Phim Hàn tháng 9: Ahn Hyo Seop remake Hứa Quang Hán, Lee Jun Ki thay thế Song Joong Ki

HHT - Màn ảnh nhỏ Hàn Quốc tháng 9 chào đón sự trở lại của một loạt những nam thần “gừng càng già càng cay” như Lee Jun Ki, Ji Chang Wook, Kim Nam Gil… Và dĩ nhiên, không thể bỏ qua Ahn Hyo Seop với bản phim remake từ “Muốn Gặp Anh” của Hứa Quang Hán.

A Time Called You (8/9)

Diễn viên: Ahn Hyo Seop, Jeon Yeo Been…

Là bản phim remake từ Muốn Gặp Anh (Someday or One Day) đình đám của Đài Loan, A Time Called You cũng kể về một chuyện tình vượt thời gian và không gian đã làm mê mẩn bao khán giả châu Á. Câu chuyện xoay quanh một cô gái bỗng thấy mình xuyên không trở về quá khứ, nơi cô gặp một chàng trai giống hệt người bạn trai đã mất nhưng anh ta có một cái tên khác.

Remake từ siêu phẩm vừa là lợi thế vừa là thử thách của A Time Called You. Khán giả biết đến phim nhờ tác phẩm gốc, nhưng cũng chính vì thế bộ phim đã mất đi yếu tố bất ngờ. Điều này đòi hỏi bản remake muốn chinh phục người xem phải dung hòa được việc bám sát bản gốc và sáng tạo thêm những tình tiết riêng để thu hút người xem.

Arthdal Chronicles: The Sword of Aramun (9/9)

Diễn viên: Lee Jun Ki, Shin Se Kyung, Jang Dong Gun, Kim Ok Bin…

Bộ phim hao tiền tốn của nhất nhì lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc đã trở lại với phần 2 sau bốn năm. Arthdal Chronicles: The Sword of Aramun lấy bối cảnh tám năm sau phần 1, tiếp tục câu chuyện về chàng Eun Seom chiến đấu cho bộ tộc của mình ở vùng đất thần thoại.

Mặc dù là bộ phim được đầu tư lớn, diễn viên đình đám, bối cảnh đồ sộ, nhưng Arthdal Chronicles: The Sword of Aramun có khá nhiều bất lợi. Thứ nhất, phần 2 ra mắt quá lâu so với phần 1, khán giả khó nhớ được nội dung để tiếp tục theo dõi nên độ hóng có giảm nhiệt. Thứ hai, dù Lee Jun Ki và Shin Se Kyung đều là những diễn viên nổi tiếng, nhưng phần đông khán giả vẫn “nhớ nhung” bộ đôi diễn viên cũ là Song Joong Ki và Kim Ji Won nên ít nhiều chưa chấp nhận được sự thay đổi diễn viên ở phần 2.

Han River Police (13/9)

Diễn viên: Kwon Sang Woo, Kim Hee Won, Lee Sang Yi…

Han River Police là một bộ phim hài hành động nổi bật trong tháng 9. Bộ phim sẽ theo chân một đội cảnh sát chuyên giải quyết các vụ án xảy ra trên và dọc theo bờ sông Hàn.

Dàn diễn viên của Han River Police thu hút bởi những ngôi sao kỳ cựu như Kwon Sang Woo và Kim Hee Won. Vốn nổi danh là “ông hoàng nước mắt” của những bộ phim đầy bi thương như Nấc Thang Lên Thiên Đường, More Than Blue; khán giả tò mò Kwon Sang Woo sẽ trở thành một cảnh sát nóng tính nhưng gây hài như thế nào trong Han River Police.

Bộ phim cũng gây chú ý với sự góp mặt của Lee Sang Yi - nam diễn viên đã cho thấy diễn xuất biến hóa của mình khi hiền hòa trong Hometown Cha Cha Cha nhưng lại ngầu bá cháy trong Bloodhounds.

7 Escape (15/9)

Diễn viên: Um Ki Joon, Hwang Jung Eum, Lee Joon…

Biên kịch, đạo diễn và nhiều diễn viên quen mặt của bộ phim ăn khách The Penthouse trở lại trong phim truyền hình mới mang tên 7 Escape. Có thể kể đến Um Ki Joon, Shin Eun Kyung, Yoon Jong Hoon… Dàn diễn viên mới bổ sung nổi bật nhất là Hwang Jung Eum (She Was Pretty, Kill Me Heal Me) và Lee Joon (Gap Dong).

Câu chuyện của 7 Escape bắt đầu bằng sự mất tích của một cô gái. Sau đó, bảy con người có danh tính, hoàn cảnh, tham vọng khác nhau xuất hiện mà mỗi người đều có những dối trá cùng những ràng buộc riêng với cô gái đã mất tích.

Được “nhào nặn” bởi ê-kíp đã làm ra The Penthouse, nhiều khán giả có thể dự đoán trước 7 Escape sẽ rất drama và “ảo ma” điên đảo, nhưng đồng thời cũng rất “bánh cuốn” - một khi đã xem khó mà dứt khỏi.

Song of The Bandits (22/9)

Diễn viên: Kim Nam Gil, SeoHyun…

Nam diễn viên thực lực Kim Nam Gil trở lại trong bộ phim hành động mang âm hưởng cao bồi Song of The Bandits, đồng hành cùng anh là “em út” SNSD SeoHyun. Bộ phim còn gây chú ý bởi bối cảnh lịch sử hoành tráng, kể về thời kỳ người Hàn Quốc chống lại quân Nhật ở vùng đất nay thuộc Trung Quốc. Ở vùng đất ấy có một tên tướng cướp, một cô gái mạnh mẽ, và một anh hùng.

Diễn xuất của Kim Nam Gil không có gì để bàn cãi, những diễn viên còn lại của Song of The Bandits cũng nhận được nhiều quan tâm. Đặc biệt, khán giả dành lời khen ngợi cho sự lột xác của SeoHyun khi hóa thân thành cô gái thời xưa, trông rất xinh đẹp và khí chất.

Twinkling Watermelon (25/9)

Diễn viên: Ryeoun, Choi Hyun Wook, Seol In Ah…

Với đề tài thanh xuân, gia đình; Twinkling Watermelon là làn gió tươi trẻ đáng hóng nhất phim truyền hình xứ kim chi tháng 9 này. Bộ phim kể về một nam sinh sinh ra trong một gia đình khiếm thính nhưng có năng khiếu âm nhạc. Một lần, cậu ghé thăm một cửa hàng nhạc cụ ma thuật, nơi đưa cậu trở về quá khứ. Ở đó, cậu gặp bố mình thời trẻ, và cùng bố lập nên một nhóm nhạc.

Tràn ngập hơi thở thanh xuân, mang đến câu chuyện ấm áp về gia đình và tình bạn, Twinkling Watermelon hứa hẹn sẽ là một trong những phim chữa lành hay của năm 2023.

The Worst of Evil (27/9)

Diễn viên: Ji Chang Wook, Wi Ha Joon…

Hai ngôi sao hành động Ji Chang Wook và Wi Ha Joon cùng xuất hiện trong The Worst of Evil đã khiến nhiệt độ bộ phim tăng vọt. Ji Chang Wook tỏa sáng trong Healer, The K2; còn Wi Ha Joon bùng nổ toàn cầu với Squid Game và đang chuẩn bị cho mùa 2.

Nội dung của The Worst of Evil kể về chàng cảnh sát Ji Chang Wook đột nhập vào một băng đảng ma túy có đường dây hoạt động khắp châu Á do Ha Ji Woon cầm đầu. Bộ phim hứa hẹn mang đến những giây phút căng thẳng nghẹt thở cùng những pha hành động đỉnh cao, mãn nhãn.