun với một vai diễn mới cũng đã đến gần hơn. Sắp tới, Kim So Hyun sẽ đóng vai chính trong bộ phim hài lãng mạn mang tên Is It A Coincidence?. Đây là bộ phim được chuyển thể từ webtoon được yêu thích. Có khả năng đến cuối năm nay, hoặc đầu năm 2023 phim mới lên sóng, nhưng như thế vẫn còn hơn là Kim So Hyun tiếp tục “im thin thít và lặn mất tăm”.

Câu chuyện của Is It A Coincidence? kể về cô gái Hoo Young sau 10 năm bỗng gặp lại mối tình đầu. Năm ấy hẹn hò cùng Hong Ju, Hoo Young chỉ mới 19 tuổi, nay gặp lại anh cô đã sắp 30. Cuộc gặp gỡ này chỉ là tình cờ hay là sự sắp đặt của vũ trụ? Khi những kỷ niệm ùa về, Hoo Young cảm thấy bối rối và tự hỏi mình những câu hỏi về tình yêu. Thời gian 10 năm sẽ là thứ hàn gắn tất cả hay sẽ là yếu tố chia tách tất cả?

Is It A Coincidence? gây chú ý một phần vì nó được đạo diễn bởi Song Hyun Wook, người đã cầm trịch The Beauty Inside (Vẻ Đẹp Tiềm Ẩn) thành công. Một số thông tin tiết lộ Is It A Coincidence? sẽ là một mini series gồm 8 phần. Bộ phim dự kiến sẽ bắt đầu ghi hình trong thời gian tới, nhưng những diễn viên sẽ tham gia cùng Kim So Hyun hiện tại vẫn chưa được tiết lộ.

Những khán giả yêu mến Kim So Hyun rất mong đợi Is It A Coincidence? bởi nó là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của ngôi sao trẻ sau hai bộ phim lớn của năm 2021: Love Alarm 2 đình đám của Netflix, bom tấn cổ trang Sông Đón Trăng Lên mang về nhiều giải thưởng cho cô tại Lễ trao giải Phim truyền hình KBS 2021.

Ngoài ra, đây cũng là dự án sẽ cho thấy sức ảnh hưởng và định hướng của công ty quản lý đối với sự nghiệp của Kim So Hyun. Nữ diễn viên đã chính thức ký hợp đồng độc quyền với Culture Depot sau khi rời E&T Story Entertainment - công ty quản lý của Kim So Hyun từ năm 2018.

Culture Depot là một trong những công ty giải trí hàng đầu tại Hàn Quốc, nơi có những ngôi sao nổi tiếng như “Mợ Chảnh” Jeon Ji Hyun. Khán giả hy vọng với nhan sắc và tài năng ngày càng chín, Culture Depot sẽ hỗ trợ tốt cho sự nghiệp Kim So Hyun thăng hoa hơn chứ không phải là ngược lại.