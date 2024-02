Phản ứng bất ngờ của Katy Perry khi xem Taylor Swift hát "Bad Blood" tại The Eras Tour

HHT - Katy Perry đã xuất hiện tại The Eras Tour ở Sydney để ủng hộ cho Taylor Swift, tuy nhiên khán giả lại “đổ dồn" sự chú ý vào biểu cảm của cô nàng khi nghe ca khúc "Bad Blood".

Đêm diễn đầu tiên của The Eras Tour tại thành phố Sydney, Úc vừa diễn ra tối qua. Sân vận động Accor tại Sydney đã chào đón hơn 81 nghìn người hâm mộ tham dự. Bên cạnh đó, một số ngôi sao lớn cũng đã có mặt tại đêm diễn này để ủng hộ cho Taylor Swift, bao gồm bạn trai Travis Kelce, đạo diễn Taika Waititi, nữ ca sĩ Rita và đặc biệt là Katy Perry.

Sự xuất hiện của Katy Perry nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, nhất là khi Katy và Taylor từng vướng vào những ồn ào không đáng có trước đây. Thậm chí, Katy và Taylor khi ấy còn không ngần ngại dùng âm nhạc để “đá xoáy" đối phương. Tuy nhiên, mọi khúc mắc giữa Taylor và Katy đã được giải quyết, để rồi tạo ra một khoảnh khắc đáng nhớ trong MV You Need To Calm Down khi Katy và Taylor cùng trao nhau những cái ôm ấm áp.

Trước khi hòa giải, Taylor Swift được cho là đã dùng ca khúc Bad Blood để ẩn ý nhắc đến Katy Perry. Điều này khiến khán giả không khỏi tò mò về phản ứng của Katy Perry khi được nghe ca khúc này trực tiếp tại The Eras Tour. Không phụ lòng mong đợi của khán giả, giọng ca Dark Horse đã đăng tải đoạn clip quay lại phản ứng của bản thân khi được nghe ca khúc này tại The Eras Tour.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Katy không chỉ (giả vờ) bất ngờ khi nghe được Bad Blood, cô thậm chí còn nhép theo lời bài hát không trật một nhịp. Điều này càng khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nữ ca sĩ ở thời điểm hiện tại. Sau khi đêm diễn kết thúc, Katy đã cùng chụp một tấm hình lưu niệm với Taylor đằng sau sân khấu. Đây cũng là lần hiếm hoi hai người xuất hiện công khai cùng nhau trước công chúng kể từ khi hòa giải.

Sau khi thông báo rời ghế giám khảo American Idol, Katy Perry khá kín tiếng trong chuyện đời tư lẫn sự nghiệp. Hiện tại, nữ ca sĩ đang dành phần lớn thời gian để chăm sóc cho gia đình. Tuy nhiên với sự xuất hiện tại The Eras Tour, nhiều khán giả đặt nghi vấn về việc Taylor Swift và Katy Perry sẽ có với nhau một màn hợp tác trong tương lai gần.