Kết thúc Cách Em 1 Milimet: Tú - Hải thành đôi, tên phim sẽ vận vào Ngân - Viễn?

HHTO - Khi phim Cách Em 1 Milimet đi đến những tập cuối cùng, khán giả lại càng tò mò về chuyện tình cảm của các cặp đôi chính.

Những ngày qua, các diễn viên Cách Em 1 Milimet đã lần lượt nói lời chia tay phim cũng như tiết lộ cảnh quay cuối cùng của mình. Hoàng Long hé lộ đám cưới của Biên và dù không nhìn thấy mặt cô dâu, ai cũng tin chắc đó là Thư “ống bơ”. Mọi người cũng mừng vì sau nhiều trắc trở, Biên đã được số phận đền bù bằng cô gái yêu anh chàng hết lòng.

Biên và Thư "ống bơ" có đám cưới lãng mạn.

Quỳnh Châu cũng bật mí cảnh quay đóng máy của cô là với Lê Hải (vai Hiếu). Cộng thêm việc Huỳnh Anh từng viết trên trang cá nhân rằng Bách quyết định rút lui, để Tú và Hiếu thành đôi thì khán giả càng có lý do suy đoán “trai hư” Hiếu cuối cùng đã chinh phục được cô nàng cá tính Tú. Suốt cả phim, Tú đã đau khổ vì Bách quá nhiều, nhận về nhiều tổn thương nên khó mà mở lòng với Bách lần nữa, nên biên kịch để Tú đến với Hiếu sẽ hợp lý hơn.

Tú sẽ đón nhận tình cảm của Hiếu?

Và điều khán giả tò mò nhất lúc này là mối quan hệ đầy rắc rối giữa Viễn và Ngân. Hai người đã giải quyết được những khúc mắc trong quá khứ, đã biết vì sao Ngân đột ngột rời bỏ Viễn để kết hôn với Nghiêm, khiến cho Viễn ôm nỗi thất tình bao nhiêu năm qua. Ngân giờ đây đã nhận ra cô hiểu lầm Viễn, từ đó kéo theo bao rắc rối, sai lầm.

Còn Ngân và Viễn thì sao?

Vì thế, khán giả rất mong Ngân và Viễn có thể gương vỡ lại lành, tái hợp để bù đắp những tổn thương mà hai người đã trải qua. Bản thân Huyền Lizzie cũng tin rằng người xem sẽ hài lòng với kết thúc của Cách Em 1 Milimet khi các nút thắt đã được tháo gỡ, càng khiến netizen tin rằng cặp đôi sẽ về lại bên nhau.

Viễn lúc nào cũng hướng về Ngân

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng tên phim Cách Em 1 Milimet chính là nói về mối quan hệ của Ngân và Viễn, khi Viễn luôn dõi theo Ngân sát sao, luôn có mặt khi cô cần nhưng hai người vẫn có một khoảng cách nhất định. Bởi Ngân chắc chắn sẽ day dứt vì nghĩ sai về Viễn suốt bao năm và không thể nhanh chóng quên hết chuyện cũ để vui vẻ bên Viễn, mà cần có thời gian xóa nhòa nỗi đau.