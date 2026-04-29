Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay vừa chiếu hết, Lê Tam Triều Dâng đã vội “xé couple”?

HHTO - Trong lúc khán giả đang hăm hở "đẩy thuyền" cho Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng thì dường như nữ diễn viên lại có dấu hiệu muốn “xé couple” ngay sau khi phim vừa chiếu hết?

Khi phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay lên sóng, Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng được khán giả nhiệt tình ghép cặp. Không chỉ bởi hai người rất ăn ý trên phim mà ngoài đời, họ cũng có những dấu hiệu thân thiết trên mức đồng nghiệp.

Trong một buổi livestream bán hàng, Lê Tam Triều Dâng không ngại thoa son cho bạn diễn. Trong một sự kiện ra mắt phim, hai người uống chung một chai nước. Khi được hỏi về chuyện “phim giả tình thật”, Võ Điền Gia Huy lẫn Lê Tam Triều Dâng đều chọn lối trả lời lấp lửng.

Võ Điền Gia Huy từng tiết lộ hai người đã phát triển tình cảm trong suốt quá trình quay phim và tình cảm này đẹp đẽ, thiêng liêng, quý giá. Và chắc chắn sau Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, tình cảm giữa hai người vẫn được tiếp tục bồi đắp, bởi Võ Điền Gia Huy không có lý do gì mà dừng lại với một người có nhiều điểm tốt như Lê Tam Triều Dâng. Nữ diễn viên cũng khẳng định hai người tương tác với nhau một cách chân thành, dành cho đối phương sự yêu mến trân trọng.

Chừng đó dấu hiệu là đủ để người xem suy đoán Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng đang “phim giả tình thật”. Nhưng mới đây, trong buổi quảng bá phim Trùm Sò thì Lê Tam Triều Dâng lại chia sẻ rằng cô cùng Võ Điền Gia Huy chỉ là bạn bè. Nữ diễn viên cũng cho biết cô không hề định “xào couple” mà chỉ muốn khán giả nhớ đến mình bằng các vai diễn. Nhưng Lê Tam Triều Dâng vẫn rất cảm ơn phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã giúp hai người nổi tiếng hơn.

Câu trả lời của Lê Tam Triều Dâng hẳn khiến những người đang “đẩy thuyền” ít nhiều thất vọng, vì tại sao lúc phim chiếu thì cô không phủ nhận tin đồn tình cảm, đến khi phim hết lại nói “chỉ là bạn bè”.