Trước ồn ào bộ đầm tím, Hoa hậu Thanh Thủy từng diện nhiều váy dạ hội đẹp đỉnh

Linh Nhi - Ảnh: FBNV
HHTO - Bộ đầm dạ hội màu tím mà Hoa hậu Thanh Thủy mặc trong lễ trao giải Làn Sóng Xanh vừa qua khiến fan sắc đẹp tranh cãi. Nhưng trước đó, nàng hậu từng nhiều lần ghi điểm với những bộ đầm dạ hội vừa đẹp vừa tôn dáng.

thanh-thuy-32.jpg
thanh-thuy-33.jpg

Ở lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025, Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện với bộ váy tím xuyên thấu, ôm sát khoe đường cong. Nhưng thiết kế này lại có chi tiết lạ khi để lộ phần áo corset bên trong váy khiến netizen tranh cãi. Người thì cho rằng bộ váy nhìn kém duyên, người thì lại thích thú vì thiết kế độc đáo, mới mẻ.

thanh-thuy-27.jpg
thanh-thuy-30.jpg

Nhiều khán giả nhận định nếu phần corset có màu tím hài hòa với váy thì sẽ tạo nên tổng thể đẹp mắt hơn, nhất là khi Hoa hậu Thanh Thủy đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng dù thích bộ váy này hay không, mọi người đều công nhận Hoa hậu Việt Nam 2022 sở hữu thân hình đồng hồ cát siêu chuẩn nên mới có thể chinh phục được thiết kế kén dáng này.

thanh-thuy-12.jpg
thanh-thuy-20.jpg

Netizen cũng khen ngợi Thanh Thủy rất chịu khó làm mới hình ảnh, đang xây dựng phong cách trưởng thành hơn. Còn trước đó, cô có gu chọn váy dạ hội rất ổn, lần nào xuất hiện cũng được khán giả thả tim.

thanh-thuy-4.jpg
thanh-thuy-6.jpg
thanh-thuy-11.jpg
thanh-thuy-19.jpg

Thanh Thủy thường chọn các thiết kế có chất liệu mềm rủ, ôm nhẹ theo cơ thể và khoe đường cong chữ S. Nàng hậu cũng chuộng kiểu váy hở vai, lệch vai để lộ bờ vai mảnh mai, nhỏ nhắn.

thanh-thuy-8.jpg
thanh-thuy-2.jpg
thanh-thuy-3.jpg
thanh-thuy-15.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2022 rất thích trang phục có tông màu nhẹ nhàng như trắng, be, vàng ánh kim mang lại hình ảnh dịu dàng, nữ tính. Không cần quá táo bạo, Thanh Thủy vẫn nổi bật trong các sự kiện nhờ nhan sắc rực rỡ của mình.

thanh-thuy-23.jpg
thanh-thuy-24.jpg

Chỉ cần một bộ váy trắng có phần vai điệu đà, thêm dải lụa thắt nơ trên mái tóc là đủ để Thanh Thủy được khen xinh như công chúa trong một sự kiện gần đây. Nhưng nàng hậu không muốn đóng khung mãi trong một phong cách mà đang cố gắng bước ra khỏi vùng an toàn.

Linh Nhi - Ảnh: FBNV
