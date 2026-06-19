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Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam: UPRIZE trình diễn mở màn, hé lộ album "THĂNG"

Tôn Huy (thực hiện)
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HHTO - Tại đêm khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam lần thứ 21, UPRIZE đảm nhận tiết mục mở màn với ca khúc EXPOSURE. Bên cạnh phần trình diễn trên sân khấu, nhóm cũng chia sẻ thêm về album Thăng dự kiến phát hành vào cuối tháng 6.

Tối 18/6, đêm khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam lần thứ 21 diễn ra với sự góp mặt của nhiều nhà thiết kế, nghệ sĩ và khách mời trong lĩnh vực giải trí. Ngay từ thảm đỏ, không khí sự kiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

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Hoa hậu Khánh Vân xuất hiện trước khu vực thảm đỏ.

Xuất hiện tại chương trình, "Em xinh" LAMOON nhận được sự chú ý khi dành thời gian giao lưu cùng người hâm mộ, đặc biệt là các khán giả nhỏ tuổi. Nữ nghệ sĩ liên tục ký tặng, trò chuyện và hỏi thăm các fan nhí trước khi bước vào khu vực sự kiện. Những khoảnh khắc tương tác gần gũi này nhanh chóng được nhiều khán giả ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

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LAMOON tranh thủ ký tặng cho các khán giả nhí.

Ở phần sân khấu chính, UPRIZE được lựa chọn để hát mở màn cho đêm khai mạc. Nhóm mang đến ca khúc EXPOSURE với phần trình diễn kết hợp giữa âm nhạc và vũ đạo, mở đầu cho chuỗi hoạt động của mùa thời trang năm nay.

Chia sẻ bên lề sự kiện, thành viên Phúc Nguyên cho biết anh từng mong muốn có cơ hội đưa EXPOSURE xuất hiện trên một sân khấu thời trang. Vì vậy, việc được biểu diễn ca khúc này tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam được xem là một dấu mốc đối với nhóm.

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Nhan sắc thăng hạng của UPRIZE trên sân khấu Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026.

Bên cạnh màn trình diễn mở màn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026, UPRIZE cũng tranh thủ hé lộ những thông tin mới về album Thăng. Theo cập nhật từ các kênh chính thức của nhóm, đợt mở bán đầu tiên ghi nhận lượng đặt mua đáng chú ý khi toàn bộ số lượng album được bán hết sau chưa đầy một giờ. Album dự kiến phát hành vào ngày 26/6 tới.

UPRIZE - EXPOSURE.
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Tôn Huy (thực hiện)
#UPRIZE #Vietnam International Fashion Week #Thăng #EXPORURE #AVIFW21st

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