Phương Mỹ Chi tự hào về hành trình tuổi trẻ, HIEUTHUHAI diễn hết mình tại Hạ Long

Từ sáng sớm ngày 30/4, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh cờ đỏ sao vàng và lời chúc mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, dàn Hoa hậu như Tiểu Vy, Thanh Thủy, Hà Trúc Linh, Ngọc Châu… cùng chia sẻ những tấm ảnh trong áo dài truyền thống, thể hiện niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của đất nước.
Phương Mỹ Chi xúc động bày tỏ sự hoài niệm về sân khấu trình diễn ca khúc Mùa Xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh tại đại lễ kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào 30/4 năm ngoái. Nhìn lại hành trình tuổi trẻ, giọng ca Gen Z bộc bạch: "Là một người con của miền Nam - TP.HCM, Chi thật sự rất tự hào khi mình có được nhiều cơ hội để đóng góp và cống hiến cho quê hương, được cất lên tiếng nói của mình để lan tỏa tình yêu nước đến đại chúng, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhìn lại quá khứ huy hoàng nhưng cũng đầy gian khổ của cha ông, Chi càng thêm trân quý giá trị của hòa bình hôm nay. Dù trong thăng trầm khói lửa hay giữa thời bình phát triển, mọi nỗ lực của mỗi công dân Việt Nam đều là những viên gạch quý báu xây dựng nên đất nước. Niềm vui của ngày lễ trọng đại này đã tiếp thêm cho Chi nhiều động lực nung nấu những dự định sắp tới, làm việc thật hăng say, cống hiến thật hết mình".
Tối 30/4, tại Hạ Long, đông đảo sao Việt như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Minh Tuyết, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Anh Tú, LyLy, (S)TRONG Trọng Hiếu, Bùi Công Nam… đã hòa chung không khí rộn ràng đón lễ, mang đến nhiều tiết mục sôi động cùng hàng chục ngàn khán giả tham gia sự kiện Carnaval Hạ Long 2026.
Ở đầu cầu TP.HCM, dàn nghệ sĩ Đan Trường, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm... góp mặt tại chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.
Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ đã quyết định dành khoảng thời gian nghỉ lễ để đi du lịch cùng gia đình. Minh Hằng, Chi Pu khoe ảnh nghỉ dưỡng tại các khu du lịch, check-in cùng những bãi biển xanh mát, "Anh tài" Kiên Ứng, Cường Seven cùng vợ và các con sum họp trong chuyến khám phá Phan Rang.