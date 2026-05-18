Lư Dục Hiểu liên tiếp bị chỉ trích thiếu nghiêm túc, “làm phiền đồng nghiệp”

HHTO - Gần đây, Lư Dục Hiểu liên tiếp bị chỉ trích khi có những hành động được cho là thiếu nghiêm túc, gây phiền cho đồng nghiệp, ảnh hưởng xấu đến khán giả, từ phim trường cho đến rạp chiếu phim.

Mới đây, nữ diễn viên Lư Dục Hiểu trở thành tâm điểm bị chỉ trích khi chia sẻ hình ảnh của bộ phim điện ảnh đang gây bão xứ Trung Thư Tình Gửi Bà Ngoại trên MXH. Điều đáng nói là Lư Dục Hiểu đăng ảnh chụp từ màn hình chiếu phim ngay trong rạp, trong số các ảnh đó còn có ảnh tiết lộ ngay tình tiết quan trọng của phim.

Netizen xứ Trung chỉ trích Lư Dục Hiểu là vô ý vô tứ, vô ý thức. Hành động chụp ảnh, quay phim trong rạp vốn là hành động bị cấm vì nó ảnh hưởng đến bản quyền phim, nhưng Lư Dục Hiểu lại “vô tư” đăng. Không những thế, Lư Dục Hiểu còn phạm phải một hành động mà rất nhiều khán giả ghét, đó là bị spoil - bị tiết lộ tình tiết quan trọng trong phim, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm cũng như cảm xúc của người chưa kịp xem phim.

Điều khiến Lư Dục Hiểu càng bị chỉ trích hơn là bởi cô còn là diễn viên, là người làm trong ngành nhưng lại phạm phải những hành động được cho là tối kỵ, không có ý thức về bản quyền, gây ảnh hưởng đến đồng nghiệp trong nghề. Lư Dục Hiểu còn là người nổi tiếng, có nhiều fan theo dõi, hành động của cô có thể gây ảnh hưởng xấu khi nhiều fan “học theo”.

Sau khi bị chỉ trích, Lư Dục Hiểu đã sửa bài đăng. Cô xóa ảnh cũ, thay bằng poster của Thư Tình Gửi Bà Ngoại. Nhưng trong lúc chỉnh sửa, nữ diễn viên lại ghi nhầm tên phim, khiến cô tiếp tục bị chỉ trích là "hời hợt", “vô tâm”. Lư Dục Hiểu sửa bài đăng một lần nữa thì mới đúng tên phim.

Netizen Trung Quốc còn chỉ trích Lư Dục Hiểu “hám fame”, muốn “dựa hơi” Thư Tình Gửi Bà Ngoại. Đây là phim điện ảnh đang gây bão phòng vé xứ Trung. Phim không có ngôi sao lớn nhưng ăn điểm bởi nội dung sâu sắc, diễn xuất chân thật, doanh thu tăng tốc như vũ bão, dự kiến đạt 2 tỷ NDT (khoảng 7,2 nghìn tỷ đồng).

Sau đó, Lư Dục Hiểu đã lên tiếng xin lỗi vì hành động chụp ảnh phim trong rạp chiếu và đăng MXH của mình. Cô cho biết đã đọc những lời chỉ trích và ý thức được lỗi sai của mình.

“Tôi thành thật xin lỗi bộ phim Thư Tình Gửi Bà Ngoại và tất cả những người liên quan. Hành động của tôi quả thực đã làm tổn hại đến công sức của nhà làm phim, và ảnh hưởng không tốt đến những người yêu mến tôi. Bất kể ý định ban đầu của tôi là gì, hành vi của tôi là không phù hợp”.

Lư Dục Hiểu nói rằng cô nhận thức sâu sắc được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nữ diễn viên cảm ơn mọi người đã góp ý, cũng hy vọng rằng Thư Tình Gửi Bà Ngoại sẽ được nhiều người xem hơn nữa.

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 5, Lư Dục Hiểu cũng bị “phốt” thiếu chuyên nghiệp, thiếu nghiêm túc trên phim trường Sao Không Chung Thuyền Qua Sông. Nữ diễn viên bị chỉ trích là thiếu tập trung khi đang ghi hình, mải mê quay video nhảy nhót để đăng MXH Douyin, đột nhiên bật cười khi đang quay, khiến việc ghi hình bị chậm trễ, cảnh quay phải ghi hình lại, gây ảnh hưởng đến ê-kíp cũng như bạn diễn.

Tạo hình của Lư Dục Hiểu trong Sao Không Chung Thuyền Qua Sông.

Trong một cảnh quay với Đàn Kiện Thứ - bạn diễn trong Sao Không Chung Thuyền Qua Sông, Lư Dục Hiểu cầm dao ngược xong lén sửa lại chứ không báo hỏng để quay lại. Netizen xứ Trung chỉ trích Lư Dục Hiểu “gian dối”, hành động này có thể gây sai sót trong quá trình hậu kỳ, và nếu chẳng may không bị phát hiện mà phát sóng thì sẽ trở thành cảnh phim lỗi.

Lư Dục Hiểu và Đàn Kiện Thứ trong Sao Không Chung Thuyền Qua Sông.

Lư Dục Hiểu là một trong những nữ diễn viên trẻ đang lên và được yêu thích ở Trung Quốc. Cô đã tham gia vai phụ trong một số phim như Vân Chi Vũ, Tích Hoa Chỉ; giắt túi vai chính với một số phim như Yết Hí, Ngũ Phúc Lâm Môn, Bảng Thượng Giai Tế, Nhập Thanh Vân…