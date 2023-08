Phim Hàn tháng 8: Suho EXO hóa nhân viên cửa hàng tiện lợi, Rowoon trúng lời nguyền

HHT - Thực đơn phim Hàn tháng 8 đầy đủ từ giả tưởng lãng mạn đến kinh dị hành động. Tháng 8 cũng cho thấy nhiều thần tượng gia nhập giới diễn xuất như Suho (EXO), Jin Woo (Winner), Rowoon (SF9), Kim So Hye (cựu I.O.I).

My Dearest (4/8)

Bộ phim cổ trang My Dearest lấy bối cảnh khi nhà Thanh xâm lược Joseon. Yoo Gil Chae (Ahn Eun Jin) là con gái của một gia đình quý tộc. Một người đàn ông bí ẩn tên Lee Jang Hyun (Nam Goong Min) đột nhiên xuất hiện trong xã hội thượng lưu và đem lòng yêu cô. Nhưng anh ta mang trong mình một bí mật đen tối.

My Dearest đánh dấu sự trở lại của Nam Goong Min. Nam diễn viên được đánh giá là có diễn xuất đầy biến hóa, thuyết phục, với nhiều bộ phim thành công như Chief Kim, Hot Stove League… Còn Ahn Eun Jin vừa kết thúc The Good Bad Mother rất thành công cùng Lee Do Hyun tháng 6 vừa rồi.

Moving (9/8)

Được chuyển thể từ webtoon, Moving là bộ phim khai thác đề tài siêu năng lực hiếm thấy trên màn ảnh Hàn. Câu chuyện theo chân ba học sinh trung học có siêu năng lực được thừa hưởng từ bố mẹ. Trong lúc các cô cậu tuổi teen phải học cách sử dụng sức mạnh của mình thì bố mẹ của họ phải cố gắng bảo vệ họ khỏi bị người khác lợi dụng.

Không chỉ khai thác đề tài siêu sức mạnh mới mẻ, Moving còn gây ấn tượng khi sở hữu dàn sao hạng A: Ryu Seung Ryong (Điều Kỳ Diệu Phòng Giam Số 7, Nghề Siêu Khó), Jo In Sung (Gió Mùa Đông Năm Ấy, It’s Okay That’s Love), Han Hyo Joo (Người Thừa Kế Sáng Giá, Beauty Inside), Cha Tae Hyun (Cô Nàng Ngổ Ngáo, Hello Ghost)... Dàn diễn viên trẻ cũng rất ấn tượng, nổi bật nhất là Go Yoon Jung (Hoàn Hồn).

The Killing Vote (10/8)

Từ đầu năm đến nay Lim Ji Yeon đã có ba phim truyền hình ra mắt, vừa kết thúc bộ này bộ khác đã lên sóng. Bùng nổ trong vai phản diện với The Glory, chứng minh diễn xuất biến hóa trong Lies Hidden In My Garden, khán giả tò mò Lim Ji Yeon sẽ mang đến bất ngờ gì trong The Killing Vote.

Bối cảnh hư cấu của The Killing Vote kể rằng có một kẻ bí ẩn quyết định hắn sẽ trở thành kẻ thực thi công lý. Khi những kẻ tội phạm tránh được bị trừng phạt, một cuộc thăm dò ý kiến sẽ được gửi đến người dân. Dựa trên kết quả bình chọn, kẻ lạ mặt đeo mặt nạ sẽ “xét xử” kẻ đó. Trong The Killing Vote, Lim Ji Yeon vào vai một nữ cảnh sát, cô sẽ cùng một cảnh sát khác và một tên tội phạm hợp tác để tìm cho ra kẻ lạ mặt “đao phủ”.

Behind Your Touch (12/8)

Phim truyền hình Behind Your Touch kể về nữ bác sĩ thú y do Han Ji Min đảm nhận, có khả năng siêu nhiên là cảm nhận được suy nghĩ của người khác bằng cách chạm vào… vòng ba của họ. Cô đã dùng năng lực kỳ lạ này giúp đỡ Lee Min Ki - một thám tử, giải quyết các vụ án giết người.

Behind Your Touch gây chú ý bởi nội dung hài hước, thú vị, nhưng cũng rất hồi hộp, gây cấn. Ngoài bộ đôi diễn viên chính Han Ji Min và Lee Min Ki có năng lực diễn xuất đã được công nhận, phim còn có sự tham gia của Suho (EXO) trong vai một nhân viên bán thời gian bí ẩn của một cửa hàng tiện lợi.

Destined With You (23/8)

Nối tiếp King The Land, Destined With You hứa hẹn là bộ phim tình cảm đáng ngóng đợi nhất của thể loại phim lãng mạn. Bộ phim có sự tham gia đóng chính của Rowoon (Extraordinary You, Luyến Mộ) và Jo Bo Ah (Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly).

Chuyện phim kể về một cuốn sách cấm đã bị phong ấn 300 năm. Một ngày, một cô gái đã tìm thấy nó. Đồng thời, cuốn sách cũng khiến một chàng trai phải chịu một lời nguyền. Thông qua sự kết nối của cuốn sách, một mối tình lãng mạn có màu sắc kỳ ảo đã được vẽ nên.

Mask Girl (18/8)

Nội dung phim Mask Girl kể về một nữ nhân viên văn phòng luôn cảm thấy không tự tin về ngoại hình của mình. Tan làm, khi về nhà, cô đeo mặt nạ và livestream, thu về nhiều lượt thả tim. Câu chuyện của Mask Girl dần trở nên tăm tối khi có án mạng xảy ra.

Mask Girl đặc biệt được quan tâm bởi nó được sản xuất bởi Netflix. Phim Hàn được Netflix thầu gần đây đều có chất lượng tốt, từ đầu năm đến nay có Bloodhouds và Celebrity rất được khen ngợi. Ngoài ra, Mask Girl cũng quy tụ được dàn diễn viên nữ đỉnh cao, vừa đẹp vừa diễn hay là Go Hyun Jung (Nữ Hoàng Seon Deok) và Nana (Kill It).

My Lovely Boxer (21/8)

Lee Kwon Sook của My Lovely Boxer là một nữ võ sĩ bất bại, là ngôi sao quyền anh khi chỉ mới 17 tuổi. Nhưng ba năm trước, cô đột ngột vắng bóng khỏi giới nhà nghề. Giờ đây, cuộc sống của cô bị xáo trộn khi một huấn luyện viên thể thao khắc nghiệt, hám tiền đến tìm cô, dẫn đến một bước ngoặt cô không thể ngờ tới.

Không phải là dự án quá đình đám, nhưng My Lovely Boxer được chú ý bởi có cựu thành viên I.O.I - Kim So Hye đóng chính. Phim còn có mỹ nam nhóm Winner - Kim Jin Woo tham gia vai phụ.