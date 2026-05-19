Psi Scott còn nhiều bằng chứng chưa tung, biểu cảm trên truyền hình thành meme

HHTO - Psi Scott đã lên sóng truyền hình tại Thái Lan để trực tiếp chia sẻ về cuộc đấu tố với anh ruột. Anh nêu cảm nhận sau khi đọc thư xin lỗi của chị dâu, bật khóc khi nói về điều gì?

Tóm tắt nhanh: · Psi Scott xuất hiện trên đài CH3 của Thái Lan, kể chi tiết về thái độ phớt lờ của mẹ khi anh kể chuyện bị bảo mẫu và anh ruột Pi xâm hại, lý do quyết định công khai tất cả. · Psi bật khóc khi chia sẻ về lý do yêu thiên nhiên. · Cảm nhận của Psi khi hàng loạt ngôi sao Thái Lan "like" bài phủ nhận của vợ chồng anh trai và sau khi đọc bài xin lỗi của vợ Pi - diễn viên Mild. · Psi Scott khẳng định còn nhiều bằng chứng và sẽ đấu tranh đến cùng.

Psi Scott tiết lộ lý do đến hiện tại mới công khai quá khứ bị xâm hại

Trong tập mới nhất của chương trình Hone-Krasae trên đài CH3, Psi Scott kể lại chi tiết sự việc. Anh từng không dám nói ra hành động của Pi Scott nên đã nói với mẹ về việc bảo mẫu xâm hại trước. Sau khi bị đuổi việc, người bảo mẫu này đã gọi điện cho mẹ của Psi để đe dọa về việc biết hành vi xâm hại anh của Pi.

Thông tin về thiếu gia Psi Scott gồm công việc - tóm tắt cuộc đấu tố giữa anh và gia tộc xem tại đây.

Mẹ đã gọi Psi để xác nhận. Nhưng thay vì bảo vệ anh, bà yêu cầu anh không được nói ra chuyện này cho bất cứ ai. Một thời gian sau, bà đuổi anh ra khỏi nhà. Psi cho biết suốt thời gian qua không nói ra vì nhớ lời dạy của ông - người che chở, thấu hiểu và điểm tựa cho anh:

"Tôi chưa bao giờ có cơ hội nói với ông về những điều đã xảy ra. Tôi tin rằng nếu ông biết, ông sẽ khuyên tôi tránh xa họ. Bước ngoặt khiến tôi quyết định công khai mọi chuyện là khi mẹ đệ đơn kiện tôi. Khi ấy, tôi nhận ra là bà không thể quay đầu nữa rồi".

Psi Scott nói về bài đăng phủ nhận và xin lỗi của chị dâu Mild

Khi Psi vạch trần tất cả, Pi đã khóa tài khoản cá nhân. Diễn viên Mild đã giúp anh đăng bài phủ nhận qua Instagram của cô và nhận về hàng chục lượt like của các ngôi sao Thái Lan. Nói về điều này, Psi cho biết đây là một bài học về tầm ảnh hưởng của nghệ sĩ.

"Họ cần hiểu rằng họ không thể hành động như thể tiếng nói của họ không có trọng lượng. Sự việc này rất nghiêm trọng. Khi bạn thích một bài đăng về tranh chấp tài sản thay vì tập trung vào một vấn đề nghiêm trọng hơn là hiếp dâm".

Sau khi nhận phản ứng "tẩy chay" và chỉ trích dữ dội từ dư luận, Mild đăng bài xin lỗi, khẳng định chưa từng nghe đoạn ghi âm và sẽ giữ khoảng cách với Pi Scott. Psi bày tỏ, anh không cảm thấy gì về chuyện này: "Tôi muốn đánh giá bằng hành động, bởi vì với những chuyện như thế này, bạn không thể chỉ nói suông. Tôi muốn thấy hành động cụ thể. Liệu sẽ có nỗ lực nào để sửa chữa sai lầm và mang lại công lý hay không?".

Pi Scott và Mild trong hôn lễ.

"Đây không phải vấn đề do Mild gây ra. Cô ấy đã kết hôn và có thể không biết về chuyện này. Không người đàn ông nào lại nói ra chuyện mình từng làm những điều kinh khủng kia với vợ mình cả. Vì vậy, những người cần lên tiếng và chịu trách nhiệm là anh trai tôi, mẹ tôi và tất cả những người lớn tuổi trong gia đình tôi, những người biết về chuyện này. Không ai trong số họ có động thái nào thiết thực và họ nên chịu trách nhiệm. Đây không chỉ là vấn đề về tài sản vật chất, mà còn là vấn đề về công lý" - Psi nhấn mạnh.

Psi còn bằng chứng và khoảnh khắc meme ra đời

Biểu cảm "đanh đá" của Psi khi trả lời câu hỏi đang được dân mạng chia sẻ và biến thành meme thể hiện "sự slay" trong mọi trường hợp. Anh khẳng định: "Tôi khuyên mọi người muốn tranh luận thì hãy đưa ra bằng chứng. Bởi những gì tôi nói hôm nay, tôi đều có bằng chứng đấy".

Anh khẳng định vẫn còn nhiều bản ghi âm giọng nói của những người khác: "Đây không phải là những điều bình thường mà một người đàn ông nên phải trải qua trong hơn 20 năm. Tôi nghĩ họ đều tự biết những việc mình đã làm".

Khi được hỏi liệu anh có sợ hậu quả pháp lý nếu công khai đoạn ghi âm hay không, anh tuyên bố: "Tôi đã chết khi Pi xâm hại tôi. Tôi đã chết khi họ thuê lại bảo mẫu đã cưỡng hiếp tôi. Tôi đã chết khi bị đuổi khỏi nhà. Tôi đang sống cuộc đời sinh ra để bảo vệ thiên nhiên bất kể họ có bao nhiêu tiền và quyền lực. Tôi không sinh ra để trở thành nạn nhân bị cưỡng hiếp hay con trai của một người mẹ chỉ quan tâm đến danh tiếng của bản thân. Tôi sinh ra với hy vọng và thân thể đáng được bảo vệ".

Psi bật khóc

Psi Scott đã khóc khi trả lời câu hỏi vì sao anh lại yêu và nỗ lực bảo vệ thiên nhiên đến vậy. Anh nói: "Thiên nhiên giống như cha mẹ mà tôi chưa từng có. Thiên nhiên chưa bao giờ làm tôi tổn thương. Khi ở ngoài tự nhiên, tôi cảm thấy mình không phải là một người đàn ông bị xâm hại, không phải một người bị gia đình bỏ rơi".

​