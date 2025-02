Phim Hàn tháng 2: Kim Ji Soo hạ gục zombie, Choi Woo Sik “yêu lại từ đầu”

HHT - Danh sách phim truyền hình Hàn Quốc sẽ lên sóng trong tháng 2 gây choáng với số lượng áp đảo. Nhưng chất lượng có đủ để vượt qua được “Love Scout”, “Study Group”, “Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương” - những phim truyền hình lên sóng trong tháng 1 hiện vẫn đang còn nóng sốt?

Kick Kick Kick Kick (5/2)

Diễn viên: Ji Jin Hee, Lee Kyu Hyung

Bộ phim Kick Kick Kick Kick không sở hữu những gương mặt trẻ trung, nhưng hai “ông chú” Ji Jin Hee (Move To Heaven) và Lee Kyu Hyung (Prison Playbook) thừa sức thu hút khán giả. Diễn xuất của cả hai chắc tay và duyên dáng, hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim “gừng càng già càng cay”.

Câu chuyện của Kick Kick Kick Kick bắt đầu với hai người đàn ông trung niên là Ji Jin Hee (Ji Jin Hee) và Cho Yeong Sik (Lee Kyu Hyung) thành lập một công ty sản xuất. Liệu hai “ông chú” có đủ sức “phá đảo” rating nhà đài?

The Scandal of Chunhwa (6/2)

Diễn viên: Go Ah Ra, Chang Ryul

Lấy bối cảnh ở một đất nước hư cấu, The Scandal of Chunhwa là bộ phim cổ trang đánh dấu sự hợp tác của Go Ah Ra (Reply 1994) và Chang Ryul (Daily Dose of Sunshine). Trong phim, Go Ah Ra vào vai công chúa Hwa Ri, khi đến tuổi lấy chồng nàng đã quyết định rời khỏi cung điện để tự tìm ý trung nhân.

Newtopia (7/2)

Diễn viên: Park Jung Min, Kim Ji Soo

Đường đua phim truyền hình Hàn Quốc tháng 2 trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của Kim Ji Soo - không phải với vai trò thành viên nhóm nhạc đình đám BLACKPINK mà là một diễn viên.

Câu chuyện của Newtopia kể về cặp đôi Kang Young Joo (Kim Ji Soo) và Lee Jae Yoon (Park Jung Min) đã chia tay trước khi dịch zombie bùng phát. Nhưng khi lũ xác sống bắt đầu chiếm lấy thành phố, họ bỗng "quay xe", quyết định chiến đấu, vượt qua bầy zombie nguy hiểm để có thể trở về bên nhau.

Friendly Rivalry (10/2)

Diễn viên: Lee Hye Ri

Bộ phim Friendly Rivalry kể về cô bé mồ côi Woo Seul Gi (Chung Su Bin) đến học tại trường trung học Chaehwa chỉ tuyển những học sinh đứng đầu cả nước. Ban đầu, Woo Seul Gi bị mọi người trong trường xa lánh. Sau đó, cô kết bạn với Yoo Je Yi (Lee Hye Ri) - cô gái nổi tiếng nhất trường. Đây là điềm lành, hay là vận xui?

Melo Movie (14/2)

Diễn viên: Choi Woo Sik, Park Bo Young, Lee Jun Young, Jeon So Nee

Chuyện phim Melo Movie kể về Kim Mu Bi (Park Bo Young), một cô gái có ước mơ trở thành đạo diễn phim. Một ngày, Kim Mu Bi nhận được lời tỏ tình của Ko Gyeom (Choi Woo Sik), người làm diễn viên quần chúng ở phim trường. Nhưng sau đó, anh ta đột nhiên biến mất.

5 năm sau, họ gặp lại nhau. Lúc này, Mu Bi đã trở thành một đạo diễn, còn Ko Gyeom là một nhà phê bình phim. Anh tỏ tình với cô một lần nữa, nhưng sau một lần tổn thương, liệu cô có lại mở lòng?

Bộ phim Melo Movie gây chú ý khi kịch bản được thực hiện bởi người đã tạo ra Our Beloved Summer - một phim tình cảm thành công với Choi Woo Sik cũng đảm nhận vai nam chính. Ngoài bộ đôi diễn viên chính nổi tiếng và được yêu thích, Melo Movie cũng sở hữu dàn diễn viên sáng giá với một số cái tên nổi bật như Lee Jun Young (Brave Citizen), Jeon So Nee (Parasyte: The Grey)...

Burried Hearts (14/2)

Diễn viên: Park Hyung Sik

Bộ phim Burried Hearts đánh dấu Park Hyung Sik thử thách diễn xuất khi dấn thân vào một thể loại gai góc hơn. Trong phim, anh vào vai Seo Dong Joo, thư ký một tập đoàn lớn, người đã lấy cắp hai nghìn tỷ won từ một quỹ đen. Hành động này của anh đã “đánh thức” Yeom Jang Seon (Heo Joon Ho) - một cáo già chính trị và là một kẻ tàn nhẫn nguy hiểm.

The Witch (15/2)

Diễn viên: Park Jin Young, Roh Jeong Eui

Chuyện phim The Witch kể về Park Mi Jeong (Roh Jeong Eui) bị mọi người gọi là “phù thủy” kể từ khi còn đi học vì những chàng trai thích cô đều gặp phải chuyện tồi tệ. Nhưng cậu nam sinh Lee Dong Jin (Park Jin Young) không tin vào những lời đồn thổi đó.

10 năm sau, họ gặp lại nhau trong dáng vẻ trưởng thành. Mi Jeong trở nên sống thu mình, tin vào những lời đồn về cô. Thấy vậy, Dong Jin liền cố gắng chứng minh điều ngược lại.

My Dearest Nemesis (17/2)

Diễn viên: Moon Ga Young, Choi Hyun Wook

Trong My Dearest Nemesis, Moon Ga Young (True Beauty) vào vai Baek Soo Jung, trưởng nhóm xuất sắc của phòng kế hoạch tại cửa hàng bách hóa xịn nhất Hàn Quốc. Còn Choi Hyun Wook (Dưa Hấu Lấp Lánh) vào vai Ban Ju Yeon - người thừa kế công ty, ông chủ mới của Baek Soo Jung.

Điều thú vị là ngoài vai trò ông chủ - nhân viên, cả hai còn là game thủ. Thậm chí họ đã từng gặp nhau 16 năm trước, trong game online, là hai kẻ thù không đội trời chung. Dù chỉ mới biết nhau qua màn hình, nhưng ấn tượng về nhau sâu đậm đến mức cho đến hiện tại họ vẫn không thể quên được đối phương.

Undercover High School (21/2)

Diễn viên: Seo Kang Joon

Trong Undercover High School, mỹ nam Seo Kang Joon vào vai Jung Hae Sung, một điệp viên của cơ quan tình báo quốc gia. Sau một chiến dịch thất bại, anh bị giáng chức và phải trà trộn vào trường trung học Byeongmoon danh giá. Nhiệm vụ mới của anh là phải tìm tung tích và thu hồi những thỏi vàng bị mất của một vị hoàng đế trị giá tới 800 tỷ won.