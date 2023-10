Park Bo Young và Park Hyung Sik tái hợp, rating “Strong Girl Nam Soon” tăng gấp đôi

HHT - Sự yêu thích của khán giả dành cho “Strong Girl Nam Soon” không có dấu hiệu chậm lại. Cặp đôi “Bong Bong - Min Min” Park Bo Young và Park Hyung Sik xuất hiện làm khách mời đẩy rating phim tăng gấp đôi so với tuần trước.

Sau khi phát sóng hai tập đầu tiên vào tuần trước, Strong Girl Nam Soon (Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon) gây chú ý với khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc. Không chỉ bởi vì nó là phần phim ngoại truyện của Strong Woman Do Bong Soon ăn khách phát sóng năm 2017, mà còn vì chính bản thân phim rất vui nhộn và dễ thương, là món ăn tinh thần phù hợp giữa tiết trời lãng mạn đang độ vào Thu.

Rating tập đầu của Strong Girl Nam Soon đạt 4,3%, cao hơn tập mở đầu của “chị gái” Strong Woman Do Bong Soon. Sự yêu thích của khán giả dành cho Strong Girl Nam Soon chưa có dấu hiệu chững lại bởi rating tiếp tục đi theo mũi tên hướng lên trên. Hai tập vừa phát sóng cuối tuần qua (14/10 và 15/10) rating tăng gần gấp đôi so với tuần trước.

Một trong những điểm nhấn của tập 3 là cặp đôi “Bong Bong - Min Min” xuất hiện với vai trò khách mời. Đây là biệt danh của cặp đôi chính trong Strong Woman Do Bong Soon do Park Bo Young và Park Hyung Sik đảm nhận: “Bong Bong” - Do Bong Soon - cô gái hạt tiêu có sức mạnh lực sĩ; “Min Min” - Ahn Min Hyuk - CEO công ty game và là “chồng” của Do Bong Soon. Xuất hiện chỉ vài phút ngắn nhưng “Bong Bong - Min Min” đã khiến khán giả rần rần, giúp nhiệt độ phim sôi sục, rating tăng lên 8%.

Sau 7 năm, Park Bo Young và Park Hyung Sik vẫn trẻ trung, xinh đẹp và diễn lại vai cũ của mình “ngọt như mía lùi”. Ở bộ phim gốc, khán giả được biết kết thúc của cặp đôi này là cả hai đã kết hôn, có một cặp song sinh và các bé có sức mạnh giống mẹ, Ahn Min Hyuk ở nhà chăm con còn Do Bong Soon ra ngoài “hành hiệp trượng nghĩa”.

Trong Strong Girl Nam Soon, cả hai xuất hiện ở đồn cảnh sát do Do Bong Soon đã đánh sưng mặt mấy kẻ trộm chó, còn Ahn Min Hyuk thì vừa chạy vội đến để bênh vực bà xã. Cả hai vẫn y hệt như những gì khán giả nhớ về họ: Do Bong Soon ngay thẳng, mạnh mẽ, thích làm nũng với chồng; Ahn Min Hyuk hay “ra dzẻ”, hay biểu cảm làm lố, vô cùng chiều vợ. Phân đoạn này cũng cho biết gia đình Do Bong Soon có họ hàng với gia đình Gang Nam Soon, đó là lý do cả hai cùng có sức mạnh lực sĩ trời sinh.

Xuất hiện chỉ vài phút nhưng nhắc nhớ cả một bộ phim đình đám một thời, khán giả không khỏi phấn khích trước sự xuất hiện của cặp đôi và bàn tán khắp các chủ đề về phim trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, tập 4 của Strong Girl Nam Soon rating tiếp tục tăng lên 9,8% mà không cần “Bong Bong - Min Min”, cho thấy sức hút nguyên bản của phim cũng không hề nhỏ. Theo Nielsen Korea, tập 4 của phim đã đứng đầu trong khung giờ chiếu trên tất cả các kênh truyền hình cáp.

Mở đầu Strong Girl Nam Soon, khán giả được biết nhân vật nữ chính Gang Nam Soon (Lee Yoo Mi) là con gái trong một gia đình ba thế hệ. Giống như bà ngoại và mẹ của mình, Nam Soon có sức mạnh lực sĩ đủ kéo cả một chiếc máy bay dừng lại, thậm chí cô còn có sức bật khủng khiếp cùng tốc độ siêu nhanh và tầm nhìn xa tính bằng ki-lô-mét. Khi còn nhỏ, Nam Soon bị lạc ở Mông Cổ, khi trưởng thành cô liền đến Hàn Quốc tìm lại bố mẹ ruột.

Sau tập 4, Nam Soon đã tìm được gia đình và đoàn tụ với người thân. Lúc này cốt truyện của Strong Girl Nam Soon chuyển sang hành trình Nam Soon và chàng cảnh sát đẹp trai Gang Hee Sik (Ong Seong Wu) đột nhập vào bộ phận giao hàng của công ty DooGo. Cả hai đang lần theo dấu vết của một băng nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm, mà kẻ đứng đằng sau là doanh nhân trẻ thành công Ryu Shi Oh (Byeon Woo Seok). Tuyến tình cảm của cặp đôi chính cũng đang dần nhen nhóm khi Gang Hee Sik bắt đầu có dấu hiệu tim đập loạn nhịp trước Nam Soon.

Strong Girl Nam Soon dự kiến dài 16 tập, phát sóng tập mới vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Khán giả Việt có thể tìm xem phim trên Netflix.