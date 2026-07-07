Tarot tuần này: Kim Ngưu chớ nên "đi đường tắt", Song Tử ví tiền rủng rỉnh

HHTO - Dưới góc nhìn của bài Tarot và bài Trà, các tín hiệu quan trọng đang dần hiện rõ, kéo theo thay đổi trong nhịp công việc và cảm xúc của từng cung Hoàng đạo. Hãy cùng lắng nghe thông điệp mà vũ trụ đang gửi đến bạn nhé!

Bạch Dương

Bạch Dương tuần này có thể hơi lo lắng vì những công việc còn dang dở, chưa hoàn thành. Cảm giác như chuyện mình cần xử lý sẽ ập đến hoặc điều gì đó xảy ra ngoài dự kiến có thể khiến Bạch Dương cảm thấy căng thẳng.

Bạch Dương đang được bảo vệ khỏi những điều tiêu cực, tuy nhiên chuyện xảy ra ngày hôm nay chính là kết quả của thời gian trước đó. Bạch Dương cần chịu trách nhiệm cho hành động của mình, hoặc gặt hái những thành quả đã tích lũy.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có thể đang muốn “đi đường tắt” hoặc muốn gian lận để có lợi cho bản thân. Tuy nhiên bạn phải biết rằng không phải điều gì mình cố gắng giấu thì mọi người sẽ không biết. Nếu sợ bị phát giác, tốt nhất là không làm.

Có những tình huống cũ đã lặp lại và điều Kim Ngưu cần làm là giải quyết triệt để chúng. Một người bạn phương xa có thể đang nghĩ đến hoặc sẽ liên lạc với Kim Ngưu.

Song Tử

Song Tử sẽ ở trong sự viên mãn trong tuần này. Nhìn chung Song Tử có sự ổn định về tài chính, hoặc có chỗ dựa gia đình đủ vững chắc. Gia đình của Song Tử hoặc cá nhân Song Tử có thể vừa làm ăn “trúng lớn” hoặc nhận được một khoản tiền lớn từ lợi nhuận công việc.

Những thay đổi đang trên đường tới với Song Tử, và sẽ theo hướng tốt hơn, tích cực hơn. Đôi khi Song Tử nên ưu tiên cho những gì cơ bản và quan trọng nhất trước. Điều này áp dụng cho cả khi chi tiêu trong tuần, dù Song Tử đang dư dả tài chính chẳng hạn.

Cự Giải

Cự Giải có thể còn đang ở trong trạng thái muốn giữ mọi thứ trong vùng an toàn, kể cả là tiền bạc hay tình cảm. Tuy nhiên khi tuần này gõ cửa, cơ hội hành động của Cự Giải đang đến. Một cơ hội nào đó có thể đến trong khía cạnh công việc. Ví dụ nhận được cơ hội phỏng vấn, thư mời làm việc, thăng chức hoặc có thêm việc làm tự do...

Một ai đó mà Cự Giải quen biết là đối tượng gió chiều nào theo chiều đó, chẳng đáng tin chút nào. Cự Giải nên thận trọng với người này.

Sư Tử

Sư Tử có thể tụ tập bạn bè khá nhiều trong tuần. Vấn đề có thể xuất phát từ một tình huống khó khăn nào đó mà Sư Tử có thể đang gặp phải, và Sư Tử muốn gặp bạn bè để khuây khỏa hơn. Tin vui là gian nan này có thể chỉ là tạm thời và thời gian có thể giúp Sư Tử giải quyết vấn đề đó.

Tuy nhiên Sư Tử được khuyên nên mạnh dạn hơn, làm gì đó “mạo hiểm hơn so với bình thường”. Hãy nắm bắt cơ hội và thể hiện quan điểm, năng lực của bản thân.

Xử Nữ

Xử Nữ có thể cảm thấy hoài niệm, nhớ về những chuyện cũ, những mối quan hệ tình cảm cũ, hoặc hướng về gia đình nhiều hơn trong tuần này. Xử Nữ cũng có thể sẽ phải đối diện với một nỗi buồn mất mát và phải vượt qua nó.

Một mong muốn nào đó của Xử Nữ có thể sẽ được như ý nguyện, nhờ việc Xử Nữ đã thực sự kì công, dành thời gian cho mong muốn đó trước đây. Tuần này Xử Nữ nên cẩn thận với những người kiêu ngạo và cũng đừng để bản thân trở nên tự mãn, kiêu căng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo