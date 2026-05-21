Biệt Đội Siêu Khờ: Coi đến đâu cười đến đó, quyết không cho khán giả khóc

HHTO - Tưởng “hài nhảm” nhưng rất duyên dáng, tưởng “vui rồi thôi” nhưng rất có thông điệp, tưởng không hay mà hay không tưởng. “Biệt Đội Siêu Khờ” (The WONDERfools) chắc chắn là một trong những phim Hàn đáng xem nhất năm nay.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

- Tóm tắt nội dung: Biệt Đội Siêu Khờ (The WONDERfools) lấy bối cảnh năm 1999, sau một tai nạn bất ngờ, một nhóm ba người lập dị, ngốc nghếch bỗng có được siêu năng lực. Họ hợp tác cùng một người vừa đến thị trấn, cũng có siêu năng lực, để ngăn ngày tận thế ập xuống thị trấn nhỏ bình yên. - Diễn viên chính: Park Eun Bin, Cha Eun Woo, Choi Dae Hoon, Im Sung Jae... - Ưu điểm: Park Eun Bin càng diễn càng hay, Choi Dae Hoon và Im Sung Jae diễn quá xuất sắc, Cha Eun Woo vô cùng đẹp trai, phim siêu hài hước từ đầu tới cuối nhưng đồng thời cũng rất sâu sắc. - Khuyết điểm: Quyết không cho khán giả khóc, xem xong rồi muốn xem lại lần nữa. - Chấm điểm: 4,9/5.

Câu chuyện trong Biệt Đội Siêu Khờ (The WONDERfools) lấy mốc thời gian năm 1999, ở thị trấn nhỏ Haeseong, có một nhóm người tin rằng tận thế sẽ đến cùng với thiên niên kỷ mới. Nhưng Eun Chae Ni (Park Eun Bin) sẽ không có cơ hội được nhìn thấy tận thế. Cô vốn ốm yếu từ nhỏ, và giờ đây bác sĩ nói với cô rằng tim cô có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Vốn là một cô gái “nổi loạn”, Eun Chae Ni quyết tâm nếu không kịp chứng kiến tận thế, thì ít nhất cô cũng phải được đi… du lịch.

Có quyết tâm nhưng không có tiền, Eun Chae Ni táo bạo nghĩ ra trò tự bắt cóc chính mình rồi đòi người bà giàu có của mình tiền chuộc. Cô rủ rê Son Kyung Hoon (Choi Dae Hoon) - người bạn cùng lớp ngốc nghếch và Kang Ro Bin (Im Sung Jae) - ông chú cửa hàng hoa kém may mắn, làm “đồng phạm”. Trong lúc bị bắt cóc (giả), tiền chuộc còn chưa kịp đòi thì tim Eun Chae Ni ngừng đập. Cô lăn ra chết thật, hai đồng phạm bất đắc dĩ thì sợ chết điếng.

Trong cơn hoảng loạn, Son Kyung Hoon và Kang Ro Bin đem xác Eun Chae Ni ra bãi rác thải của thị trấn, định “giấu tạm” ở đó. Xác còn chưa kịp xử lý, hành động của họ đã bị Lee Un Jeong (Cha Eun Woo) - nhân viên của Tòa thị chính của thị trấn - phát hiện. Họ giằng co, hỗn loạn, thế rồi cả xác lẫn người, cả "nạn nhân" và "thủ phạm", đều “tắm” trong vũng nước của bãi rác thải.

Xác Eun Chae Ni đột nhiên biến mất, thế rồi khi trở về cô… sống lại, đột nhiên khỏe mạnh như chưa từng bị bệnh nặng bẩm sinh, và… có siêu năng lực. Hai đồng phạm của cô - Son Kyung Hoon và Kang Ro Bin - cũng thế, mỗi người sở hữu một siêu năng lực khác nhau.

Khi bộ ba không biết phải điều khiển, kiểm soát sức mạnh mới này như thế nào thì họ phát hiện ra anh chàng Kỳ Quặc ở Tòa thị chính - đích thị Lee Un Jeong - cũng có siêu năng lực, không những thế còn sử dụng rất “chuyên nghiệp”. Thế là bộ ba quyết đeo bám anh chàng, buộc anh trở thành “sư phụ” của họ.

Trong lúc anh chàng đẹp trai ít nói miễn cưỡng chấp nhận ba kẻ ngốc gây rối làm “đệ tử”, bí mật về nguồn gốc của các sức mạnh dần được hé lộ. Đồng thời, kéo theo đó là sự xuất hiện của một nhóm người nguy hiểm cùng âm mưu đen tối đáng sợ hơn cả ngày tận thế.

Mở đầu một cách hỗn loạn với những nhân vật “nổi loạn”, The WONDERfools đã mang đến những tràng cười nghiêng ngả. Sự hài hước đặc trưng này được giữ nguyên đến tận cuối phim, thậm chí ngay cả trong những tình huống tưởng chừng ngặt nghèo hay bi thương nhất.

Có thể nói, The WONDERfools quyết “dí” không cho khán giả rơi nước mắt. Họ chưa kịp khóc vì quá khứ bi thương của nhân vật, căng thẳng vì tình huống nguy hiểm ngặt nghèo, buồn bã vì sự chia xa… thì đã bị “chọt lét” cho cười ngay tức thì.

Thế nhưng, phải nhấn mạnh rằng Biệt Đội Siêu Khờ không phải là một phim “hài nhảm”, xem vui cười rồi thôi. Sự hài hước của bộ phim, từ các nhân vật đến các tình tiết, đều rất duyên dáng, hợp lý, trở thành một “đặc sản” riêng mà không hề quá lố hay gây khó chịu.

Để làm được điều này, phần kịch bản được xử lý rất tinh tế và diễn xuất của các diễn viên đều rất tuyệt vời, ăn ý. Choi Dae Hoon và Im Sung Jae “cứng cựa”, Park Eun Bin duyên dáng và càng đến cuối càng bùng nổ. Cả ba thực sự “ngốc nghếch” trên màn ảnh, nhưng đồng thời cũng hết sức đáng yêu và nhân vật của họ đều có chiều sâu.

Về diễn xuất, phải nói rằng Cha Eun Woo vẫn còn kém hơn bộ ba, nhưng so với các vai diễn trước đây có thể thấy anh đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cha Eun Woo diễn xuất một cách thả lỏng hơn, những biểu hiện nhỏ nhặt ở ánh mắt hay hành động cũng trở nên tinh tế và cảm xúc trở nên tự nhiên hơn. Những phân cảnh diễn đôi cùng Park Eun Bin thực sự khiến khán giả rung động. Và phải nhấn mạnh thêm rằng, Cha Eun Woo trong The WONDERfools thực sự đẹp trai “bá cháy bọ chét”, “hết nước chấm”, “10 điểm không nhưng”!

Cốt truyện của Biệt Đội Siêu Khờ mới mẻ mà không cần gượng ép, mang đến những siêu anh hùng rất Hàn Quốc, biến những điều phi lý trở nên thực tế. Điểm hấp dẫn nhất là nó mang đến cho mỗi nhân vật lập dị một câu chuyện cảm xúc và chân thực, khiến bản thân họ đáng quý và đáng nhớ hơn rất nhiều sức mạnh mà họ chiếm hữu.

Không chỉ có bộ tứ nhân vật chính, ngay cả những kẻ phản diện cũng không hoàn toàn một chiều. Họ cũng có câu chuyện riêng với chiều sâu cảm xúc và nhận được tình cảm của khán giả; dù là yêu hay ghét, oán trách hay xót thương.

Mở đầu có thể hơi hỗn loạn nhưng Biệt Đội Siêu Khờ đi vào mạch chính khá nhanh và dần thu hút người xem. Bộ phim hiểu chính xác thể loại mà nó muốn trở thành: hỗn loạn, cảm xúc, ngớ ngẩn, lố bịch, nhưng đáng yêu, và cuối cùng trở nên vô cùng ấm áp. Cảnh báo, một khi đã bị cuốn đi, bạn chỉ có thể ngồi ôm màn hình xem cho đến tận tập cuối, và sau khi phim kết thúc rất có thể bạn sẽ muốn mở lại từ đầu để xem thêm lần nữa.

Biệt Đội Siêu Khờ (The WONDERfools) gồm có 8 tập, đã phát sóng trọn bộ trên Netflix.