Phát hiện gian lận cuộc thi VioEdu ở Hà Nội: Hủy loạt bài thi, lộ lỗ hổng khâu tổ chức

HHTO - Vụ việc gian lận tại cuộc thi trực tuyến VioEdu diễn ra tại Hà Nội đang gây chú ý khi không chỉ thí sinh vi phạm mà còn có dấu hiệu giám thị tiếp tay. Ban tổ chức đã phải hủy kết quả của nhiều phòng thi để đảm bảo công bằng.

VioEdu là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh từ bậc tiểu học đến THCS, được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên nền tảng công nghệ số. Cuộc thi do FPT Corporation phát triển và vận hành, tập trung vào các môn như Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh với hệ thống câu hỏi rèn luyện tư duy logic và phản xạ nhanh. Theo ước tính của BTC, cuộc thi mỗi năm thu hút 10 triệu học sinh - đông nhất cả nước, trải qua nhiều vòng thi từ tự do tại nhà đến các vòng cấp trường, địa phương và toàn quốc, qua đó tạo môi trường học tập cạnh tranh, hiện đại và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục.

Gian lận có tổ chức, giám thị bị tố hỗ trợ thí sinh

Trong ngày 18/3, hệ thống giám sát trực tuyến của cuộc thi VioEdu đã phát hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường tại các điểm thi cấp xã/phường ở Hà Nội. Những vi phạm không chỉ xuất phát từ thí sinh mà còn liên quan trực tiếp đến giám thị coi thi.

Cụ thể, một số giám thị bị phát hiện có hành vi nhắc bài, hỗ trợ thí sinh trong quá trình làm bài, ra vào phòng thi không đúng quy định, thậm chí chụp và phát tán đề thi, mã ca thi. Đáng chú ý, có trường hợp cố tình bố trí camera sai vị trí để tạo “góc khuất”, qua đó qua mặt hệ thống giám sát.

Được biết, các hành vi này mang tính phối hợp, có dấu hiệu tổ chức, làm sai lệch kết quả thi ở nhiều phòng thi.

Camera ghi lại ảnh giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài và hỗ trợ học sinh làm bài. (Ảnh: BTC VioEdu)

Hủy kết quả hàng loạt, lộ lỗ hổng trong khâu tổ chức

Trước những sai phạm nghiêm trọng, ban tổ chức đã quyết định hủy toàn bộ kết quả của các ca thi và phòng thi có liên quan, đồng thời không công nhận thành tích của các thí sinh trong diện vi phạm. Đây được xem là biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ tính minh bạch của kỳ thi.

Tuy nhiên, vụ việc lần này đã bộc lộ rõ khoảng cách giữa quy định và thực tế triển khai. Dù có quy định ghi hình toàn bộ quá trình thi, việc giám thị có thể can thiệp hoặc “lách” quy định cho thấy công tác giám sát tại điểm thi vẫn tồn tại nhiều kẽ hở.

Ban tổ chức VioEdu thông báo sẽ ra quyết định huỷ toàn bộ kết quả thi của các ca thi/phòng thi vi phạm và thông báo tới các đơn vị. (Ảnh: BTC)

Cảnh báo nguy cơ mất công bằng, tiếp tục rà soát mở rộng

Việc gian lận xảy ra ở cấp tổ chức cơ sở đang đặt ra nhiều lo ngại về tính công bằng của các kỳ thi trực tuyến. Kết quả của những sân chơi như VioEdu không chỉ mang ý nghĩa thi đua mà còn được sử dụng trong đánh giá, khen thưởng học sinh tại nhiều trường học.

Đến nay, các bên liên quan vẫn chưa công bố cụ thể danh tính các đơn vị hay cá nhân vi phạm, cũng như hình thức xử lý đối với giám thị. Nhiều khả năng vụ việc vẫn đang được tiếp tục xác minh và rà soát trên diện rộng.

Giới chuyên môn cho rằng, từ sự cố này, cần sớm siết chặt quy trình tổ chức thi, tăng cường giám sát độc lập và ứng dụng công nghệ để phát hiện gian lận hiệu quả hơn. Vụ việc tại Hà Nội được xem là lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro trong mô hình thi trực tuyến kết hợp trực tiếp hiện nay.