Kế hoạch 10 năm tái khởi động Vũ trụ DC của đạo diễn James Gunn có gì đáng mong đợi?

HHT - James Gunn vừa đại diện cho DC Studios công bố chi tiết bản kế hoạch 10 năm tương lai Vũ Trụ DC. Chặng đường tương lai vũ trụ “bất ổn” có nhiều sự thay đổi mới mẻ, và câu hỏi đặt ra ở đây là, khán giả nên trông đợi gì vào “tân thủ lĩnh” DC Studios và những toan tính của ông?

Thiết lập lại toàn bộ Vũ trụ DC

Cách đây không lâu, hai nhà làm phim tài năng Peter Safran và James Gunn đã trở thành đồng CEO mới của DC Studios, trực thuộc Warner Bros. Discovery. Lúc bấy giờ, Vũ trụ DC đang trong tình trạng khá hỗn loạn kể từ khi Justice League ra mắt vào năm 2017, vì vậy bộ đôi giám đốc điều hành nhanh chóng bắt tay vào xây dựng kế hoạch thiết lập lại toàn bộ vũ trụ DC.

Cho đến nay, người hâm mộ và những mọt phim đã nghe nhiều “tin dữ” từ họ: Hai nhà lãnh đạo đã hủy dự án Wonder Woman 3 hoàn thành xong kịch bản, hủy cả hai bộ phim Supergirl và Batgirl đã đóng máy với kinh phí hơn 90 triệu USD. Tệ hơn, Henry Cavill cũng buộc phải từ bỏ vai diễn tượng đài “Superman”, và có vẻ The Rock cũng không có nhiều tương lai với vai Black Adam.

Bốn dự án DC vẫn còn trụ lại đuợc đó là Shazam! Fury of the Gods dự kiến ra rạp vào ngày 17/3 tới; Blue Beetle - bộ phim siêu anh hùng kể về một thiếu niên có siêu năng lực của bọ xanh, và Aquaman and the Lost Kingdom với sự tham gia của Jason Momoa trong vai chính. Đặc biệt, năm 2023 còn có sự ra mắt của bom tấn The Flash, dự án được cho là có "quyết định sống còn" đến tương lai Vũ trụ DC.

Trong bản truyện tranh gốc, The Flash đã nhiều lần cố tình lẫn vô ý sử dụng năng lực của mình để thay đổi quá khứ, từ đó cũng dẫn đến những biến số khôn lường ở hiện tại và tương lai. Vì vậy, lãnh đạo DC Studios có thể đã toan tính đưa các yếu tố trên vào The Flash để hợp lý hóa việc “đập đi xây lại” cả Vũ trụ DC.

Tất tần tật về kỷ nguyên DC mới - "Gods & Monsters"

James Gunn cho biết, Vũ trụ DC mới mà ông đang xây dựng sẽ được kết nối giữa phim ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình và cả trò chơi điện tử. “Một trong những công việc của chúng tôi là đảm bảo DCU được kết nối, trong phim, truyền hình, trò chơi và hoạt hình. Các nhân vật được nhất quán - do cùng một diễn viên thủ vai - và nó hoạt động trong một câu chuyện.”

James cũng chia sẻ thêm rằng, những dự án nằm riêng biệt khỏi kế hoạch trên như The Batman (2022) của Matt Reeves hay Joker (2019) của Todd Philips được liệt vào DC Elseworlds, nghĩa là những bộ phim nằm ngoài dòng sự kiện của DCU chính thống.

Chương đầu tiên được gọi là Gods & Monsters, danh sách các bộ phim và chương trình truyền hình được đề cập như sau:

Về mảng điện ảnh

Superman: Legacy - dự án Siêu Nhân mới do đích thân James Gunn viết kịch bản, khám phá việc Superman trở thành biểu tượng của lòng tốt trong một thế giới tin rằng lòng tốt đã lỗi thời. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 11/7/2025.

Supergirl: Woman of Tomorrow: “Cô gái thép” sẽ có bộ phim riêng dựa trên bộ dự án gần đây của Tom King. Trong khi Superman lớn lên ở Trái Đất với cha mẹ nuôi tốt bụng thì Supergirl lại ở lang thang trên một mảnh Krypton trôi dạt.

Swamp Thing: Một bộ phim kinh dị khám phá nguồn gốc đen tối của Swamp Thing đang được thực hiện. Vào năm 2019, DC Studios từng sản xuất phim truyền hình về “dị nhân đầm lầy” này và nhận được nhiều đánh giá cao từ giới chuyên môn. Tuy nhiên vì không mấy thành công về mặt lượt xem nên phần tiếp theo vẫn còn đang bỏ ngỏ.

James Gunn hiện đang phác thảo một bộ phim mang tên The Authority dựa trên các nhân vật trong Wildstorm - những kẻ phản diện có “ý định tốt” trong Vũ trụ DC. Ngoài ra, dự án về Batman - The Brave and the Bold - sẽ là một phần phim Người Dơi tập trung vào Bruce Wayne và Damian Wayne.

Về mảng truyền hình

Paradise Lost: Wonder Woman sẽ là loạt phim kể về tộc người Amazon trước trước thời của Wonder Woman, được kể theo theo phong cách Game of Thrones.

Creature Commandos là loạt phim hoạt hình duy nhất được công bố trong danh sách. Gunn đã viết bảy tập cho bộ truyện. Phim sẽ tập trung vào Rick Flagg Sr..

Waller: Phần phim phụ của Amanda Waller - người đã tập hợp “Biệt đội cảm tử”, do Viola Davis thủ vai. Phim dự kiến ra mắt trước mùa 2 của Peacemaker.

Một dự án đáng chú ý khác là phim về Lanterns. Trong vũ trụ mới, hy vọng “Siêu Nhân Xanh” sẽ có những thước phim đáng xem hơn với vai trò là siêu cảnh sát trên Trái Đất.

Booster Gold: Một loạt phim tập trung vào siêu anh hùng công nghệ mắc hội chứng kẻ mạo danh đang được thực hiện. DC Studios hiện đang đàm phán với một diễn viên chưa xác định để đóng vai chính.

Khán giả có nên kỳ vọng vào Vũ trụ DC mới?

David Zaslav - CEO của Warner Bros. Discovery từng dành nhiều lời khen cho hai giám đốc điều hành mới: "Tôi rất vui mừng khi được công bố rằng hai nhân tài giàu kinh nghiệm làm phim trong ngành là James Gunn và Peter Safran sẽ gia nhập đội ngũ của chúng ta, cùng quản lý định hướng phát triển của DC Universe trên toàn mảng bộ phim ngắn, phim truyền hình và hoạt hình."

Trên thực tế, cả Peter Safran và James Gunn đều thật sự là những nhà làm phim tài năng của Hollywood. Trước đó, Peter Safran từng tham gia sản xuất một số bộ phim của DC như Aquaman, 2 phần Shazam!, cũng như hợp tác với James Gunn trong The Suicide Squad và Peacemaker.

Về James Gunn, các dự án lớn mà ông dẫn dắt như Guardians of the Galaxy của Marvel lẫn The Suicide Squad (2021) và Peacemaker (2022) của DC đều nhận được những thành công vẻ vang. Vì vậy, James Gunn được xem là một trong những nhà sáng tạo phim có tầm nhìn nhất.

Có thể nói, nếu muốn xây dựng một vũ trụ đồ sộ riêng và đuổi kịp “hàng xóm” Marvel thì DC Studios cần thêm nhiều nỗ lực trong một thời gian dài. Vẫn còn quá sớm để nói trước về sự thành công hay thất bại của kế hoạch mới, nhưng khán giả lẫn người hâm mộ đều vui mừng vì giờ đây Vũ trụ DC đã có một hướng đi nhất định được điều hành bởi những nhà lãnh đạo tài năng.