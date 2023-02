REVIEW "Ant-Man and the Wasp: Quantumania": Gã tí hon của Marvel vẫn chưa đủ đáng gờm!

HHT - Tạo sự hào hứng là vậy, thế nhưng “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” vẫn chưa đủ lớn mạnh để gánh vác gánh nặng mở màn Giai đoạn 5 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Giai đoạn 5 của thương hiệu Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã chính thức diễn ra với bộ phim điện ảnh đầu tiên, cũng là bộ phim riêng thứ ba của Người Kiến và Chiến Binh Ong - Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Vậy nhưng tiếc thay khi phải nói rằng, hai người hùng tí hon vẫn chưa đủ lớn mạnh để trở thành những trụ cột mới của đội Avengers.

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung trong phim.

Vẫn chỉ là gã tí hon vui vẻ của Marvel

Hậu Avengers: Endgame (2019), sức nặng vai trò của Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd đóng) đã đổi mới khi Marvel Studios quyết định để anh cùng nửa kia của mình là Hope van Dyne/Wasp (Evangeline Lilly đóng) mang đến cho khán giả cái nhìn đầu tiên về Kang the Conqueror (Jonathan Majors đóng) - gã bạo chúa mà toàn bộ các siêu anh hùng sẽ đối đầu ở cuối Kỷ nguyên Đa vũ trụ. Thế nhưng, bóng tối của Kang vẫn không đủ để mang đến sự sợ hãi cần thiết cho khán giả vì Ant-Man and the Wasp: Quantumania vẫn... quá tươi vui.

Dẫu viên mãn, thế nhưng Scott vẫn không hoàn toàn an lòng khi con gái Cassie Lang (Kathryn Newton đóng) trở nên nổi loạn trong quá trình trưởng thành 5 năm mà anh mắc kẹt ở Lượng Tử Giới. Vì thế, từ một Avenger, anh đã lui về tổ ấm để tìm cách kết nối lại với cô bé. Vào một ngày nọ, khi Cassie đang giới thiệu về một thiết bị liên lạc có thể vươn tới Lượng Tử Giới mà cô phát triển, một thế lực bí ẩn đã hút cả gia đình họ vào đấy để rồi phát hiện ra ác nhân Kang the Conqueror đang muốn thoát ra khỏi đây và thực hiện mưu đồ chinh phục Đa vũ trụ của mình.

Mang một câu chuyện đầy tham vọng với quy mô cũng lớn hơn hai phần phim riêng trước rất nhiều, thế nhưng Quantumania vẫn chỉ mang lại cùng một cảm giác vui vẻ nhất thời và dễ phai mờ vì cũng chẳng có mấy điểm nhấn.

Với cách khai thác “úp úp mở mở” rồi giải thích dài dòng cộng với sự hời hợt trong khâu phát triển nội tâm nhân vật, những đánh giá “khó đồng cảm” từ các trang báo lớn là hoàn toàn có cơ sở. Vì dẫu cuộc chiến đậm chất Star Wars cũng khá hoành tráng, chúng cũng không thể lấp được những lỗ hổng cảm xúc trong lòng khán giả khi mọi thứ đều đi ngược lại những mong chờ về một câu chuyện đen tối, hấp dẫn và đáng nhớ về Ant-Man, khiến chàng Kiến đã bé nhỏ nay vẫn hoàn bé nhỏ.

Phí hoài tài năng của diễn viên và tiềm năng của nhân vật

Mặc cho tiêu đề phim là Người Kiến và Chiến Binh Ong, thế nhưng cả hai siêu anh hùng này lại gần như... làm nền cho Kang tỏa sáng. Dù hiểu rằng hắn chính là “trùm cuối” của The Multiverse Saga nên phải khiến khán giả cảm thấy đáng nhớ, thế nhưng đội ngũ sáng tạo lại vô tình làm hắn át cả vía Ant-Man, khiến những nét nổi bật và phát triển tính cách của anh chẳng hề rõ ràng mà vẫn chỉ là “chàng Kiến vui vẻ” y như từ trước tới nay. Không chỉ thế, đất diễn của Wasp lại càng ít hơn, khiến “chị ong nâu” của Marvel đến nay vẫn không mấy đáng nhớ trong lòng khán giả dù đã gia nhập MCU gần một thập kỷ.

Tiếp đến, mẹ vợ của Scott - Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer đóng) lại mang vai trò còn lớn hơn cả anh, khiến bộ phim nên được đặt tên là Kang and Janet: Quantumania thì đúng hơn. Và cứ như thế, tiến sĩ Hank Pym (Michael Douglas đóng) cũng gần như... ra rìa, cho đến tận gần cuối phim mới có chút tỏa sáng trong cuộc chiến của vợ mình.

Về phía anh hùng “măng non” Cassie Lang, cô vẫn chưa thể hiện được quá nhiều cá tính để được nhớ tới, một phần bởi phong thái “bình hoa di động” của người đẹp sinh năm 1997 Kathryn Newton khiến nhiều khán giả phải “gãi đầu”.

Nhưng đáng phê bình nhất, Marvel Studios lại lãng phí hai tiềm năng MODOK (Corey Stoll đóng) và tài tử gạo cội Bill Murray (vai Krylar). Trước đó, Corey từng đóng vai phản diện Darren Cross/Yellowjacket trong Ant-Man (2015), vì vậy sự trở lại của anh trong vai MODOK thực sự đáng mong chờ khi nhân vật này là một trùm phản diện đáng sợ và nổi tiếng bậc nhất nguyên tác truyện tranh Marvel. Thế nhưng không chỉ biến gã phản diện đầu to thành một trò hề “xài một lần”, ngay cả việc để vai khách mời của nam diễn viên Ghostbusters chẳng hề mang vai trò gì lớn lao cũng khiến vô vàn người hâm mộ giận dữ.

Marvel Studios đang thực sự cần phải chấn chỉnh bản thân

Dường như thất bại của Giai đoạn 4 vẫn chưa đủ lớn để trở thành bài học cho Marvel Studios. Hơn 2 năm qua, thương hiệu MCU ngày càng xuống cấp vì những sản phẩm thiếu sự kiểm soát chặt chẽ với chất lượng từ trung bình tới thấp như Ms. Marvel, She Hulk: Attorney at Law hay Thor: Love and Thunder,... khiến đến cả nhiều người hâm mộ MCU cốt cán nay cũng phải dè chừng trước một tựa phim mới.

MCU là gã khổng lồ của nền công nghiệp phim ảnh nửa phần là nhờ sự chỉn chu trong khâu sáng tạo và nửa phần là vì khán giả yêu thích sự chỉn chu đó. Vì vậy xin đừng ngủ quên trên chiến thắng và cứ lợi dụng tình yêu này để “lột” tiền của họ bằng những sản phẩm hời hợt. Đây thực sự là một cách làm phim độc hại, vì vậy Marvel Studios thực sự cần chấn chỉnh bản thân trước khi MCU trở nên mờ nhạt khỏi trái tim công chúng và câu nói “Marvel đã kết thúc sau Endgame” trở thành sự thật.