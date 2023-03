Phim chiếu rạp: Gặp lại Kim Da Mi trong "Thất Nguyệt và An Sinh" bản Hàn

HHT - Một trong những tác phẩm được mong chờ nhất của điện ảnh Hàn Quốc trong tháng 3 - "Soulmate" (tựa Việt: Tri Kỷ) sẽ khởi chiếu tại Việt Nam chỉ một tuần sau khi ra mắt tại Hàn Quốc.

Soulmate chuyển thể từ tác phẩm gốc nổi tiếng Thất Nguyệt và An Sinh từng mang đến giải Ảnh Hậu kép cho Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần. Phiên bản Hàn Quốc có sự tham gia của dàn diễn viên được yêu thích như Kim Da Mi, Jeon So Nee và Byun Woo Seok.

Bộ phim là câu chuyện về Mi So (Kim Da Mi thủ vai) và Ha Eun (Jeon So Nee thủ vai) trong một mối quan hệ chồng chéo chất chứa những hạnh phúc, nỗi buồn, rung động và cả biệt ly. Từ giây phút đầu tiên gặp nhau dưới mái trường tiểu học, giữa hai cô gái đã hình thành một sợi dây liên kết đặc biệt. Và khi Ham Jin Woo (Byun Woo Seok thủ vai) bước vào giữa cả hai, đó cũng là lúc những vết nứt trong mối quan hệ của Mi So và Ha Eun xuất hiện.

Trở lại với vai chính trong phim điện ảnh sau gần 5 năm, Kim Da Mi hóa thân vào vai Mi So, một cô gái độc lập với tâm hồn tự do, phóng khoáng. Mi So luôn mơ về những chuyến đi, sẵn sàng sống hết mình cho một thời tuổi trẻ rực rỡ.

Jeon So Nee - đang rất được yêu thích với Our Blooming Youth, vào vai cô bạn thân Ha Eun, một cô gái dịu dàng, thanh lịch, luôn sống theo kế hoạch mà gia đình định sẵn. Hai cá thể tưởng chừng khác biệt trở nên gắn bó, dạy nhau những bài học về tình bạn, tình thân, sự trưởng thành và nỗi đau chia ly.

Cùng với Byun Woo Seok - nam diễn viên điển trai được khán giả nữ châu Á yêu mến sau màn thể hiện ấn tượng trong 20th Century Girl, họ sẽ kể câu chuyện thanh xuân cảm động.

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên của Soulmate được hé lộ, khán giả đã bày tỏ sự háo hức nhờ bầu không khí thanh xuân, hoài niệm của phim cùng chemistry giữa “đôi bạn thân” Kim Da Mi - Jeon So Nee. Các đoạn giới thiệu cùng áp phích quảng bá của phim chủ yếu tập trung vào tương tác giữa hai nữ chính.

Tình bạn - và những tình cảm còn hơn thế - chính là điểm sáng lớn nhất của Soulmate. Mối quan hệ gắn bó khăng khít của Mi So và Ha Eun, khó có thể chỉ dùng hai tiếng “bạn bè” để mô tả một cách trọn vẹn. Xuyên suốt từ thuở thiếu thời đến khi trưởng thành, cả hai lặp đi lặp lại quá trình hội ngộ rồi lại chia ly.

Soulmate được dự đoán sẽ trở thành tác phẩm nổi bật tiếp theo của thể loại melodrama vốn là thế mạnh của điện ảnh xứ Hàn. Được truyền thông Hàn Quốc đánh giá là “bộ phim sẽ khiến bạn không thể không rơi nước mắt”, Soulmate sẽ "cập bến" rạp chiếu Việt Nam vào ngày 24/3/2023.