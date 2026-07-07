Tarot tuần này: Bảo Bình có người thầm thích, Thiên Bình "bận rộn" chọn việc mới

HHTO - Từng lá bài Tarot và bài Trà đều đang ẩn chứa một thông điệp về cơ hội, thử thách và những bất ngờ đang chờ phía trước dành cho các cung Hoàng đạo. Hãy cùng giải mã thông điệp mà vũ trụ đang “thì thầm” với bạn trong tuần này nhé!

Thiên Bình

Tuần này Thiên Bình có thể nhận được những cơ hội công việc mới. Thiên Bình dường như vẫn phân vân mình có nên làm hay không, nhưng trong lòng đã có một lựa chọn nhỉnh hơn rồi. Những dự định công việc khác cũng được nhen nhóm và cho vào danh sách chờ làm.

Nếu có xảy ra vấn đề gì, Thiên Bình sẽ nhận được lời khuyên, sự bênh vực, bảo vệ từ một người bạn hào hiệp. Một vài chuyện của Thiên Bình trong tuần này có thể liên quan đến một cô gái nào đó, độ tuổi còn trẻ. Có thể là em gái, cháu gái chẳng hạn.

Thiên Yết

Thiên Yết có thể có những vấn đề khiến bản thân phải đau đầu suy nghĩ, lo lắng hoặc thậm chí là tự trách. Đây có thể là những chướng ngại mà Thiên Yết biết mình phải xử lý, vượt qua, tuy nhiên những cảm xúc là một phần không thể tránh khỏi.

Thiên Yết cũng có thể có vài rắc rối liên quan tới một người nam nào đó. Đồng nghiệp, sếp hoặc đối tác... Một ai đó có thể đang không biết cách cư xử, thiếu tinh tế hoặc lễ độ. Thiên Yết cũng có thể phải mệt mỏi và trăn trở với đối tượng này.

Nhân Mã

Nhân Mã sẽ gặp phải một vài tình huống rắc rối, và Nhân Mã đang được nhắc nhở cần bảo vệ bản thân mình trước, cần có một giới hạn được đặt ra cho đối phương. Vấn đề có thể gây tranh cãi, nhưng chỉ xuất hiện tạm thời và sẽ được giải quyết.

Nhân Mã có thể cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm chăm sóc trong tuần này. Nhân Mã cũng có thể tận hưởng những thú vui của bản thân, chăm sóc nhà cửa, cây cối, thú cưng hoặc chăm chút cho bản thân, những người thương trong tuần này.

Ma Kết

Ma Kết sẽ tìm thấy chìa khóa giải quyết vấn đề và gặt hái thành công trong tuần này. Ma Kết đang thẳng tiến trên con đường đi đến thành công mà bản thân đặt ra.

Tuy nhiên, trong tuần này có thể xuất hiện một vài tình huống mà Ma Kết là người đứng giữa các bên liên quan. Ma Kết cần đủ sự nhạy bén để không làm mích lòng bên nào hoặc để bản thân trở thành đối tượng trung gian nhưng lại hứng chịu sự khó xử.

Bảo Bình

Bảo Bình đang khá tập trung vào công việc, học tập, sự nghiệp, những vấn đề nền tảng cho sự thành công, danh tiếng của mình. Có thể Bảo Bình đang làm rất tốt mà không có thời gian để nhận ra điều đó. Tuy nhiên, có những người đang âm thầm ngưỡng mộ, đánh giá cao và có thể thầm thích Bảo Bình.

Tuần này, có thể ai đó mới xuất hiện, bước vào cuộc sống của Bảo Bình. Một vài vấn đề trong tuần có thể liên quan đến một người phụ nữ lớn tuổi.

Song Ngư

Song Ngư cần chú ý đến công việc của mình nhiều hơn. Có những thứ đang chờ đợi được Song Ngư giải quyết và Song Ngư cũng có thừa sức quản lý, lo lắng chu toàn đâu ra đó cho những việc này. Tuần này Song Ngư có lẽ không nên làm điều gì mạo hiểm. Nếu muốn thử nghiệm, bạn có thể chọn thời điểm khác.

Song Ngư có thể trải qua một chuyến đi dài ngày, hoặc một bài học nào đó trong tuần này, nhưng có thể để lại cho Song Ngư kinh nghiệm rất lâu về sau.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo