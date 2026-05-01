Phương Mỹ Chi tự hào về hành trình tuổi trẻ, HIEUTHUHAI diễn hết mình tại Hạ Long

HHTO - Dàn sao Việt như Mỹ Tâm, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm... cùng cất cao tiếng hát, lan tỏa tinh thần yêu nước tại một số sự kiện âm nhạc nhân kỷ niệm 51 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ sáng sớm ngày 30/4, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh cờ đỏ sao vàng và lời chúc mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, dàn Hoa hậu như Tiểu Vy, Thanh Thủy, Hà Trúc Linh, Ngọc Châu… cùng chia sẻ những tấm ảnh trong áo dài truyền thống, thể hiện niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Tiểu Vy, Thanh Thủy mừng kỷ niệm 51 năm ngày non sông nối liền một dải, ngày Tổ quốc trọn vẹn niềm vui.

Phương Mỹ Chi xúc động bày tỏ sự hoài niệm về sân khấu trình diễn ca khúc Mùa Xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh tại đại lễ kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào 30/4 năm ngoái. Nhìn lại hành trình tuổi trẻ, giọng ca Gen Z bộc bạch: "Là một người con của miền Nam - TP.HCM, Chi thật sự rất tự hào khi mình có được nhiều cơ hội để đóng góp và cống hiến cho quê hương, được cất lên tiếng nói của mình để lan tỏa tình yêu nước đến đại chúng, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhìn lại quá khứ huy hoàng nhưng cũng đầy gian khổ của cha ông, Chi càng thêm trân quý giá trị của hòa bình hôm nay. Dù trong thăng trầm khói lửa hay giữa thời bình phát triển, mọi nỗ lực của mỗi công dân Việt Nam đều là những viên gạch quý báu xây dựng nên đất nước. Niềm vui của ngày lễ trọng đại này đã tiếp thêm cho Chi nhiều động lực nung nấu những dự định sắp tới, làm việc thật hăng say, cống hiến thật hết mình".

Phương Mỹ Chi nhìn lại hành trình tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết.

Tối 30/4, tại Hạ Long, đông đảo sao Việt như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Minh Tuyết, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Anh Tú, LyLy, (S)TRONG Trọng Hiếu, Bùi Công Nam… đã hòa chung không khí rộn ràng đón lễ, mang đến nhiều tiết mục sôi động cùng hàng chục ngàn khán giả tham gia sự kiện Carnaval Hạ Long 2026.

Quang Hùng MasterD chia sẻ: "Tự hào là người Việt Nam, mang trong mình tinh thần không ngừng nỗ lực và phát triển, cùng nhau kiến tạo một tương lai bền vững, hiện đại. Quang Hùng MasterD vinh dự được đóng góp một phần nhỏ, đồng hành cùng Tổ Quốc trong kỷ nguyên vươn mình".

Ở đầu cầu TP.HCM, dàn nghệ sĩ Đan Trường, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm... góp mặt tại chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Quốc Thiên hóa người lính nơi đảo xa, kết nối cùng khán giả tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ đã quyết định dành khoảng thời gian nghỉ lễ để đi du lịch cùng gia đình. Minh Hằng, Chi Pu khoe ảnh nghỉ dưỡng tại các khu du lịch, check-in cùng những bãi biển xanh mát, "Anh tài" Kiên Ứng, Cường Seven cùng vợ và các con sum họp trong chuyến khám phá Phan Rang.

Gin Tuấn Kiệt chia sẻ hình ảnh đưa vợ và con gái đi chơi lễ.

Kiên Ứng, Cường Seven, Touliver cùng hội bạn đi du lịch.