Ngũ Phúc Lâm Môn tập 16 đến 19: Chuyện tình "hồng hài nhi - tỷ tỷ" gặp thử thách

HHT - Hai tập mới nhất và hai tập sắp tới của "Ngũ Phúc Lâm Môn" khiến người hâm mộ của Thọ Hoa - Ngưỡng Hi phải ôm tim vì đủ tình tiết dày vò, thử thách sự gắn kết, thấu hiểu của cặp đôi này.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Sóng gió mới đã nổi lên ở tập 16 và 17 của Ngũ Phúc Lâm Môn, khi những bí mật ẩn giấu bấy lâu nay dần bị vạch trần. Âm mưu của Ngu Tú Ngạc (Lý Dịch Trăn) bị lật tẩy, khiến Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất) phải bước vào một cuộc đấu trí căng thẳng, thậm chí chấp nhận đóng vai kẻ phản bội để bảo vệ những người mình yêu thương.

Thọ Hoa nhanh chóng nhận ra điểm bất thường trong vụ mẹ bị tống tiền. Chiếc áo vấy máu của Nghiêm Tử Mỹ được để lại đúng lúc để Thôi thị lợi dụng, ngụy tạo thân phận của thi thể, nhưng điều đáng ngờ hơn chính là hành động của mẹ con họ Thôi. Dù vốn ít học, không hiểu luật pháp, nhưng họ lại tự tin tống tiền, thậm chí nắm chắc rằng Lệ phu nhân sẽ không dám báo quan. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: Vì sao họ có thể chắc chắn Nghiêm Tử Mỹ sẽ không bao giờ trở lại Biện Kinh, hoàn toàn mất tung tích để hợp lý hóa xác chết kia? Chỉ có một khả năng duy nhất - kẻ chủ mưu đứng sau phải là người có quyền thế, đủ sức sắp đặt mọi chuyện và ra lệnh để mọi thứ diễn ra theo ý mình.

Thọ Hoa cùng các tỷ muội chế tác và bán loại trâm cài được làm theo cách chế tác chiếc trâm hoa mà "người bí ẩn" từng cứu nguy Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất). Đây chính là kế sách nàng dùng để dụ kẻ giấu mặt lộ diện. Lá thư mời tham dự hội hoa cùng bức họa của Ngu Tú Ngạc chính là những dấu hiệu cuối cùng giúp Thọ Hoa khẳng định Ngu tiểu thư chính là kẻ đứng sau tất cả. Dù bị vạch trần, Tú Ngạc vẫn bình tĩnh đối diện, thậm chí còn ra điều kiện với Thọ Hoa: Nếu chịu rời xa Đỗ Ngưỡng Hi, nàng ta sẽ thay thế cô trở thành phu nhân thám hoa, đồng thời tìm cho Thọ Hoa một phu quân thuộc hoàng thất.

Lệ đại nương tử tức giận trở về. Nàng tính giấu chuyện này, nhưng Đỗ Ngưỡng Hi đã sớm đoán ra tất cả. Hợp tác với anh rể, Sài An (Vương Tinh Việt) đã bắt được Nghiêm Tử Mỹ, tra khảo tường tận mọi chuyện. Lúc Thọ Hoa tới dự hội hoa cũng là lúc Ngưỡng Hi tìm tới Ngu phủ, "mách tội" với thừa tướng. Tối ấy, khi Đỗ thám hoa ngọt ngào dỗ dành "tỷ tỷ", thì Tú Ngạc bị cha mắng, đánh một trận vì cả gan đe dọa, lập kế cướp chồng người.

Tuy nhiên, tập 17 Ngũ Phúc Lâm Môn, đợt phong ba đã lớn hơn.

Ngu phu nhân, vì quá cưng chiều con gái, đã tìm mọi cách để Tú Ngạc thành đôi với Đỗ Ngưỡng Hi, thậm chí còn thuyết phục được thừa tướng đứng về phía mình. Trước áp lực từ Ngu gia, để bảo vệ an toàn cho Thọ Hoa và những người thân, Đỗ thám hoa buộc phải đóng vai kẻ bội bạc. Chàng đưa hai nương tử (tai mắt của Ngu Tú Ngạc) về phủ, cố ý gây mâu thuẫn với Thọ Hoa, khiến nàng đau lòng mà uất ức trở về nhà mẹ đẻ. Không dừng lại ở đó, Ngưỡng Hi còn chọc giận huynh đệ chí cốt Tang Diên Nhượng, khiến chàng bỏ đi. Khi đưa thư bỏ thê, Đỗ thám hoa chịu mắng, chịu đánh từ cả mẹ ruột lẫn mẹ vợ, nhưng vẫn kiên định với kế hoạch của mình.

Thọ Hoa biết sự tàn nhẫn, khác lạ của Ngưỡng Hi có ẩn tình. Nàng hận, đau buồn vì chàng không chia sẻ mà chọn cách tự giải quyết. Nhá hàng tập 18 có cảnh đại nương tử bật khóc, cắt đứt đầy lạnh lùng với Ngưỡng Hi trên phố, nhưng ngay trước đó, Thọ Hoa cũng ra hiệu cho thám hoa biết có kẻ theo dõi hành động của hai người.

Ở tập 17 đã mập mờ về việc thân phận của Đỗ lang quân không tầm thường. Đỗ phu nhân hiện tại là mẹ nuôi, lúc bà tự tử bất thành, đã ôm Thọ Hoa mà khóc, rồi tự trách bản thân có lỗi với phu nhân, không nuôi dạy công tử tốt. Ngọc bội mà Ngưỡng Hi cầm có khắc chữ "thương" giống với tấm biển treo ở Ngu phủ. Bà đã rất sợ hãi khi nghe thấy giọng của Ngu thừa tướng. Những điều này cho thấy thân thế của Nguyên Minh/Ngưỡng Hi có liên can tới họ Ngu. Sự thật về thân phận của chàng được sáng rõ có giúp thám hoa thoát khỏi gông xiềng của Ngu phủ?

Trailer mới của Ngũ Phúc Lâm Môn hé lộ sự xuất hiện của "rể tư" Lệ gia – Thẩm Huệ Chiếu (Lương Vĩnh Kỳ). Trên triều, Thẩm phán quan dường như đang vạch tội hoặc ra mặt nói đỡ cho Đỗ Ngưỡng Hi, hành động này rất hợp ý thánh thượng.

Điều này cho thấy, Thẩm Huệ Chiếu có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Đỗ Ngưỡng Hi thoát khỏi sự kiềm tỏa của Ngu gia. Thế nhưng, sau khi vượt qua sóng gió với Ngu gia, Đỗ Ngưỡng Hi vẫn chưa thể yên ổn mà phải đối mặt với một "cửa ải" khác: Huynh đệ tâm giao Tang Đầu Đá bất ngờ tới Lệ phủ hỏi cưới Thọ Hoa.

Vì quá yêu thích cặp đôi "hồng hài nhi – tỷ tỷ", người hâm mộ không khỏi lo lắng và "rén" trước những tập phim đầy drama sắp tới. Dù vậy, để bù đắp cho nước mắt của khán giả, phim vẫn sẽ có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khi Ngưỡng Hi tung chiêu "cún con nũng nịu" để xin Thọ Hoa tha thứ.