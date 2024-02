Số phận của “Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng”: Sẽ có mùa 2 hay chịu cảnh xếp kho?

HHT - Chỉ sau 4 ngày công chiếu, bản live-action “Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng” (Avatar: The Last Airbender) đã đạt được những con số ấn tượng. Nhưng nhiêu đó đã đủ để Netflix “bật đèn xanh” cho mùa 2 của bộ phim?

Năm 2023, các fan của nhiều loạt phim trên Netflix đã chứng kiến một làn sóng hủy mùa mới có thể nói là kinh hoàng, khi lần lượt một loạt phim bị hủy chỉ sau một đến hai mùa lên sóng: Shadow and Bone, Lockwood & Co., Freeridge, Glamorous... Và nỗi lo này tiếp tục kéo dài sang năm 2024, khi không biết liệu bộ phim yêu thích của mình có được tiếp tục hay không.

Ngày 22/2 vừa qua Netflix đã cho lên sóng bản live-action của Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng (Avatar: The Last Airbender). Bộ phim được chuyển thể từ bản phim hoạt hình cùng tên vô cùng nổi tiếng và được yêu thích, có lượng fan hùng hậu. Trước Netflix, vào năm 2010, Avatar: The Last Airbender đã được làm một bản phim điện ảnh và nó trở thành thảm họa đến nỗi không thể có phần tiếp theo, các fan cũng “từ chối” tiếp nhận nó vào vũ trụ Ngự Thuật Sư.

Tránh được một số sai lầm từ bản phim điện ảnh và cố gắng bám sát bản gốc hoạt hình, dù vẫn chưa thể vượt qua tầm vóc của bản hoạt hình và còn những thiếu sót nhất định, nhưng nhìn chung Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng của Netflix là một bộ phim đạt chất lượng khá trở lên. Thành tích của Thế Thần Aang và các bạn của cậu khá ấn tượng khi lọt vào Top 10 Netflix tại 92 quốc gia.

Trong bốn ngày đầu phát sóng, bộ phim đã thu về khoảng 153 triệu giờ xem, tương đương với khoảng 21 triệu lượt xem. Con số này là một thành tích ấn tượng khi so sánh với One Piece, bộ phim này đã mang về cho Netflix con số 18,5 triệu lượt xem sau tuần đầu và phim đang sẵn sàng cho mùa 2.

Tuy nhiên, nỗi lo không được gia hạn mùa 2 vẫn canh cánh trong lòng các fan của Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng. Bởi gần đây, yêu cầu về số liệu của Netflix đã tăng cao, điều đó có nghĩa rằng Netflix không dễ dàng gật đầu cho mùa phim mới nếu hiệu ứng không đủ lớn như họ mong đợi, đặc biệt là với dòng phim fantasy/giả tưởng với chi phí sản xuất cao.

Ngoài số liệu có được trong tuần đầu tiên kể từ lúc lên sóng, sức nóng của Avatar: The Last Airbender có kéo dài hay không cũng là điều Netflix sẽ cân nhắc. Như The Sandman, khi ra mắt những con số của loạt phim này không ấn tượng lắm nhưng chúng tăng trưởng ở tuần công chiếu thứ hai, và loạt phim này đang được chuẩn bị cho mùa 2.

Nữ diễn viên Kiawentiio đảm nhận vai Katara hy vọng bộ phim sẽ tiếp tục có mùa thứ hai và thứ ba. Đây cũng là điều nhiều fan mong muốn. Dựa theo hoạt hình, tiếp theo có thể câu chuyện của Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng sẽ tiếp tục theo Hỏa vương Ozai chinh phục Thổ Quốc, với sự trợ giúp của Sao chổi Sozin. Đồng thời, Aang sẽ tiếp tục tập luyện để nhanh chóng thành thạo sử dụng cả bốn nguyên tố. Địa điểm tiếp theo của cuộc phiêu lưu của Aang, Katara và Sokka sẽ là Thủ đô của Thổ Quốc, nơi họ phát hiện ra một âm mưu.

Các nhà sản xuất của Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng cũng đã chuẩn bị cho nội dung tiếp theo nếu phim được gia hạn mùa 2. Theo đó, bản live-action sẽ có khác biệt với bản hoạt hình ở chỗ các nhân vật trong hoạt hình không lớn lên, nhưng bản phim dựa vào các diễn viên sẽ tăng tuổi nên các nhân vật cũng sẽ có điều chỉnh. Dự kiến sẽ có tồn tại một khoảng thời gian trôi qua giữa mùa 1 và mùa 2 của loạt phim, các nhân vật cũng sẽ có sự phát triển phù hợp với tuổi dậy thì, tuổi thiếu niên.

Mới chỉ lên sóng được một tuần, còn quá sớm để có thể xem liệu Avatar: The Last Airbender có được Netflix thực hiện mùa 2 hay không, nhưng trước mắt có thể thấy các số liệu của bộ phim có dấu hiệu mang đến một tương lai tốt đẹp.