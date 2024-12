Phim riêng về Superman dự báo khởi đầu tươi sáng cho tân Vũ trụ DC

HHT - Tối ngày 19/12, DC Studios phát hành teaser trailer chính thức cho "Superman: Legacy", hé lộ những thước phim đầu tiên có ảnh hưởng sống còn đến tương lai sắp tới của Vũ trụ Điện ảnh DC.

Superman: Legacy sẽ không tập trung vào việc giới thiệu nguồn gốc của Superman, mà thay vào đó khám phá hành trình của anh trong việc hòa nhập với xã hội loài người, đối mặt với những chỉ trích và thử thách mới. Theo đạo diễn James Gunn, phim nhìn về cách Superman trở thành biểu tượng công lý trong một thế giới tin rằng lòng tốt đơn thuần đã lỗi thời.

Trên thực tế, trong một thập kỷ trở lại đây, nhiều phim phản anh hùng, thương hiệu ác nhân được yêu mến trên màn ảnh phần nào khớp với tư tưởng James Gunn đề cập đến trong bối cảnh phim.

Nam diễn viên David Corenswet là người kế thừa Henry Cavill, đảm nhận vai chính Clark Kent/ Superman. Sánh đôi cùng anh trong vai cô bạn gái Lois Lane sẽ là nữ diễn viên Rachel Brosnahan, người được mệnh danh là "ngọc nữ" làng phim truyền hình.

Được dẫn dắt bởi James Gunn, vị đạo diễn từng thành công với các thương hiệu như Guardians of the Galaxy và The Suicide Squad, Superman: Legacy hứa hẹn mang đến một góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về nhân vật Superman, dự án "mở màn" kỷ nguyên mới cho Vũ trụ Điện ảnh DC.

Dù trước đó dự án này vướng phải những ý kiến trái chiều, đoạn giới thiệu đầu tiên của Superman: Legacy nhìn chung nhận về nhiều đánh giá tích cực từ người hâm mộ và truyền thông quốc tế.

Đa phần khen phần hình ảnh phim, cũng như tạo hình "chuẩn comic" của chàng Siêu Nhân, lấy cảm hứng từ các đầu truyện kinh điển Adventure Comics #247, All-Star Superman hay hình tượng Superman do Christopher Reeve thủ vai ở những thập niên 70, 80.

Thông điệp trong bối cảnh "lòng tốt trở nên lỗi thời" mà James Gunn muốn truyền tải qua bộ phim cũng rất được hoan nghênh.

Dưới phần bình luận của trailer, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú. Tài khoản tên @eliothillis535 cho biết:

"Tôi thường không phấn khích với bộ phim về Superman, nhưng đây là lần đầu tôi có cảm giác như được trở lại làm đứa trẻ lên 3. Trailer gợi cho tôi về tinh thần của bộ phim kinh điển của thế kỷ trước, nó cảm xúc chạm đến tim tôi".

Điều quan trọng nhất hiện tại là chất lượng, câu chuyện bộ phim liệu có đủ bám được theo tư tưởng tầm vóc đó, hay đây là một canh bạc lớn cho tương lai Vũ trụ Điện ảnh DC, khi sức hút của Superman trong lòng khán giả đại chúng ở thời đại này vẫn còn là một ẩn số.

Superman: Legacy dự kiến khởi chiếu chính thức vào ngày 11/7/2025.