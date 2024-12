Pitchfork gây tranh cãi khi chê album mới của Rosé "lỗi thời và sơ sài"

HHT - Hậu trường của "toxic till the end" chứa đầy khoảnh khắc ngọt ngào của Rosé và Evan Mock còn được cư dân mạng nhận xét là ngọt hơn cả MV chính thức. Cư dân mạng "phát hờn" nhưng cũng muốn "đẩy thuyền" vì cả hai đẹp đôi.

HHT - Đoạn nhá hàng của "You Quiz On The Block" đã tiết lộ một mẩu chuyện nhỏ của Hyun Bin và con trai, phản ứng của anh khi MC nhắc lại chuyện anh là tình đầu của Son Ye Jin.