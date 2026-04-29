Võ Tấn Phát: Lời hứa tuổi 30 và áp lực "vai chính khó chiếm spotlight"

HHTO - Trở lại màn ảnh với "Heo Năm Móng", Võ Tấn Phát chia sẻ áp lực giữ mạch phim thay vì cạnh tranh spotlight. Vai diễn đồng thời là cột mốc quan trọng, giúp nam diễn viên hiện thực hóa lời hứa tuổi 30 với gia đình sau một thập kỷ làm nghề.

Võ Tấn Phát là cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt những năm gần đây. Tuy nhiên, trong dự án điện ảnh Heo Năm Móng, nam diễn viên đã có một bước chuyển mình khi hóa thân vào nhân vật Khải - một nam chính có phong thái "cool ngầu" và tâm lý phức tạp.

Khải không phải là một anh hùng kiểu mẫu. Nhân vật này xuất hiện với hình ảnh một người vì đồng tiền mà bất chấp tất cả, thậm chí lợi dụng niềm tin tâm linh để trục lợi và thu hút lượt xem, tiền ủng hộ từ khán giả. Tuy nhiên, qua hành trình phim, người xem sẽ chứng kiến sự chuyển biến của Khải khi đối diện với những biến cố ập đến với người thân xung quanh.

Việc đảm nhận vai Khải không chỉ là thử thách về mặt diễn xuất mà còn là một cột mốc đánh dấu 10 năm theo đuổi nghệ thuật của Võ Tấn Phát. Trong buổi ra mắt phim, nam diễn viên đã không kìm được xúc động khi nhìn lại hành trình dài từ một cậu bé nông thôn cãi lời cha mẹ để theo nghề, cho đến khi nhận được những tràng pháo tay tán thưởng cho vai chính của mình.

Khải kiếm tiền từ lượt xem và tiền donate của khán giả bằng cách khai thác nội dung tâm linh.

Trong cuộc trò chuyện với Hoa Học Trò Online, Võ Tấn Phát đã chia sẻ về những trải nghiệm thực tế trên trường quay cũng như quan điểm về nghề nghiệp sau một thập kỷ làm nghề.

Vai Khải trong Heo Năm Móng dường như là một trải nghiệm rất khác so với những gì khán giả từng biết về Võ Tấn Phát?

Nhân vật Khải mang một màu sắc khác so với những gì khán giả thường thấy ở Phát. Trước đây, mọi người quen với hình ảnh nhiều năng lượng, mang lại tiếng cười. Nhưng lần này, Khải là một nhân vật có phần "cool ngầu" hơn.

Với một diễn viên, khi nhận được một vai có nhiều chuyển biến tâm lý, nhiều sắc thái, đó là điều rất đáng quý. Khải có hành trình thay đổi khá rõ ràng: từ một người bất chấp vì tiền bạc, sẵn sàng làm những việc không đúng đắn để thu hút sự chú ý, đến khi đối diện với hậu quả và dần nhận ra vấn đề của mình. Điều Phát thấy đáng chú ý là nỗi sợ trong phim không chỉ đến từ yếu tố bên ngoài, mà còn đến từ sự thay đổi bên trong con người.

Võ Tấn Phát đánh giá thế nào về bản chất con người của nhân vật Khải?

Thực ra bản chất của Khải không xấu, nhân vật này có sự cảm thông và lương thiện nhất định. Những việc làm sai trái ban đầu chỉ là vì mục đích muốn nổi tiếng và kiếm tiền. Sự chuyển biến xảy ra khi Khải chứng kiến những hệ quả từ các sự kiện kỳ bí tác động lên trợ lý và người thân. Ngoài ra, chi tiết Khải hỗ trợ đứa con bị lạc của Jennifer và Chí đã cho thấy phần lương thiện trong Khải. Nếu là một người xấu hoàn toàn, Khải đã dùng đứa bé đó để thỏa thuận lợi ích cá nhân. Có thể nói, đây là hành trình từ "Zero to Hero".

Võ Tấn Phát chia sẻ về cảnh quay 5 đêm cùng Trần Ngọc Vàng.

Vai chính lần này có ý nghĩa như thế nào với Võ Tấn Phát?

Đây là một cột mốc quan trọng với Phát. Tính đến hiện tại, Phát đã theo đuổi diễn xuất được khoảng 10 năm, từ khi tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh năm 2016.

Phát không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc trước đám đông, nhưng trong buổi công chiếu phim, Phát đã xúc động. Một phần vì đây là vai chính điện ảnh đầu tiên, phần khác là vì trước đó Phát chưa được xem lại bộ phim. Trong buổi premiere có nhiều anh chị em trong nghề tham dự, nên Phát cũng có sự hồi hộp nhất định. Khi phim kết thúc và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, Phát cảm thấy nhẹ nhõm và vui vì những nỗ lực của mình đã được ghi nhận.

Đặc biệt, ba mẹ Phát cũng có mặt trong sự kiện đó. Không phải lúc nào cũng có cơ hội để chứng minh với gia đình về lựa chọn của mình, nên khoảnh khắc đó khá ý nghĩa với Phát.

Võ Tấn Phát cùng ba mẹ tại buổi công chiếu phim Heo Năm Móng.

Vì sao lại là "chứng mình"?

Trước đây, khi Phát quyết định theo nghề, gia đình không ủng hộ. Ba mẹ làm nông, nên môi trường showbiz hay điện ảnh là điều gì đó khá xa vời. Phát đã từng tranh luận với ba mẹ để theo đuổi con đường này.

Và trong quá trình đó, Phát có một thỏa thuận với gia đình: nếu sau 30 tuổi mà không đạt được những thành quả nhất định, không thể tự lo cho cuộc sống và phụ giúp gia đình, thì Phát sẽ dừng lại. Đến hiện tại, khi tròn 30 tuổi và có được vai chính điện ảnh, Phát nghĩ mình đã phần nào thực hiện được lời hứa đó.

Dù là vai chính, nhưng một số phân đoạn của các diễn viên khác lại viral trên mạng xã hội. Võ Tấn Phát nhìn nhận điều này ra sao?

Thực tế, vai chính thường khó chiếm spotlight hơn các vai phản diện hoặc vai có tính cách dị biệt. Phát từng đóng vai phản diện trong Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn và hiểu rằng những dạng vai đó dễ tạo ấn tượng.

Tuy nhiên, áp lực và nhiệm vụ của diễn viên chính là giữ mạch phim và tạo nên "trục xương sống" vững chắc cho tác phẩm. Nếu nam chính không làm tốt vai trò dẫn dắt, tất cả các tuyến nhân vật xung quanh sẽ bị gãy. Khi khán giả thấy Trần Ngọc Vàng hay chị Ốc Thanh Vân tỏa sáng, điều đó có nghĩa là Phát đã hoàn thành nhiệm vụ kết nối của mình một cách thành công.