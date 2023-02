"One Piece" phiên bản người đóng tung poster đầu tiên, sẽ sớm "ra khơi" trong năm nay

HHT - Sau các thông tin về dàn diễn viên trong "One Piece" phiên bản người đóng được tung ra, Netflix tiếp tục khiến người hâm mộ hào hứng khi tung ra poster đầu tiên công bố thời điểm công chiếu cùng tạo hình của các nhân vật trong phim.

Nhà sản xuất Netflix đã chính thức công bố poster đầu tiên hé lộ tạo hình của nhân vật Luffy trong phiên bản người đóng Once Piece (Đảo Hải Tặc) - một trong những tượng đài anime được hâm mộ số 1 thế giới.

Trên poster, Netflix cũng đã công bố thời điểm phát hành series One Piece live-action trên nền tảng của mình ngay trong năm nay. Dù chưa đưa ra mốc công chiếu cụ thể nhưng các fan dự đoán phim sẽ chính thức ra mắt vào thời điểm cuối năm 2023 để phù hợp với tiến độ quay phim và sản xuất.

Bên cạnh tạo hình của nhân vật Luffy do Inaki Godoy thủ vai, nhà sản xuất Netflix cũng đồng loạt tung ra những "giao diện" của các thành viên khác trong băng Mũ Rơm gồm Zoro (Arata Mackenyu đóng), Nami (Emily Rudd đóng), Usopp (Jacob Romero Gibson đóng) và Sanji (Taz Skylar đóng) cùng tàu hải tặc Going Merry. Có thể thấy, phần tạo hình và trang phục của các nhân vật dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng trông khá sát với nguyên tác manga One Piece do tác giả Eiichiro Oda sáng tạo nên và cả những tấm hình mà fan đã tự chỉnh sửa trước đây cho các diễn viên.

Trước đó, phía nhà sản xuất Netflix cũng đã công bố loạt hình ảnh định hướng phong cách của những con tàu hải tặc trong phim khiến người xem vô cùng hào hứng bởi mức độ hoàn thiện và chỉn chu như bước ra từ trong anime. Không chỉ thế, quá trình thực hiện con tàu cũng được tiết lộ để người xem có thể cảm nhận độ hoành tráng và đầu tư công phu của đoàn làm phim.

One Piece được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng của tác giả Eiichiro Oda kể về cuộc hành trình của cậu bé Monkey D. Luffy - thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm và những thuyền viên của cậu. Theo chân Luffy, họ sẽ cùng tham gia vào những chuyến phiêu lưu trên biển cả để tìm kiếm kho báu lớn nhất thế giới One Piece và đạt đến danh hiệu Vua Hải Tặc. Phiên bản live-action được sản xuất bởi studio Tomorrow và cha đẻ của One Piece - nhà xuất bản Shueisha - nơi mà tác giả gốc của bộ truyện đang làm việc.

Bộ phim lần đầu tiên được công bố vào ngày 21/7/2017 bởi tổng biên tập của tuần báo truyện tranh nổi tiếng Shounen Jump - Hiroyuki Nakano để kỷ niệm 20 năm phát hành bộ truyện tranh. Sau đó Netflix cũng xác nhận rằng họ đã bắt đầu sản xuất loạt phim người đóng One Piece. Mặc dù bộ phim có kế hoạch thực hiện từ giai đoạn 2020 nhưng kế hoạch ban đầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch COVID-19. Sau khi dàn diễn viên chính thức của One Piece Netflix được công bố vào tháng 11/2021, người hâm mộ lại có thêm hy vọng về việc bộ phim sẽ sớm được hoàn thiện để có thể phát hành đến công chúng.