Sau Gieo Quẻ đầu năm, Hoàng Thùy Linh ra mắt ca khúc mới cho đêm Giao thừa?

HHTO - Hoàng Thùy Linh vừa tung poster cho MV mới mang tên "Rực Rỡ 30", dự kiến phát hành vào tối nay 6/1. Netizen hiện đang tò mò suy đoán về câu chuyện nữ ca sĩ sẽ truyền tải khi có quá nhiều dữ kiện được hé lộ.

Cách đây 4 năm, vào ngày 1/1/2022, Hoàng Thùy Linh trình làng ca khúc Gieo Quẻ, nhanh chóng phủ sóng bởi giai điệu vui tươi, ý nghĩa hợp xu hướng. Năm nay, nữ ca sĩ tiếp tục ghi tên vào đường đua nhạc Tết 2026 với ca khúc Rực Rỡ 30.

Trên trang cá nhân, Hoàng Thùy Linh chia sẻ: "Có những chặng đường khi nhìn lại, ta mới nhận ra mình đã lớn lên đến nhường nào. Rực Rỡ 30 chính là lời tri ân cho hành trình bền bỉ ấy - nơi mỗi ký ức, mọi nỗ lực đều xứng đáng được gọi tên! Và đặc biệt là biết ơn đến sự đồng hành, có bạn, có tôi, có cậu, có tớ, đã cùng nhau lớn lên".

Với tên gọi Rực Rỡ 30, cùng lời tâm tình của nữ ca sĩ, nhiều khán giả suy đoán ca khúc sẽ tái hiện hành trình 30 năm rực rỡ của Hoàng Thùy Linh, điểm lại từng cột mốc đáng nhớ từ ngày chập chững bước vào nghề đến hiện tại. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng "30" ngụ ý về đêm 30 Tết vì là ca khúc ra mắt vào giai đoạn năm mới hoặc cột mốc 30 năm rực rỡ của mỗi chúng ta.

Trong đó, poster MV thu hút sự chú ý bởi hình ảnh không khí lễ hội, mâm cơm đoàn viên, gia đình sum vầy, hoa đào, hoa cúc... đậm nét văn hóa Á Đông nhưng cũng hiện đại, phóng khoáng. Khán giả "soi" ra loạt chi tiết mang tính biểu trưng, gợi mở một không gian giao hòa giữa ký ức - hiện tại.

Trước nay, Hoàng Thùy Linh khẳng định tên tuổi với một màu sắc độc đáo qua các ca khúc có giai điệu, cách phối khí mang màu sắc dân gian đương đại và phần lời giàu tầng nghĩa như Để Mị Nói Mà Nghe, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, Duyên Âm... Nữ ca sĩ không kể câu chuyện theo lối tuyến tính mà mở ra nhiều lớp cảm xúc và diễn giải, phản ánh những giá trị nhân văn như sự gắn kết gia đình, tinh thần cộng đồng và bản sắc văn hóa. Do đó, với Rực Rỡ 30 - được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chắp bút, khán giả đặt kỳ vọng ca khúc sẽ tiếp nối tinh thần trên, đồng thời chấm phá thêm màu sắc sắc chiêm nghiệm của một nghệ sĩ nhìn lại hành trình đã qua khi bước sang năm mới.