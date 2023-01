Quan Kế Huy - hành trình theo đuổi giấc mơ và thành quả ngọt ngào trước ngưỡng cửa Oscar

HHT - Sau khi “Everything Everywhere All at Once” ra rạp, Quan Kế Huy thường trở nên xúc động mỗi khi có ai đó chúc mừng về sự nổi tiếng bất ngờ trở lại của mình. Giờ đây, nam diễn viên đang có khả năng rất cao nhận về tượng vàng Oscar cho màn trình diễn xuất sắc của mình.

Quan Kế Huy từng là ngôi sao nhí trong 2 bộ phim kinh điển Indiana Jones and the Temple of Doom và Goonies vào những năm 80. Ông mới 12 tuổi khi được tuyển vào vai trợ lý nhí của nhân vật màn ảnh huyền thoại Indiana Jones do Harrison Ford đóng trong phần phim Temple of Doom (1984). Em trai của ông - David - cũng tham gia ứng tuyển nhưng ông mới chính là người được đạo diễn Steven Spielberg chọn.

Ông tham gia Goonies vào năm 1985, nhưng đó cũng là những vai nổi bật cuối cùng của ông cho tới khi siêu phẩm Everything Everywhere All at Once "ra lò". Những năm tuổi 20, Quan Kế Huy gần như biến mất hoàn toàn khỏi nghiệp diễn và phải chật vật tìm chỗ đứng trong thời điểm mà những ngôi sao có gốc châu Á không được coi trọng tại Hollywood.

Sau đó, ông hoàn toàn từ bỏ màn ảnh, trở lại với ngành phim của trường Đại học Southern California và chuyển sang làm việc phía sau camera. 20 năm dài Quan Kế Huy từ bỏ ước mơ diễn xuất của mình. Cho tới năm 49 tuổi, Kế Huy quyết định thử sức lần cuối với Everything Everywhere All at Once sau khi một bộ phim mang đậm màu sắc châu Á khác là Crazy Rich Asians (2018) gây sốt, tạo cảm hứng cho ông cũng như nhiều diễn viên gốc Á khác tại Hollywood.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của ông đã được đền đáp, khi ông không những được tiếp tục theo đuổi đam mê mà còn nhận được hàng loạt các giải thưởng danh giá từ Gotham Awards, New York Film Critics Circle, Quả Cầu Vàng... và được dự đoán sẽ là chủ nhân mới của tượng vàng Oscars cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại buổi trao giải sắp tới. Cùng với Quan Kế Huy, Everything Everywhere All at Once đã thành công chiếm lĩnh 11 đề cử tại Oscars năm nay, trong đó có cả đề cử cho nữ chính Dương Tử Quỳnh cùng 2 nữ phụ Jamie Lee Curtis và Stephanie Hsu, góp phần đưa hình ảnh người châu Á đến với thị trường điện ảnh thế giới.

Trong một bài phỏng vấn với UPROXX, huyền thoại Harrison Ford - bạn diễn với Quan Kế Huy trong bộ phim Indiana Jones and the Temple of Doom, đã tin tưởng rằng người bạn diễn cũ của mình xứng đáng với tượng vàng của Viện Hàn Lâm cho vai diễn trong Everything Everywhere All at Once. Ngoài ra, tạp chí Variety cũng đặt niềm tin vào nam diễn viên 51 tuổi cho cả đường đua Critics Choice, BAFTA và Oscars.

“Trong một quãng thời gian dài, tất cả những gì tôi muốn là một công việc. Chỉ là một cơ hội diễn xuất, để có thể cho mọi người thấy tôi có thể làm những gì. Bộ phim Everything Everywhere All at Once đã cho tôi cơ hội ngoài sức tưởng tượng của bản thân,” Quan Kế Huy chia sẻ.

Sau hàng thập kỷ mông lung, Quan Kế Huy lại tìm được hào quang, không chỉ ở Everything Everywhere All at Once, mà ông còn chính thức tham gia thương hiệu Vũ trụ Điện ảnh Marvel đình đám trong mùa 2 của Loki bởi một cuộc gọi với lời mời chính thức từ chính chủ tịch Marvel Studios - Kevin Feige.

Trong buổi chia sẻ qua Zoom trong một ngày nghỉ quay, vợ của ông đứng ngoài camera luôn liên tục ngăn chồng mình khóc. Nhưng khi nhìn lại hành trình mà mình đã trải qua, ông không thể ngăn lại những giọt nước mắt của mình. “Có nhiều người ngoài kia đã và đang nghi ngờ bản thân, những người đã từ bỏ ước mơ hoặc không dám thực hiện những hoài bão. Tôi hi vọng câu chuyện của mình sẽ là nguồn động lực cho họ."