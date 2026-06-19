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Á hậu Châu Anh là "nàng thơ" trong MV của MONO, có cơ duyên gặp gỡ khi nào?

Như Quỳnh

HHTO - Sự xuất hiện của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh trong MV mới của ca sĩ MONO nhận về "cơn mưa lời khen" bởi nét đẹp dịu dàng của người phụ nữ truyền thống, phù hợp với tinh thần của tác phẩm.

Lần đầu gặp nhau khi cùng tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 vào năm 2025, đoạn clip MONO chụp ảnh, trò chuyện cùng Châu Anh khi ấy được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng đây cũng là cơ duyên để cả hai hợp tác trong MV Công Tử Văn Thơ - sản phẩm mới của MONO vừa ra mắt vào sáng 19/6.

Châu Anh và MONO trò chuyện trong lần gặp gỡ tại sự kiện A80. Nguồn clip: @chauanhtn

Đảm nhận vai "nàng thơ" sánh đôi với MONO, Châu Anh mang đến sự kết nối đặc biệt, với vẻ đẹp truyền thống phù hợp với tinh thần tác phẩm - lan tỏa giá trị văn hóa Việt. Lần đầu thử sức diễn xuất trong MV, nàng Á hậu cho biết cảm thấy hào hứng nhưng cũng không tránh khỏi áp lực bởi mọi thứ đều mới mẻ, từ cách tiếp cận nhân vật đến trải nghiệm làm việc trên phim trường. Dẫu vậy, Châu Anh nói rằng chính sự mới mẻ đó trở thành động lực để cô học hỏi và thử thách bản thân nhiều hơn.

Suốt quá trình thực hiện MV, Á hậu Gen Z cho biết nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình từ ê-kíp, cô đã thích nghi nhanh với môi trường, có thêm sự tự tin để hoàn thành vai trò được giao - diễn tròn vai một cô gái có hình mẫu lấy cảm hứng từ bức ảnh phụ nữ miền Bắc đầu thế kỷ XX, từ tranh lụa Mai Trung Thứ, từ áo yếm trong bộ tứ thân. Châu Anh hiện lên với dáng vẻ người phụ nữ truyền thống, kín đáo nhưng vẫn toát lên thần thái của một giai nhân.

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Phần thể hiện của Châu Anh trong MV nhanh chóng nhận nhiều lời khen từ khán giả. Đa số mọi người ấn tượng với phân đoạn hai nhân vật nhảy lên giữa mặt nước phẳng, cảnh Châu Anh e thẹn đánh đàn tỳ bà hay khi cô và MONO dạo bước giữa cánh đồng lúa.

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Bên cạnh đó, khi nhận xét về đàn anh MONO, Châu Anh chia sẻ rằng ngay từ những ngày đầu làm việc, sự cởi mở và nguồn năng lượng tích cực của MONO đã giúp không khí trên trường quay trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Trong công việc, MONO là một nghệ sĩ nghiêm túc, chuyên nghiệp và luôn dành sự tập trung cao độ cho từng phân cảnh. Bên cạnh đó, anh cũng chủ động kết nối, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với mọi người trong ê-kíp.

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Đặc biệt hơn, MV Công Tử Văn Thơ được thực hiện tại Huế - vùng đất gắn với một cột mốc quan trọng ở tuổi 22 của Châu Anh - đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Năm nay trở lại vùng đất cố đô, Châu Anh tiếp tục mở ra một chương mới cho hành trình theo đuổi nghệ thuật.

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Như Quỳnh
#Châu Anh #MONO #MV #Á hậu Châu Anh #Hoa hậu Việt Nam 2024 #Hoa hậu Việt Nam #Công Tử Văn Thơ #MV MONO

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