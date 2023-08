Olivia Rodrigo có thể thoát ra khỏi cái bóng khổng lồ của album đầu tay "SOUR"?

HHT - Ca khúc mới phát hành “bad idea right?” của Olivia Rodrigo được khen ngợi vì chất nhạc Pop Punk mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc lại không đạt được thành tích bùng nổ như "drivers' license", "good 4 u" hay thậm chí là single "vampire" ra mắt trước đó.

Olivia Rodrigo đã cho phát hành ca khúc thứ hai bad idea right? từ album phòng thu sắp ra mắt, GUTS. MV cho ca khúc có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc với Gen Z như Tate MCRae và Madison Hu, những người bạn thân thiết của nữ ca sĩ. Bài hát được trang đánh giá âm nhạc Pitchfork dán nhãn Best New Track (Ca khúc mới xuất sắc nhất).

Tuy nhiên, bad idea right? lại bị nhiều khán giả đánh giá là một "bước lùi" của nữ ca sĩ đoạt giải Grammys. Hai ca khúc mở đường cho album GUTS, bao gồm cả vampire, thành tích đều không quá bùng nổ như các sản phẩm trước đó. Trên các diễn đàn âm nhạc, netizen cho rằng hai ca khúc mới thiếu sự mới mẻ, như vampire có cấu trúc giống Happier Than Ever của Billie Eilish hay chất nhạc Pop Punk của bad idea right gây liên tưởng đến ca khúc brutal của chính Olivia.

bad idea right? nhận về lượt nghe khiêm tốn đối với một ngôi sao đang lên như Olivia Rodrigo, khoảng 15 triệu lượt nghe trên Spotify sau 4 ngày phát hành. Ca khúc mới của Olivia được dự đoán sẽ "hạ cánh" tại vị trí thứ 10 trên BXH Billboard Hot 100 tuần sau. Tuy chưa được ra mắt, nhiều người quan ngại rằng album GUTS sẽ khó vượt qua cái bóng quá lớn của SOUR.

Billie Eilish cũng từng trải qua điều tương tự với Your Power hay Lost Cause - các ca khúc mở đường cho album Happier Than Ever. Sau thành công vang dội vê cả mặt hàn lâm và thương mại của album đầu tay WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, các ca khúc sau đó của Billie Eilish không thể làm hài lòng số đông. Phải cho đến khi toàn bộ album Happier Than Ever được ra mắt thì Billie Eilish mới tái khẳng định được vị trí trong giới âm nhạc.

Tuy vậy, không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng có thể giữ được đà phát triển sau khi quá thành công ngay khi vừa chính thức ra mắt. Họ thường loay hoay, không vạch ra được một hướng phát triển rõ ràng. Tư duy âm nhạc thiếu bứt phá cũng như chất lượng các sản phẩm không đạt được như kỳ vọng khiến khán giả đại chúng dần mất hứng thú. Những ví dụ điển hình có thể nhắc đến là Gayle cùng với cú hit abcdefu hay Aurora cùng với ca khúc Runaway.

Với trường hợp của Olivia Rodrigo, cộng đồng người hâm mộ của cô nàng vẫn mong rằng nữ ca sĩ sẽ khẳng định lại tên tuổi của bản thân khi toàn bộ album mới ra mắt. Album GUTS của Olivia Rodrigo sẽ ra mắt vào ngày 8/9 tới đây và liệu cô nàng có thể lấy lại được hào quang hay không? Cùng chờ xem!