Poster mới của "Guardians of the Galaxy Vol.3" úp mở về việc Rocket sẽ hy sinh?

HHT - Loạt poster quảng bá mới của “Guardians of the Galaxy Vol.3” đang khiến các fan Marvel xôn xao vì tất cả đều dành vị trí trung tâm cho thành viên Rocket như một lời tri ân cuối cùng.

Chỉ đúng tròn 1 tháng nữa, Guardians of the Galaxy Vol.3 - bộ phim thứ 32 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sẽ chính thức ra rạp, kết thúc cuộc hành trình 9 năm tại thương hiệu siêu anh hùng nổi tiếng. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Marvel Studios vừa qua đã cho ra mắt loạt poster quảng bá các định dạng chiếu khác nhau để khán giả có thể tùy ý trải nghiệm.

Đặc biệt, tất cả đều có một điểm chung: Vệ binh Rocket là nhân vật chính trong các poster này, khiến người hâm mộ chàng chồn lắm chiêu của đội Vệ Binh Dải Ngân Hà lo lắng, giả thuyết Rocket hy sinh dường như sẽ trở thành sự thật.

Trong 9 năm qua, Guardians of the Galaxy đã trở thành một thương hiệu được đặc biệt yêu thích bởi màu sắc khác lạ được tô vẽ bởi đạo diễn kỳ cựu James Gunn. Những siêu anh hùng với xuất thân bất hảo này tụ hội lại và trở thành một tập hợp “bá đạo” chống lại các ác nhân đình đám khắp vũ trụ, đã từng hợp tác với đội Avengers ở Trái Đất để đánh bại Thanos.

Rocket là một trong 5 thành viên đầu tiên của đội, được thể hiện dưới sự kết hợp giữa hình ảnh do nam diễn viên Sean Gunn (cũng góp mặt trong phim trong vai vệ binh Kraglin) thể hiện và lồng tiếng bởi tài tử đề cử 9 giải Oscar Bradley Cooper.

Sau thành công ngoạn mục của Guardians of the Galaxy (2014), chú gấu mèo vênh váo luôn lăm lăm những khẩu súng hạng nặng với những câu đùa “sát thương cực mạnh” đã trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất MCU.

Rocket là một thành viên “khó ưa, khó chiều” nhưng cũng sống rất tình cảm, đặc biệt là với chàng cây Groot (Vin Diesel lồng tiếng). Anh vừa là thành viên của đội Vệ Binh Dải Ngân Hà, vừa là thành viên của đội Avengers, và là một trong những nhân tố tham gia chuyến du hành thời gian để hồi sinh một nửa vũ trụ trong Avengers: Endgame (2019).

Guardians of the Galaxy Vol.3 sẽ tiếp nối The Guardians of the Galaxy Holiday Special được ra mắt vào Giáng sinh 2022. Lần này, các Vệ Binh sẽ chiến đấu chống lại một ác nhân vũ trụ được gọi là High Evolutionary (Chukwudi Iwuji đóng), cũng là kẻ thù cũ của Rocket. Phim cũng sẽ chào đón sự trở lại của một Gamora (Zoe Saldana đóng) khác đến từ Đa vũ trụ và siêu anh hùng Adam Warlock (Will Poulter đóng) lần đầu ra mắt khán giả.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 đã được báo trước sẽ là cuộc hành trình cuối cùng của Rocket sau nhiều năm góp mặt trên màn ảnh, cũng là lần cuối cùng đội hình các Vệ Binh hiện tại chiến đấu cùng nhau trước khi tan rã.

Ngoài Rocket, còn một thành viên nữa là Drax the Destroyer (Dave Bautista đóng) cũng sẽ chính thức nói lời tạm biệt với thương hiệu MCU sau bộ phim. Nhưng liệu các thành viên còn lại là Star-Lord (Chris Pratt đóng), Nebula (Karen Gillan đóng) và Mantis (Pom Klementieff đóng) có bước tiếp tới trận đại chiến Đa vũ trụ Avengers: The Kang Dynasty (2025) và Avengers: Secret Wars (2026)? Hãy cùng chờ câu trả lời tại rạp vào ngày 5/5/2023.