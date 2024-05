Park Seo Joon lại bị nghi hẹn hò sau chưa đầy 1 năm, công ty phản hồi mập mờ

HHT - "Hit Me Hard And Soft" của Billie Eilish và "The Tortured Poets Department" của Taylor Swift được dự đoán là hai ứng cử viên cho vị trí đầu bảng trên BXH Billboard 200. Cả hai nghệ sĩ liên tục có những động thái nhằm thúc đẩy doanh số album của mình.