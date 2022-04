Phản hồi vấn đề rò rỉ thông tin cá nhân của Jimin (BTS), Bighit tiếp tục gây thất vọng

HHT - Động thái phản hồi của công ty chủ quản BigHit Music về việc thông tin cá nhân của Jimin (BTS) bị lộ trong văn bản thông báo thu giữ tài sản đang gây nhiều tranh cãi.

Ngày 25/4 vừa qua, căn hộ cao cấp Nine One Hannam của Jimin (BTS) ở Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul bất ngờ bị Tổng công ty Bảo hiểm Y tế Quốc gia thu giữ do chưa thanh toán phí bảo hiểm y tế.

Được biết, nội dung nguyên nhân được đề trong sổ đăng ký bất động sản là “Thu giữ tài sản” (Cục tịch biên căn hộ - 505). Chủ sở hữu là Tổng công ty Bảo hiểm Y tế Quốc gia. Theo các phương tiện truyền thông, sau 4 lần thông báo về việc thanh toán khoản tiền bảo hiểm, Jimin đã hoàn thành thanh toán đầy đủ. Và văn bản về việc thu hồi bất động sản cũng được hủy bỏ vào ngày 22/4.

Về vấn đề trên, cùng ngày BigHit Music đã đưa ra phản hồi việc Jimin nợ tiền bảo hiểm y tế là do sơ suất của công ty trong việc chuyển giao bưu phẩm, và Jimin đã không biết về món nợ này do lịch trình bận rộn.

Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó vì thông tin cá nhân của Jimin đã bị rò rỉ từ văn bản thông báo thu giữ tài sản (tên thật, địa chỉ nhà, số đăng kí cư trú...). Mặc dù sau đó bài viết này đã được xóa nhưng không tránh khỏi việc những thông tin trên đã bị chụp lại và lan truyền. Mới đây, Bighit Music tiếp tục đưa ra thông báo về vấn đề trên. Bighit cho biết: "Chúng tôi không có gì để nói".

Lời phản hồi này như châm thêm dầu vào lửa đối với sự tức giận từ phía người hâm mộ bởi sự quản lí ngày càng thiếu trách nhiệm từ công ty chủ quản BTS.