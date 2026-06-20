Phim giờ vàng VTV đã có "nữ hoàng nước mắt", diễn cảnh khóc đỉnh miễn chê

HHTO - Quả thực khán giả không thể chê được điểm nào khi nữ diễn viên này đóng các cảnh khóc, chẳng cần gào thét vẫn lay động lòng người.

Khi phim Dưới Ô Cửa Sáng Đèn giới thiệu dàn diễn viên, nhiều người đã thắc mắc Quỳnh Châu có tạo hình già dặn quá. Mái tóc uốn xoăn, trang điểm đậm, mặc đồ công sở lịch sự… khiến nữ diễn viên nhìn chững chạc hơn tuổi thật. Nhưng đến bây giờ, người xem đã chẳng còn bận tâm đến việc Quỳnh Châu có tạo hình kém xinh mà chỉ tập trung vào diễn xuất của cô.

Chỉ qua phân đoạn nhân vật Diệu phát hiện chồng ngoại tình, dồn nén cảm xúc đau khổ, thất vọng, bàng hoàng thông qua ánh mắt đỏ hoe, thất thần và giọng nói run rẩy, Quỳnh Châu đã khiến nhiều người khen là "nữ hoàng nước mắt" của phim giờ vàng VTV.

Nhiều nữ diễn viên sẽ chọn cách gào thét, khóc nức nở trong tình huống tương tự, nhưng Quỳnh Châu lại tiết chế nước mắt, không khóc nhiều nhưng vẫn đủ để khán giả hiểu được nỗi đau của nhân vật.

Nhiều cư dân mạng thừa nhận lâu lắm rồi, phim VTV mới có người diễn bằng mắt tốt đến mức này. Không cần kể lể nhiều, chẳng hề ồn ào nhưng lại khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình. Trước đó, Quỳnh Châu cũng đã được khen nhiều qua phim Cách Em 1 Milimet.

Vai Thị Tú của cô bề ngoài thì mạnh mẽ đầy cá tính, lúc nào cũng là chỗ dựa cho cả nhóm bạn, tưởng như chẳng biết yếu mềm là gì. Nhưng thực ra Thị Tú cũng nhiều lần buồn bã rơi nước mắt khi bao nhiêu năm theo đuổi một người mà không được đáp lại. Từ khi ấy, Quỳnh Châu đã có dịp chứng tỏ rằng cô diễn cảnh bi rất hợp, không lạm dụng nước mắt hay những biểu cảm nặng nề mà vẫn làm khán giả mềm lòng.

Đóng cảnh khóc rất đẹp nhưng Quỳnh Châu diễn hài cũng chẳng kém ai. Nếu đã xem Đi Giữa Trời Rực Rỡ, khán giả sẽ nhớ đến cô nàng tên Dất si mê thiếu gia Chải. Dất tìm đủ mọi cách để thả thính Chải, ra sức ngăn cản Chải và Pu đến với nhau. Tất nhiên kế hoạch của Dất không thành, đất diễn cho Dất cũng ít nhưng thế là đủ để Quỳnh Châu gây ấn tượng.