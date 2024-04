Siêu phẩm "The Sandman" mùa 2 bất ngờ hé lộ sự xuất hiện của Thần Lừa Lọc Loki

HHT - Mới đây, tên một số tập phim của siêu phẩm “The Sandman” (Người Cát) mùa 2 được hé lộ trên mạng xã hội khiến các fan hoang mang vì có quá ít tập, chỉ khoảng một nửa so với mùa đầu tiên. Trong số đó, có một tập phim sẽ có sự xuất hiện của Thần Lừa Lọc Loki.

Lên sóng vào đầu tháng 8/2022, The Sandman (Người Cát) đã trở thành một trong những series ăn khách và được yêu thích nhất trên Netflix năm đó. Chỉ trong tuần đầu tiên, The Sandman đã đạt được 69,5 triệu giờ xem và tăng gấp đôi khi sang tuần thứ hai với 127,5 triệu giờ. Với thành tích ấn tượng này, Netflix đã bật đèn xanh cho mùa 2 của loạt phim.

Mới đây, tên các tập phim trong The Sandman mùa 2 đã được hé lộ trên mạng xã hội khiến các fan vừa phấn khích vừa hoang mang. Bởi chỉ có tên của 6 tập phim, khiến các fan đặt câu hỏi phải chăng mùa 2 của The Sandman chỉ có 6 tập? So với mùa 1 với 11 tập, mùa 2 đã bị cắt giảm gần một nửa?

Tuy nhiên, sau đó các fan cũng nhanh chóng tìm ra hồ sơ của đạo diễn Jamie Childs - người sẽ giữ vai trò điều hành sản xuất cho mùa 2 của The Sandman. Và theo đó, đạo diễn cập nhật rằng mùa 2 dự kiến sẽ có 12 tập, và Netflix sẽ chia đôi ra để phát sóng. Phần 1 lên sóng trước với 6 tập, và phần 2 sẽ chiếu nốt các tập còn lại khoảng một tháng sau đó. Cách thức phát sóng này đã được Netflix áp dụng cho một số phim như Stranger Things mùa 4 và sắp tới là Bridgerton mùa 3.

Dựa vào tên của 6 tập phim, các fan cứng của The Sandman đã có được một số phác thảo về nội dung của mùa 2, dựa theo bộ truyện tranh gốc được tác giả Neil Gaiman thực hiện nội dung. Trong đó, tập phim Những Bài Ca Của Orpheus sẽ giới thiệu nhân vật Orpheus do Ruairi O'Connor đảm nhận. Một số hình ảnh từ trường quay hé lộ cũng đã cho thấy đây không chỉ là tin đồn.

Trong Thần thoại Hy Lạp, Orpheus là chàng trai có tài đàn hát có thể khiến cả thần thánh cũng phải mê mẩn. Chẳng may vợ anh bị rắn cắn chết, Orpheus đã dùng tài năng âm nhạc của mình khiến Thần Chết phải rơi lệ, mủi lòng đồng ý cho anh đưa vợ về lại dương gian, với điều kiện trên đường đi vợ anh không được ngoái đầu nhìn lại.

Tập phim Nhiều Quỷ Hơn Số Địa Ngục Rộng Lớn Có Thể Chứa có nhắc đến cụm từ “giấc mộng đêm hè” - tên một vở kịch nổi tiếng của nhà văn William Shakespeare. Tập phim Dòng Máu Gia Tộc dường như ám chỉ đến “đổ máu gia đình”, điều mà Dream - vị thần Giấc Mơ đang tìm cách ngăn nó xảy ra.

Tập phim Kẻ Thống Trị Địa Ngục dường như ám chỉ Lucifer - nhân vật đã xuất hiện trong mùa 1, hoặc úp mở rằng có lẽ Lucifer sẽ thoái vị và địa ngục sẽ có kẻ thống trị mới.

Hai tập phim được đặt tên giống với tập truyện tranh là Cuộc Đời Ngắn Hạn và Mùa Sương Mù. Trong đó, tập phim Mùa Sương Mù gây tò mò vì theo như một số thông tin đã đề cập trước đó, một số vị thần trong Thần Thoại Bắc Âu như Odin, Thor và Loki (không phải Thor và Loki của Vũ trụ Điện ảnh Marvel) sẽ xuất hiện.

Do ảnh hưởng của cuộc đình công kép của Hiệp hội biên kịch Mỹ và diễn viên Mỹ - SAG-AFTRA ở Hollywood vào năm ngoái, quá trình sản xuất mùa 2 của The Sandman bị gián đoạn.

The Sandman 2 bắt đầu ghi hình vào cuối năm ngoái và sẽ kết thúc vào 31/8/2024. Như vậy, hy vọng mùa 2 sẽ lên sóng kịp trong năm 2024 khá vô vọng. Netflix chưa chính thức công bố thời gian phát hành nhưng các fan khá chắc phải đợi đến năm 2025 mới có thể tái ngộ vị thần của những giấc mơ.