Fan lo “Cửu Trọng Tử” kết thảm, Mạnh Tử Nghĩa vô tình hé lộ điều ngược lại

HHT - Các fan sẽ sớm được thấy cố vấn sức khỏe Mook (Lisa BLACKPINK) vì "The White Lotus 3" đã tung trailer, ấn định ngày lên sóng.

HHT - Khán giả đọc trước nội dung của tiểu thuyết "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông) có thể biết sơ qua về một nội gián được cài bên cạnh Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok). Bản truyền hình của nhân vật này đang nhận được nhiều thiện cảm tới mức fan phim mong biên kịch, đạo diễn có thể "tẩy trắng", nhưng mong ước này có lẽ khó thành sự thật.

HHT - Động thái của producer Kewtiie giữa tranh cãi MV "Chẳng Thể Nhắm Mắt" (Hùng Huỳnh) bị nghi đạo nhái MV "Standing Next To You" của Jung Kook (BTS) được cho là nguyên nhân chính khiến làn sóng phẫn nộ của V-ARMY lên cao. Các fan Việt đang "đẩy trend" sự việc này trên X, nhận được sự quan tâm từ cộng đồng ARMY quốc tế.