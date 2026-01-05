2 Ngày 1 Đêm: HIEUTHUHAI tiết lộ bản thân hướng nội, Cris Phan "dụ" Dương Lâm

HHTO - Trong phần mới nhất của "2 Ngày 1 Đêm - Chuyện Chưa Kể", HIEUTHUHAI tiết lộ bản thân là người hướng nội và từng có thời gian dài "nhốt mình trong phòng để làm nhạc".

HIEUTHUHAI là "boy hướng nội"

Trong tập 14 series 2 Ngày 1 Đêm - Chuyện Chưa Kể, trong lúc cặp bạn thân Cris Phan - Dương Lâm “vào rừng săn bắt hái lượm”, các anh em còn lại đảm nhiệm phần nướng thịt. Lúc này, Trường Giang hỏi thăm HIEUTHUHAI về cách mà bình thường nam rapper bắt chuyện, kết nối với mọi người xung quanh.

"Thường thì em sẽ đến, giới thiệu bản thân, tùy môi trường lúc đó đang ở đâu nữa. Mình sẽ nhìn khung cảnh xung quanh để mình nói chuyện thôi. Nói chung là, bình thường em rất ít khi nói chuyện. Có thể ở "2 Ngày 1 Đêm" là em nói chuyện nhiều nhất trong cuộc đời của em" - HIEUTHUHAI trải lòng.

Thành viên GERDNANG tiết lộ, về đến nhà hoặc nếu có chuyện buồn, anh chỉ “nhốt mình trong phòng” với âm nhạc. Thậm chí khi được Kiều Minh Tuấn hỏi “Ở ngoài em cũng muốn nói chuyện với mọi người mà đúng không?”, HIEUTHUHAI phủ nhận khiến chú Sáu... "cạn lời".

Các anh em bất ngờ về độ hướng nội của em út HIEUTHUHAI. Kiều Minh Tuấn khẳng định, đàn em chính là điển hình của dạng “cô độc hướng nội”. Tuy nhiên, khi tham gia 2 Ngày 1 Đêm, HIEUTHUHAI đã được các anh em yêu thương và biết cách mở lòng hơn.

Cris Phan "dụ" Dương Lâm bày trò

Trong tập 14, "chú Sáu" cùng với đôi bạn Cris Phan - Dương Lâm tiếp tục khiến khán giả cười nghiêng ngả. Kiều Minh Tuấn là người bày trò đầu tiên. Trong khi Trường Giang đang loay hoay nhóm bếp lửa, chú Sáu kiếm được hai que củi nhỏ để trổ tài quẹt lửa. Ban đầu là định làm trên tóc HIEUTHUHAI, nhưng bị em út từ chối nên Kiều Minh Tuấn đã chuyển đối tượng sang “mẹ già”.

Kiều Minh Tuấn còn tranh thủ cơ hội lúc Trường Giang đang cúi xuống nhóm than, liền ma sát hai que củi nhỏ tạo tia lửa phía trên nón của “mẹ già”. Ngay khi tia lửa xẹt ra mấy anh em ngay lập tức hết hồn vì độ chơi lớn của chú Sáu. Lúc này, Trường Giang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra, trong khi những thành viên còn lại được dịp cười "hả hê".

Ở một diễn biến khác, cặp chị em Tấm - Cám là Cris Phan và Dương Lâm cũng kiếm chuyện bày trò. Trong lúc các anh em nhóm lửa, Cris Phan rủ Dương Lâm “sơn đông mãi võ” phun lửa phèo phèo. Ngô Kiến Huy còn không quên “hùa” theo mời Cris Phan trổ tài “nuốt than”.

Sau đó, cặp bạn thân còn đánh lẻ với lý do đi "săn bắt hái lượm". Cả hai đến gặp một người dân địa phương, nghe kể về các tác phẩm nổi tiếng rồi quăng miếng kinh dị. Khi nghe đến chuyện về một con hổ, Dương Lâm chốt hạ: "Lại là "đổi mạng", thôi tới rừng đổi mạng. Mình hãy tìm hiểu đi em ơi. Tối nay sẽ có một thành viên bên mình lên... đổi". Cuối cùng, cả hai "chị em" rời đi trong sự "bất lực" của người kể chuyện.