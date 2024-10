"Tiên tử kết màn" Jung Chae Yeon sẽ rực sáng trở lại nhờ "Family By Choice"?

HHT - Không chỉ thu hút một lượng fan đông đảo khi còn là idol, Jung Chae Yeon sau khi đá chéo sân sang nghiệp diễn cũng từng bước củng cố sự yêu mến của khán giả bằng nỗ lực diễn xuất. Đến với "Lấy Danh Nghĩa Người Nhà" bản Hàn (Family By Choice), fan hy vọng cô sẽ được đón nhận nhiều hơn nữa.

Jung Chae Yeon sinh ngày 1/12/1997, tốt nghiệp trường Trung học Nghệ thuật Biểu diễn Seoul (SOPA). Cô nổi lên và được ví như "nữ thần thế hệ mới" thời điểm khởi đầu của Gen 3 K-Pop, sau khi tham gia show sống còn Produce 101 mùa 1 và thành công ra mắt cùng nhóm nữ I.O.I.

Năm 2015, Jung Chae Yeon lần đầu ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc DIA, trực thuộc MBK Entertainment chỉ sau 8 tháng thực tập. Song đến tháng 12, MBK bất ngờ thông báo cô nàng sẽ tạm dừng hoạt động, tham gia Produce 101 - phát sóng vào năm 2016.

Năm đó, Jung Chae Yeon là một trong những thí sinh hot nhất chương trình. Cô gây sốt từ những tập đầu tiên vì gương mặt xinh đẹp, trong trẻo. Ở vòng đấu đầu tiên trình diễn Into the New World (SNSD), cú bắt cận vào Chae Yeon cuối tiết mục viral khắp mạng xã hội. Fan K-Pop gọi đây là "fairy ending" (tiên tử kết màn).

Màn kết long lanh với nụ cười dịu dàng, tỏa sáng giúp Chae Yeon bứt phá. Cũng từ đây, xu hướng "tiên tử kết màn" được khởi phát tại K-Pop. Dù đã qua 8 năm, khoảnh khắc kết màn của Jung Chae Yeon vẫn được xếp top đầu, được ví như "huyền thoại". Cô đứng thứ 7 chung cuộc với 215.338 phiếu bầu, thành công ra mắt cùng nhóm nhạc dự án hot nhất bấy giờ là I.O.I vào tháng 5 năm 2016.

Trong quá trình hoạt động cùng I.O.I, Chae Yeon vẫn hoạt động song song cùng DIA. Danh tiếng của cô nàng nhanh chóng gia tăng, bận rộn với các hoạt động cá nhân và "cá kiếm" nhờ các hợp đồng quảng cáo...

Tuy nhiên, việc phân nhỏ thời gian khiến Chae Yeon không thể tham gia mọi hoạt động của I.O.I, còn DIA do định hướng sai lầm của công ty mà cũng tan rã ngay sau đó. Sau khi I.O.I và DIA tan rã, danh tiếng của Jung Chae Yeon cũng nguội dần.

Năm 2021, Jung Chae Yeon chinh phục khán giả với màn hóa thân thành thế tử tần - Noh Ha Kyung trong bộ phim The King's Affection (Luyến Mộ). Là một thế tử tần hiền hậu và hết lòng yêu thương hoàng thượng, Noh Ha Kyung không hề biết rằng người mình yêu lại là nữ giả nam nhân.

Phân cảnh Ha Kyung cố nén đau khổ và đơn côi để chúc phúc cho người mình yêu đã lấy đi nước mắt của biết bao khán giả, giúp Chae Yeon trở thành nhân vật được khán giả yêu thích nhất bên cạnh nam nữ chính.

Nối dài thành công, bộ phim truyền hình The Golden Spoon có sự góp mặt của Chae Yeon trong vai phụ cũng ghi danh vào một trong những bộ phim "khuấy đảo" khung giờ chiếu.

The Golden Spoon gây chú ý nhưng cũng gặp những tranh cãi về kịch bản. Phim không thành công nên danh tiếng của dàn diễn viên cũng không bứt phá. Cho tới hiện tại, Jung Chae Yeon vẫn chưa để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Sau chấn thương, cô nghỉ ngơi một thời gian dài trước khi quay trở lại với đóng chính trong Family by Choice - bộ phim được làm lại từ Lấy Danh Nghĩa Người Nhà từng thành công tại Trung Quốc. Tiếng vang lớn của phim là một áp lực cho cả ba diễn viên chính cũng như Jung Chae Yeon khi bị khán giả so sánh với Đàm Tùng Vận.

Những khán giả từng xem Lấy Danh Nghĩa Người Nhà bản gốc cho rằng Jung Chae Yeon xinh đẹp nhưng quá dịu hiền để thể hiện nét lanh lợi, lý lắc của Tiêm Tiêm (bản Hàn là Joo Won). Phim vừa lên sóng 2 tập đầu tiên, nhận được những đánh giá tốt vì nội dung hài hước, ấm áp. Diễn xuất của Jung Chae Yeon được đánh giá ổn, đáng yêu.

Người hâm mộ kỳ vọng những tập sắp tới sẽ hấp dẫn hơn, giúp Jung Chae Yeon có được vai chính thật bứt phá, giúp cô tỏa sáng rạng rỡ một lần nữa như cách "tiên tử kết màn" từng náo động cõi mạng 8 năm trước.