Liam Hemsworth nhắn tin mượn tiền Miley Cyrus ngay Valentine, thực hư thế nào?

HHTO - Tin nhắn của Liam Hemsworth gửi đến vợ cũ Miley Cyrus ngay ngày Valentine để mượn tiền đang là một trong những chủ đề “buôn dưa” ồn ào trên MXH. Thực hư thế nào?

Mới đây, trên MXH X (Twitter), một thông tin gây xôn xao rằng có hacker đã hack tài khoản Instagram của Miley Cyrus, từ đó tiết lộ tin nhắn riêng tư giữa nữ ca sĩ và chồng cũ Liam Hemsworth. Trong tin nhắn, Liam Hemsworth đòi vợ cũ của mình một số tiền.

Cụ thể, trong tin nhắn, Liam Hemsworth viết: “Miley làm ơn trả lời đi, lần này tôi không đòi tiền đâu”. Khi Miley chỉ trả lời bằng ba dấu chấm, Liam Hemsworth viết tiếp: “Gọi lại cho tôi đi”. Tin nhắn này còn gây chú ý khi được gửi đi đúng vào ngày 14/2 - ngày Valentine, ngày Lễ Tình Nhân.

Nội dung tin nhắn này nhanh chóng lan truyền trên MXH, thu hút sự chú ý của “hội hóng hớt”, đặc biệt là fan của Miley Cyrus cũng như fan của Liam Hemsworth.

Miley và Liam trong The Last Song - bộ phim kết duyên cả hai.

Một số cười cợt Liam Hemsworth thông qua các bình luận: “Thế hoá ra Miley phải tự mua hoa cho mình, cái mà I can buy myself flowers (lời bài hát Flowers) í, là do Liam không có tiền à?”, “Đúng vào ngày Valentine luôn mới sợ chứ”, “Có vẻ những lần trước anh ta cũng đã đòi Miley tiền rồi”, “Không liên quan nhưng mà tôi mong họ quay lại với nhau, rồi chia tay, vì cứ mỗi lần như thế Miley lại viết ra một bài hát đỉnh chóp”…

Mối tình cả hai kéo dài một thập kỷ, lúc tan lúc hợp.

Một số hoài nghi tính chính xác của đoạn tin nhắn này. Các bình luận viết: “Thay vì hỏi mượn tiền người anh trai triệu phú Chris Hemsworth, anh ta lại đi hỏi vợ cũ?”, “Nếu đây là sự thật thì quá hài, nhưng có vẻ chỉ là chuyện bịa thôi”, “Tôi thấy là giả đó, nhà anh này giàu có mà, anh ta còn có ông anh trai triệu phú, anh ta cũng mới đóng cái phim The Witcher với Netflix, làm gì mà túng thiếu đến mức vậy được”, “Cái tin nhắn giả trân vậy mà cũng tin cho được”, “Thời đại ngày nay người ta tin tất cả mọi thứ trên internet”…

Năm 2020, cả hai ly hôn, từ đó đường ai nấy đi.

Cho đến hiện tại, phía Miley Cyrus lẫn Liam Hemsworth đều chưa lên tiếng về vụ việc này, và tính xác thực của đoạn tin nhắn bị rò rỉ vẫn chưa được xác nhận. Sự việc cũng chỉ “trôi nổi” trên MXH mà thôi.

Miley Cyrus và Liam Hemsworth gặp nhau lần đầu vào năm 2009, trên phim trường The Last Song. Sau đó, cả hai “phim giả tình thật”, chuyện tình kéo dài khoảng một thập kỷ, lúc hợp lúc tan. Năm 2018, cả hai kết hôn, đến năm 2020 thì ly dị.