"Nhặt sạn" ở Perfect Crown: IU cứu Đại quân vô lý, Byeon Woo Seok "ăn tát" dư thừa

HHTO - Có lẽ "Perfect Crown" (Vương miện hoàn hảo/ Phu nhân Đại quân thế kỷ 21) sẽ không bị chê thậm tệ như hiện tại nếu nhà đài không "gáy sớm" về kịch bản hạng nhất trong cuộc thi do MBC tổ chức.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Kịch bản của Perfect Crown tác phẩm đoạt giải cao nhất trong 997 tác phẩm dự thi "Cuộc thi Kịch bản truyền hình" của đài MBC tổ chức năm 2022. Trước khi lên sóng, đoàn phim đẩy truyền thông về cốt truyện xuất sắc, mới lạ, xây dựng chặt chẽ, quyến rũ của nhân vật.

Nhiều khán giả bày tỏ thất vọng tột cùng khi xem Perfect Crown. Mô-típ cũ, xây dựng xung đột giai cấp, nội bộ hoàng thất quá quen thuộc. Lời thoại, cách đặt mâu thuẫn, đẩy cao trào cũ, sến, thậm chí là phi logic.

Perfect Crown thuộc thể loại rom-com (hài - lãng mạn), chỉ cần diễn xuất vừa đủ và tương tác giữa các diễn viên tốt là làm khán giả hài lòng. Một số "sạn" có thể bỏ qua nếu MBC không "gáy" về kịch bản xuất sắc quá sớm. Dưới đây là một số "hạt sạn" khó chấp nhận trong Perfect Crown.

Sạn 1: Gãy thiết lập giai cấp, Đại quân "ăn tát" quá dễ

Ngay tập đầu tiên, Perfect Crown khắc họa phân biệt giai cấp - địa vị rõ ràng bằng hình ảnh sắp xếp bàn tiệc ở sinh nhật Vua. Seong Hui Ju (IU) là doanh nhân hàng đầu trong giới. Castle Group là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên, cô và anh trai bị xếp ở hàng thấp nhất sau cùng, khuất bởi cột. Bậc cao hơn là quý tộc, giới chính trị và cao nhất là hoàng gia.

Bố của Hui Ju phải nhường cổ phần cho gia tộc của con dâu để họ ủng hộ hôn nhân của Tae Ju - Da Young. Trước tình tiết hôn lễ của Hui Ju - Lee Ahn (Byeon Woo Seok), phim chỉ cho thấy Chủ tịch Seong là người thiên vị con trai vô năng, khắt khe và coi nhẹ nỗ lực của Hui Ju. Ông e sợ những người có địa vị cao hơn.

Một người "biết thân biết phận (thấp hèn)" như vậy lại thẳng tay tát Đại quân vào ngày con gái ông bị đầu độc, nhập viện. Có thể hiểu biên kịch - đạo diễn muốn dùng cảnh này để cho thấy người cha lo lắng nhường nào khi con gái liên tục gặp nguy hiểm tính mạng kể từ khi công khai yêu - kết hôn với Lee Ahn - một Đại quân luôn phải "uốn mình", không được phép tham vọng.

Tuy nhiên, các tập trước của Perfect Crown không có lấy một chi tiết đủ rõ ràng phản ánh yêu thương sâu thẳm ông dành cho Hui Ju. Vì thế, sự tức giận bùng nổ thành hành vi mất kiểm soát là vô lý.

Trong mô tả nhân vật có viết bố của Hui Ju không hề căm ghét cô. Ông thương cô và cố ngăn cản cuộc hôn nhân chỉ vì cảm thấy cô quá giống ông ngày trước - bị coi thường bởi danh phận thấp hèn và dùng mọi thủ đoạn để có được điều mình muốn. Nhưng Hui Ju còn quyết liệt hơn ông ngày trước.

Cái sai của Perfect Crown là không đẩy chi tiết này lên phim để làm chặt mối quan hệ nhân vật. Hầu hết khán giả chỉ theo dõi nội dung phim, không phải ai cũng tìm đọc mô tả. Khâu biên dựng lộn xộn, thiếu liên kết của phim chính là lý do khiến cốt truyện bị chê phi logic, trẻ con.

Sạn 2: Đội tạo mẫu đâu?

Tiểu thư Hui Ju ưa "làm màu", để ý ngoại hình nhưng luôn đeo nail box không vừa. "Hạt sạn" này có thể tạm bỏ qua. Nhưng cảnh trang điểm trước hôn lễ của Seong Hui Ju là điểm lấn cấn khó chấp nhận.

Dù nói rằng để đảm bảo an toàn cho hôn lễ, Hui Ju sẽ phải xuất phát từ tư dinh. Điều này không có nghĩa cô và phía Lee Ahn hay hoàng gia thiếu người đến mức phải để quản gia của Lee Ahn trang điểm cho Hui Ju. Đội tạo mẫu riêng của hoàng gia ở đâu? Lee Ahn hẳn phải có chuyên gia chuẩn bị trang phục - tạo hình (ít nhất là ở các chuyến công du, sự kiện lớn), tại sao anh không điều họ đến chuẩn bị cho cô dâu?

Sạn 3: Đại phi thiếu động cơ "nổi loạn"

Đại phi Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) được xây dựng là phe đối lập với Lee Ahn từ đầu. Đại quân không có ý định cướp ngôi hay biến con trai cô thành bù nhìn. Dù cậu bé có thoái vị, cô vẫn là người phụ nữ tôn quý nhất hoàng gia và danh dự gia tộc vẫn còn đó. Theo đó, động cơ để khiến Yi Rang hạ bệ Lee Ahn bị yếu và thiếu thuyết phục. "Độ sát thương" trong hành động của cô lại thấp. Qua đó, mâu thuẫn giữa các phe không được làm căng, giảm độ kịch tính của phim.

Gong Seung Yeon diễn hay nhưng thiết lập nhân vật lỏng lẻo.

Sạn 4: Pha giải cứu Đại quân "3 xu"

Hoàng cung là nơi được bảo vệ tuyệt đối nhưng hệ thống cứu hỏa khẩn cấp lại yếu đến nỗi chỉ thấy vài chiếc bình cứu hỏa lướt qua, còn ai nấy đều xách xô chậu hắt nước vào đám cháy ngùn ngụt. Phân cảnh hỏa hoạn ở cuối tập 10 đầu tập 11 trông như vở kịch trẻ con.

Seong Hui Ju lao vào đám cháy tìm kiếm Lee Ahn mà không có bất kỳ biện pháp chống ngạt nào. Sức chịu đựng thần kỳ đến mức khóc lóc giữa khói lửa mà không hề hấn. Nơi hoàng cung dày đặc cận vệ, bảo an, đáng lý ra, họ phải là nhóm người lao vào tìm kiếm Đại quân ngay khi nhận tin anh ở trong cùng với lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp.