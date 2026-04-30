Phim giờ vàng kỳ lạ chưa từng thấy: Phản diện nào cũng được thích hơn nữ chính

HHTO - Có lẽ chính các biên kịch Bước Chân Vào Đời cũng không thể ngờ rằng các vai phản diện lại cứu cả bộ phim nhờ màn thể hiện cực chất, nói câu nào thấm câu đó.

Người xem từng tổng kết về 3 chị em của nữ chính Thương phim Bước Chân Vào Đời rằng chị cả Thương thì hay khóc hay đổ lỗi cho người khác, em gái Trang thì tham vọng vô ơn, em út lại ngổ ngáo thích thể hiện. Thế nên dù được biên kịch gán cho hoàn cảnh khó khăn, phải nương tựa nhau mà sống, liên tục gặp biến cố thì ba chị em Thương không được số đông khán giả đồng cảm.

Ngược lại, các vai phản diện, những người xuất hiện để gây khốn đốn cho chị em Thương lại vừa xinh đẹp vừa sắc sảo khiến khán giả vô cùng thích thú. Như mới đây, nhân vật Mai Ly - vợ cũ của Dũng - cũng gây ấn tượng khi nói câu nào là viral câu đó.

Trang chấp nhận làm tình nhân của Dũng nhằm thăng tiến nhanh, nhưng chẳng ngờ lại bị hắn ta gài bẫy, mất tiền mất công việc. Quá uất ức, Trang đi tìm Dũng thì hắn ta lại "thuê" vợ cũ ra đối phó. Bị Mai Ly liên tục cà khịa, Trang đã ra tay đánh cô ta tới mức nhập viện.

Mai Ly tuy xuất hiện ít phút nhưng lại là nguyên nhân khiến Trang lao đao, đến Thương cũng phải chạy đôn chạy đáo lo xoay tiền đền bù để cứu em gái khỏi bị kiện. Nhưng thế cũng đủ để khán giả rất ấn tượng với vai phản diện này khi đã nhìn ra sự háo danh, toan tính của Trang. Ly không ngại gọi Trang là kẻ “ảo tưởng sức mạnh, hóa thành con thiêu thân lao vào cuộc chơi”, đến với Dũng cũng vì mục đích chứ không vô tư. Chính sự đối lập giữa một Trang đang tức giận phẫn nộ với Mai Ly đủng đỉnh, bình thản càng khiến người xem thích thú.

Trước Mai Ly, Bước Chân Vào Đời cũng có một phản diện khác thú vị không kém là Diễm. Ngay từ khi mới xuất hiện, Diễm đã gây ấn tượng với màn đối đáp cực gắt với bà Dung - nhân vật ghê gớm nhất phim. Dù khi ấy còn chưa biết tên cô gái sành điệu này, người xem đã muốn cô ở lại thêm nhiều tập nữa để làm gia đình bà Dung điêu đứng. Và tất nhiên, Diễm ghê gớm đanh đá, dám ra giá “1 tỷ đồng để kết thúc mọi chuyện” với bà Dung nhanh chóng lấn át hẳn nữ chính Thương lúc nào cũng chỉ biết khóc.

Bà Dung tỏ ra ghê gớm câu nào, cô nàng đáp trả lại còn cao tay hơn, đưa ra lý lẽ sắc bén khiến đối phương nín lặng. Trước đây, bà Dung đã quen bắt nạt, coi thường những cô gái xuất hiện cạnh con trai cưng nên vẫn giữ nguyên thái độ đó với cô nàng lạ mặt, nhưng ai ngờ cô gái này quá sức ghê gớm.

Thậm chí sang tập 25, cô nàng còn xưng mẹ - con với bà Dung ngọt xớt, khẳng định “con trai mẹ có lỗi với con”, rồi thẳng thắn “con không rảnh để đôi co với mẹ”, còn ngầm đe dọa “hay là để con nói luôn ở đây cho hàng xóm nghe cùng cho vui".