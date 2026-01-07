“Nữ thần thanh xuân” của Cách Em 1 Milimet bị chê thiếu cảm xúc trong phim mới

HHTO - Vừa mới được khán giả khen ngợi hết lời trong Cách Em 1 Milimet, Quỳnh Trang lại bị trừ điểm khá nhiều ở phim Gia Đình Trái Dấu.

Cách Em 1 Milimet là phim Việt đang rất được yêu thích hiện nay, nhiều diễn viên trẻ cũng nhờ đó mà nổi tiếng hơn như Quỳnh Châu, Sơn Tùng, Quỳnh Trang. Đặc biệt là Quỳnh Trang trong vai Ngân lúc trẻ được khán giả gọi là “nữ thần thanh xuân” nhờ ngoại hình trong trẻo, diễn xuất dễ thương ngọt ngào.

Quỳnh Trang được yêu thích trong Cách Em 1 Milimet.

Dù chỉ mặc trang phục đơn giản, tóc xõa bình thường, trang điểm cũng nhẹ nhàng cho hợp với hình ảnh học sinh của 20 năm trước, Quỳnh Trang vẫn khoe được gương mặt đẹp thanh thuần, nụ cười tỏa nắng. Trước đó, cô đã từng đóng vai phụ trong Chồng Cũ Vợ Cũ Người Yêu Cũ, Cha Tôi Người Ở Lại nhưng chưa được khán giả chú ý và yêu thích như Cách Em 1 Milimet.

Cô cũng có mặt ở Gia Đình Trái Dấu.

Cùng thời điểm này, Quỳnh Trang còn xuất hiện ở Gia Đình Trái Dấu, vai Dương - cô gái đang lo lắng bươn chải kiếm tiền sau khi bố thất nghiệp. Cũng vì nôn nóng muốn kiếm nhiều tiền nên Dương đã sa vào cái bẫy của kẻ xấu, suýt bị hãm hại nhưng may mà được “crush” Tuấn đến cứu kịp thời. Chi tiết này bị khán giả cho là cũ kỹ, gượng ép, vì Dương là cô gái thông minh nhưng bỗng dưng thành ngây thơ, không có chút cảnh giác nào trước hiện tượng khả nghi.

Diễn xuất của Quỳnh Trang trong phân đoạn quan trọng chưa thuyết phục.

Cái chính là diễn xuất của Quỳnh Trang trong đoạn này không thể hiện được cảm xúc sợ hãi, hoang mang rồi sau đó là phẫn nộ xen lẫn đau khổ của nhân vật. Khán giả thấy cô gào khóc, ôm mặt ân hận nhưng biểu cảm không thuyết phục, chỉ là cố nhăn mặt nhíu mày tạo cảm giác đau khổ mà thôi.

Nữ diễn viên có nhan sắc thanh thuần.

Vậy là vừa mới được khen ngợi hết lời ở Cách Em 1 Milimet, Quỳnh Trang lại mất điểm ngay trong vai diễn kế tiếp. Khán giả cho rằng tình huống ở Gia Đình Trái Dấu quá gượng ép, không hợp lý nên diễn viên cũng khó mà diễn hay được và mong Quỳnh Trang lần sau sẽ chọn kịch bản tốt hơn.