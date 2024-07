Phim Hàn tháng 7: Lee Do Hyun trở lại, Hứa Quang Hán bất ngờ vào vai phản diện

HHT - Phim Hàn sẽ lên sóng trong tháng 7 phong phú đủ các thể loại, từ tình cảm lãng mạn đến hành động gay cấn, từ đấu trí cân não đến cuộc chiến khốc liệt giữa các thế lực đối đầu. Đáng chú ý, một bộ phim có sự tham gia của nam thần Đài Loan Hứa Quang Hán với một vai nhiều bất ngờ.

Sweet Home 3 (19/7)

Diễn viên: Song Kang, Lee Do Hyun, Go Min Si…

Sau hai mùa phim ghi dấu ấn với khán giả quốc tế, Sweet Home (Thế Giới Ma Quái) sẽ lên sóng mùa 3, cũng là mùa phim cuối của loạt phim này. Đây được xem là một quyết định hợp lý bởi mùa 2 đã chệch hướng so với mùa đầu quá nhiều và nếu còn tiếp tục chẳng biết câu chuyện cuối cùng sẽ đi về đâu.

Theo Netflix, Sweet Home mùa 3 sẽ chứng kiến ranh giới giữa con người và quái vật ngày càng mờ nhạt, dẫn đến trận chiến giữa hai bên. Đồng thời, đây cũng sẽ là trận chiến bên trong của Hyun Soo (Song Kang) khi anh thấy mình mắc kẹt giữa loài người và quái vật. Anh có những người bạn là con người muốn bảo vệ nhưng đồng thời anh cũng có sự đồng cảm với quái vật và không muốn chúng bị sát hại.

Trong mùa 3, Lee Do Hyun cũng trở lại với vai Lee Eun Hyeok với nhiều thay đổi. Bên cạnh đó, những diễn viên quen thuộc khác của phim cũng trở lại trong mùa cuối: Go Min Si, Lee Jin Wook, Lee Si Young…

Serendipity’s Embrace (22/7)

Diễn viên: Kim So Hyun, Chae Jong Hyeop

Được phát triển dựa trên webtoon Is It Fate?, bộ phim Serendipity’s Embrace kể lại câu chuyện lãng mạn của Lee Hong Joo (Kim Soo Hyun) và Kang Hoo Young (Chae Jong Hyeop). Hiện tại, Lee Hong Joo là một họa sĩ vẽ phim hoạt hình, sợ tình yêu sau một trải nghiệm đau đớn. Bất ngờ, cô gặp lại Kang Hoo Young, mối tình đầu thuở đi học. Đã mười năm rồi họ mới gặp lại nhau. Khi cùng ôn lại những kỷ niệm buồn vui cũ, họ dường như thấy có một điều gì đó mới bắt đầu giữa họ.

Ngoài hai diễn viên chính, Serendipity’s Embrace còn gây chú ý khi có sự tham gia của Yoon Ji On và Dasom (SISTAR). Bộ phim hứa hẹn sẽ là viên kẹo ngọt ngào dành cho những trái tim lãng mạn trong tháng 7.

Red Swan (3/7)

Diễn viên: Kim Ha Neul, Bi Rain

Trong Red Swan, Kim Ha Neul vào vai Oh Wan Soo, một cô gái có xuất thân nghèo khó, đã rất chăm chỉ để trở thành một tay chơi golf chuyên nghiệp, từ đó muốn thay đổi vận mệnh. Với ước mơ trở nên giàu có, cô kết hôn với người thừa kế tập đoàn Hwain. Sau đó, cô gặp được một vệ sĩ tên Seo Do Yoon (Bi Rain), người vừa vào tập đoàn với một bí mật riêng.

Với đề tài không dễ xơi, Red Swan hứa hẹn sẽ mang đến một bộ phim cân não và gay cấn, khi dần bóc tách nhiều bí mật đen tối lẩn khuất giữa giàu có và danh vọng.

The Auditors (6/7)

Diễn viên: Shin Ha Kyun, Lee Jung Ha

Bộ phim The Auditors tập trung câu chuyện vào các thành viên của nhóm kiểm toán với hai nhân vật trung tâm là Shin Cha Il (Shin Ha Kyun) - trưởng nhóm, có tính cách điềm tĩnh, thường đưa ra các quyết định sắc bén; và Gu Han Soo (Lee Jung Ha) - lính mới, trái ngược với trưởng nhóm của mình nhưng học hỏi rất nhanh.

Với đề tài kiểm toán khô khan nhưng The Auditors hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn với những câu chuyện bóc tách nạn tham nhũng tràn lan sẽ được kể trong phim.

Good Partner (12/7)

Diễn viên: Jang Na Ra, Nam Ji Hyun

Bộ phim Good Partner kể về luật sư kỳ cựu Cha Eun Kyung (Jang Na Ra) chuyên giải quyết các vụ ly hôn. Trớ trêu thay, chính cô cũng phải trải qua một cuộc hôn nhân đầy biến động. Cô là một luật sư ly hôn thực dụng, luôn ưu tiên lợi ích của công ty và khách hàng.

Tại công ty luật, Cha Eun Kyung làm việc chung với tân binh Han Yoo Ri (Nam Ji Hyun), một luật sư có suy nghĩ hoàn toàn khác biệt với cô. Han Yoo Ri là người theo chủ nghĩa lý tưởng, không thể chịu được sự bất công. Ban đầu, cả hai thường có xung đột do khác biệt quan điểm, nhưng dần dần lại trở thành bạn tâm giao khi gặp phải những khủng hoảng cá nhân trong cuộc sống.

No Way Out: The Roulette (31/7)

Diễn viên: Yoo Jae Myung, Jo Jin Woong, Kim Moo Yeol, Lee Kwang Soo, Hứa Quang Hán

Bộ phim No Way Out: Roulette hứa hẹn sẽ khép lại tháng 7 với những tình tiết căng thẳng và nghẹt thở. Bộ phim kể về gã sát nhân tàn ác Kim Kook Ho (Yoo Jae Myung) được ra tù sau 13 năm. Tuy nhiên, anh trở thành đối tượng bị săn tiền thưởng với giá công khai cho cái đầu của mình là 20 tỷ won.

Câu chuyện trở nên phức tạp khi có thêm sự tham gia của Baek Joo Sik (Jo Jin Woong) - một thám tử muốn tách Kim Kook Ho khỏi cuộc săn lùng của công chúng đang phẫn nộ, Sang Bong (Kim Moo Yeol) - đại diện pháp lý của Kim Kook Ho, Yoon Chang Jae (Lee Kwang Soo) - kẻ săn tiền thưởng đang “săn” Kim Kook Ho.

Ngoài dàn diễn viên nổi tiếng xứ Kim chi, No Way Out: The Roulette còn gây chú ý với sự xuất hiện của nam thần Đài Loan Hứa Quang Hán với một vai phản diện.