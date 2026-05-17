Nhờ Vũ Lâm Linh, Dương Dương đã không còn bị chê “đẹp trai hơn mức cần thiết”

HHTO - Cuối cùng thì diện mạo nổi bật hơn người của Dương Dương đã có đất dụng võ trong phim "Vũ Lâm Linh", không còn bị phàn nàn là “đẹp hơn cần thiết” nữa.

Vũ Lâm Linh đang là phim cổ trang Hoa ngữ đình đám nhất lúc này với Dương Dương đóng vai chính, đại hiệp Triển Chiêu. Mọi người vẫn thường nhớ tới Triển Chiêu như một hộ vệ đắc lực của Bao Thanh Thiên, nhưng trong Vũ Lâm Linh thì Triển Chiêu đã được nhấc lên làm trung tâm câu chuyện, đang xuống phương nam để điều tra về âm mưu làm phản của Tương Dương Vương.

Xem phim, nhiều khán giả khen nhà sản xuất chọn Dương Dương làm Triển Chiêu là chính xác. Bởi trong các phim trước đây, Triển Chiêu luôn do các mỹ nam đình đám thể hiện, luôn có diện mạo sáng bừng, mỗi lần xuất hiện là khiến người xem xao xuyến. Từ Hà Gia Kính, Nghiêm Khoan đến Tiêu Ân Tuấn và bây giờ là Dương Dương nối tiếp.

Dù chỉ có tạo hình đơn giản, trang phục áo vải mộc mạc, nhưng Dương Dương vẫn đẹp trong từng khung hình, được khen “danh xứng với thực”. Và cuối cùng Dương Dương đã có thể thở phào khi ngoại hình nổi bật của anh không còn là trở ngại. Nhiều phim trước, khán giả thường phàn nàn Dương Dương đẹp trai hơn mức cần thiết, không phù hợp với nhân vật.

Như trong Phàm Nhân Tu Tiên, nhân vật Hàn Lập được miêu tả là chàng trai có ngoại hình bình thường, da đen nhẻm, người gầy gò, nhìn khá quê mùa. Thế nên dù Dương Dương có muốn làm xấu bản thân, anh vẫn bị xem là không giống những gì khán giả hình dung về Hàn Lập, chẳng có nét gì của một chàng trai lớn lên nơi thôn dã.

Hoặc ở Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Dương Dương cũng bị phàn nàn là đóng vai lính cứu hỏa nhưng gương mặt lúc nào cũng trắng trẻo mịn màng, tác phong thư thái, lúc nào cũng nổi bật như ngôi sao chứ không phải người lính vào sinh ra tử. Và sau tất cả, Triển Chiêu đã giúp Dương Dương tận dụng được ưu thế ngoại hình của mình.